இங்கிலாந்து படுதோல்வி... 2026 டி20 உலகக் கோப்பையில் முதல் அப்செட் - புள்ளிப்பட்டியல் அப்டேட்

ICC T20 World Cup 2026: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் ஐந்தாம் நாளான இன்று மொத்தம் 15 போட்டிகள் நிறைவடைந்த நிலையில், ஒவ்வொரு குரூப்பின் புள்ளிப்பட்டியலை இங்கு காணலாம்.
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் கடந்த பிப். 7ஆம் தேதி தொடங்கியது. மொத்தம் 20 அணிகள் மோதும் நிலையில், 4 குரூப்கள் பிரிக்கப்பட்டன. அந்த 4 குரூப்பிலும் தலா 5 அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
பிப். 7ஆம் தேதி முதல் இன்று வரை 15 போட்டிகள் நிறைவடைந்துள்ளன. அணிகள் குறைந்தபட்சம் 1 போட்டியிலும், அதிகபட்சம் 2 போட்டியிலும் விளையாடி உள்ளன.
இன்றிரவு நடந்த போட்டியில் இங்கிலாந்து அணியை மேற்கு இந்திய தீவுகள் 30 அணிகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது. அந்த வகையில், அனைத்து குரூப்பின் புள்ளிப்பட்டியலையும் இங்கு காணலாம்.
(குரூப் ஏ) முதலிடம் - பாகிஸ்தான் அணி: 2 போட்டிகள், 2 வெற்றி, 0 தோல்வி, 4 புள்ளிகள்; 2வது இடம் - இந்திய அணி: 1 போட்டி, 1 வெற்றி, 0 தோல்வி, 2 புள்ளிகள்; 3வது இடம் - நெதர்லாந்து அணி: 2 போட்டிகள், 1 வெற்றி, 1 தோல்வி, 2 புள்ளிகள்; 4வது இடம் - நமீபியா: 1 போட்டி, 0 வெற்றி, 1 தோல்வி; 5வது இடம் - அமெரிக்க அணி: 2 போட்டிகள், 0 வெற்றி, 2 தோல்வி.
(குரூப் பி) முதலிடம் - ஆஸ்திரேலிய அணி: 1 போட்டி, 1 வெற்றி, 0 தோல்வி, 2 புள்ளிகள்; 2வது இடம் - ஜிம்பாப்வே அணி: 1 போட்டி, 1 வெற்றி, 0 தோல்வி, 2 புள்ளிகள்; 3வது இடம் - இலங்கை அணி: 1 போட்டி, 1 வெற்றி, 0 தோல்வி, 2 புள்ளிகள்; 4வது இடம் - அயர்லாந்து: 2 போட்டி, 0 வெற்றி, 2 தோல்வி; 5வது இடம் - ஓமன் அணி: 1 போட்டி, 0 வெற்றி, 1 தோல்வி.
(குரூப் சி) முதலிடம் - மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணி: 2 போட்டிகள், 2 வெற்றி, 0 தோல்வி, 4 புள்ளிகள்; 2வது இடம் - ஸ்காட்லாந்து அணி: 2 போட்டிகள், 1 வெற்றி, 1 தோல்வி, 2 புள்ளிகள்; 3வது இடம் - இங்கிலாந்து அணி: 2 போட்டிகள், 1 வெற்றி, 1 தோல்வி, 2 புள்ளிகள்; 4வது இடம் - நேபாளம்: 1 போட்டி, 0 வெற்றி, 1 தோல்வி; 5வது இடம் - இத்தாலி அணி: 1 போட்டி, 0 வெற்றி, 1 தோல்வி.
(குரூப் டி) முதலிடம் - நியூசிலாந்து அணி: 2 போட்டிகள், 2 வெற்றி, 0 தோல்வி, 4 புள்ளிகள்; 2வது இடம் - தென்னாப்பிரிக்கா அணி: 2 போட்டிகள், 2 வெற்றி, 0 தோல்வி, 4 புள்ளிகள்; 3வது இடம் - ஆப்கானிஸ்தான் அணி: 2 போட்டிகள், 0 வெற்றி, 2 தோல்வி, 2 புள்ளிகள்; 4வது இடம் - ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அணி: 1 போட்டி, 0 வெற்றி, 1 தோல்வி; 5வது இடம் - கனடா அணி: 1 போட்டி, 0 வெற்றி, 1 தோல்வி.
பிப். 12ஆம் தேதி காலை 11 மணிக்கு கொழும்புவில் இலங்கை - ஓமன் அணிகளும், மதியம் 3 மணிக்கு மும்பையில் நேபாளம் - இத்தாலி அணிகளும், இரவு 7 மணிக்கு டெல்லியில் இந்தியா - நமீபியா அணிகளும் விளையாட உள்ளன.