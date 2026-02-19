2028 டி20 உலகக் கோப்பை: இப்போதே தகுதிபெற்ற 12 அணிகள்... என்னென்ன தெரியுமா?

2028 ICC T20 World Cup: 2028 ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இதுவரை தகுதிபெற்றுள்ள 12 அணிகள் என்னென்ன என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
ICC T20 World Cup 2028, Qualified Teams: தற்போது இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் நடைபெற்று வரும் நிலையில், அடுத்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் 2028ஆம் ஆண்டில் நடைபெற இருக்கிறது. இதில் தகுதிபெற்றிருக்கும் அணிகளின் விவரங்களை இங்கு காணலாம்.
இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. 2007ஆம் ஆண்டில் தொடங்கிய இத்தொடர் 2016ஆம் ஆண்டுக்கு தொடருக்கு பின் 2021ஆம் ஆண்டில் மீண்டும் தொடங்கியது. அதற்கு 2022, 2024, 2026 என டி20 தொடர் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வருகிறது. தற்போது 20 அணிகள் இத்தொடரில் விளையாடி வருகின்றன.
10வது ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் தற்போது இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று வருகிறது. குரூப் சுற்று போட்டிகள் நாளையுடன் (பிப். 20) நிறைவடைய இருக்கிறது.
சூப்பர் 8 சுற்றின் முதல் பிரிவில் இந்தியா, ஜிம்பாப்வே, மேற்கு இந்திய தீவுகள், தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளும்; இரண்டாவது பிரிவில் பாகிஸ்தான், இலங்கை, இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து அணிகளும் தகுதிபெற்றுள்ளன.
பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆஸ்திரேலியா, ஆப்கானிஸ்தான் உள்ளிட்ட 12 அணிகள் தொடரில் இருந்து குரூப் சுற்றோடு வெளியேறி உள்ளன. இது ஒருபுறம் இருக்க, தற்போது அடுத்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு தகுதிபெற்ற அணிகள் குறித்த விவரம் வெளியாகி உள்ளது.
2028 டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்து நாடுகளில் நடைபெற இருக்கிறது. 2028 தொடரிலும் மொத்தம் 20 அணிகள் விளையாட இருக்கின்றன. குரூப் சுற்று, சூப்பர் 8 சுற்று, அரையிறுதி போட்டிகள் மற்றும் இறுதிப்போட்டி என நடப்பு தொடரின் பார்மட்தான் அடுத்த தொடரிலும் விளையாடப்பட இருக்கிறது.
இந்தச் சூழலில், அடுத்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு தற்போது 12 அணிகள் விளையாட உள்ளன. தொடரை நடத்த இருக்கும் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் தானாகவே தகுதிபெற்றுவிட்டன.
தொடர்ந்து, சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றுள்ள இந்தியா, ஜிம்பாப்வே, மேற்கு இந்திய தீவுகள், தென்னாப்பிரிக்கா, பாகிஸ்தான், இலங்கை, இங்கிலாந்து உள்ளிட்ட 7 அணிகளும் டி20 உலகக் கோப்பைக்கு தகுதிபெற்றுள்ளன.
மேலும், தற்போதைய ஐசிசி டி20 தரவரிசையின் அடிப்படையில் வங்கதேசம், ஆப்கானிஸ்தான், அயர்லாந்து அணிகள் தகுதிபெற்றுள்ளன. மொத்தம் 12 அணிகள் 2028 தொடருக்கு தற்போதைக்கு தகுதிபெற்றுள்ளன. மீதம் இருக்கும் 8 அணிகள் ஐசிசி மண்டலங்களின் ஆசியா, ஆப்ரிக்கா, அமெரிக்கா, ஐரோப்பியா மற்றும் கிழக்கு-ஆசியா பசிபிக் தகுதிச் சுற்று போட்டிகள் மூலம் 2028 டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு தகுதிபெறும்.