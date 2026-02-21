டி20 உலகக் கோப்பை 2026: குரூப் சுற்று முடிவில் அதிக ரன்களை குவித்தவர் யார்?

ICC T20 World Cup 2026: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில், குரூப் சுற்று முடிவில் அதிக ரன்களை அடித்த டாப் 8 வீரர்களை இங்கு காணலாம்.
Most Runs In ICC T20 World Cup 2026 So Far: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் குரூப் சுற்று போட்டிகள் பிப். 20ஆம் தேதியுடன் நிறைவுபெற்றது. பிப். 21ஆம் தேதி முதல் சூப்பர் 8 சுற்று போட்டிகள் தொடங்குகின்றன.
8. இப்ராஹிம் சத்ரான்: ஆப்கானிஸ்தான் வீரரான இவர் 4 இன்னிங்ஸில் 170 ரன்களை குவித்தார். அதிகபட்ச ரன்கள் - 95*. அரைசதம் - 2.
7. டிம் சைபர்ட்: நியூசிலாந்து வீரரான இவர் 4 இன்னிங்ஸில் 173 ரன்களை குவித்தார். அதிகபட்ச ரன்கள் - 89*. அரைசதம் - 2.
6. பிரையன் பென்னட்: ஜிம்பாப்வே வீரரான இவர் 3 இன்னிங்ஸில் 175 ரன்களை குவித்தார். அதிகபட்ச ரன்கள் - 64*. அரைசதம் - 2.
5. இஷான் கிஷன்: இந்திய வீரரான இவர் 4 இன்னிங்ஸில் 176 ரன்களை குவித்தார். அதிகபட்ச ரன்கள் - 77. அரைசதம் - 2.
4. எய்டன் மார்கரம்: தென்னாப்பிரிக்க வீரரான இவர் 4 இன்னிங்ஸில் 178 ரன்களை குவித்தார். அதிகபட்ச ரன்கள் - 86*. அரைசதம் - 2.
3. குசால் மெண்டிஸ்: இலங்கை வீரரான இவர் 4 இன்னிங்ஸில் 182 ரன்களை குவித்தார். அதிகபட்ச ரன்கள் - 61. அரைசதம் - 3.
2. பதும் நிசங்கா: இலங்கை வீரரான இவர் 4 இன்னிங்ஸில் 199 ரன்களை குவித்தார். அதிகபட்ச ரன்கள் - 100*. அரைசதம் - 1, சதம் 1.
1. சஹிப்சாதா பர்ஹான்: பாகிஸ்தான் வீரரான இவர் 4 இன்னிங்ஸில் 220 ரன்களை குவித்தார். அதிகபட்ச ரன்கள் - 100*. அரைசதம் - 1, சதம் - 1.