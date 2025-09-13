SBI-ல் ரூ.50 லட்சம் வீட்டு லோன் எடுக்க... என்ன தகுதி வேணும்? எவ்வளவு EMI கட்டணும்?

Home Loan: SBI வங்கியில் நீங்கள் ரூ.50 லட்சத்திற்கு 20 ஆண்டுகள் வீட்டுக் கடன் வாங்க வேண்டும் என நினைத்தால், மாதத் தவணை எவ்வளவு செலுத்த வேண்டும், அதற்கு உங்களின் மாத வருமானம் எவ்வளவு இருக்க வேண்டும் என்பதை இங்கு காணலாம்.
சொந்த வீடு கட்டுவது என்பது இந்திய நடுத்தர வர்க்கத்தினர் நீண்ட கால கனவு எனலாம். பாலு மகேந்திராவின் 'வீடு' படம் தொடங்கி, ஸ்ரீகணேஷின் '3 BKH' படம் வரை சொந்த வீடு என்பது நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு பேசுபொருளாகவே இருந்து வருகிறது.
வீடு கட்டுவதற்கோ அல்லது வீடு வாங்குவதற்கோ இப்போது வீட்டுக் கடன் வாங்காமல் இருக்க முடியாது. தொடர்ந்து வீடு, நிலங்களின் விலை உயர்ந்துகொண்டே இருக்கிறது. வீட்டுக் கடன் மட்டுமே ஒரே தீர்வு. வீட்டுக் கடன் பெற்று, அதை பல ஆண்டுகள் நீங்கள் மாதத் தவணை (EMI) கட்டி, வீட்டைச் சொந்தமாக்கலாம்.
அந்த வகையில், நீங்கள் ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா எனும் நாட்டின் மிக பெரிய வங்கியில் வீட்டுக் கடன் வாங்குவது உங்களுக்கு நல்ல ஆப்ஷன் எனலாம். 2025ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கான வீட்டுக் கடன் வட்டி விகிதத்தை எஸ்பிஐ அப்டேட் செய்துள்ளது.
7.50% முதல் 8.70% வரையிலான வீட்டுக்கடன் வட்டி விகிதம் இனி உங்களின் சிபில் ஸ்கோர் மற்றும் கடனின் மொத்த காலம் ஆகியவற்றை பொருத்து வழங்கப்படும் என கூறப்படுகிறது. அந்த வகையில், நீங்கள் எஸ்பிஐ வங்கியில் ரூ.50 லட்சத்திற்கு வீட்டுக் கடன் வாங்குறீர்கள் என்றால், மாதத் தவணை எவ்வளவு வரும்?, அதற்கு தகுதியாக உங்களின் மாத வருமானம் எவ்வளவு இருக்க வேண்டும்? என்பதை இங்கு காணலாம்.
முதலில், எஸ்பிஐ வீட்டுக் கடன் வட்டி விகிதங்கை இங்கு காணலாம். வீட்டுக் கடன் (TL): 7.50% – 8.70%, வீட்டு கடன் மேக்ஸ்கெயின் (OD): 7.75% – 8.95%, டாப் அப் கடன் - 8.00% – 10.75%, டாப் அப் (OD) கடன் - 8.25% – 9.45%, சொத்துக்களுக்கு எதிரான கடன் (P-LAP): 9.20% – 10.75%, அடமானக் கடன்: 10.55%, YONO இன்ஸ்டா டாப் அப் கடன்: 8.35% ஆகும். வீட்டுக் கடன் பெரும்பாலானவை EBLR தொடர்புடையது. தற்போது EBLR 8.15% ஆகும்.
அந்த வகையில், நீங்கள் எஸ்பிஐயில் 20 ஆண்டுகளுக்கு 8.50% வட்டி விகிதத்தில் 25 ஆண்டுகளுக்கு வீட்டு கடன் பெறுகிறீர்கள் என்றால் வெவ்வேறு கடன் காலத்திற்கு எவ்வளவு EMI வரும் என்பதை முதலில் காணலாம்.
25 ஆண்டுகள் - EMI: ரூ.40,293 - வட்டி: ரூ.70,88,030 - மொத்தம் நீங்கள் செலுத்தும் கட்டணம்: ரூ.1,20,88,030. ஆம், நீங்கள் ரூ.50 லட்சத்திற்கு கடன் வாங்கி, அதற்கும் மேல் வட்டி செலுத்த வேண்டும். கடன் காலம் குறைந்தால் இன்னும் வட்டி குறையலாம். உதாரணத்திற்கு 10 ஆண்டுகள் - EMI: ரூ.61,990 - வட்டி: ரூ.24,38,800 - மொத்த கட்டணம்: ரூ.74,38,800 ஆக இருக்கும்.
இந்நிலையில், நீங்கள் மாதம் ரூ.40,293 நீங்கள் வட்டி செலுத்த வேண்டும் என்றால் குறைந்தபட்சம் உங்களின் மாத வருமானம் ரூ.90 ஆயிரம் முதல் ரூ.1 லட்சம் வரை இருக்க வேண்டும்.