அஜித் படத்தின் மீது இளையராஜா வழக்கு பதிவு! அதிர்ச்சி தகவல்!

அஜித்தின் ‘குட் பேட் அக்லி’ படத்தில் அனுமதி இன்றி தனது பாடல்களை பயன்படுத்தியதாக இளையராஜா வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் அஜித் நடிப்பில் இந்த ஆண்டு வெளியாகி இருந்தது குட் பேட் அக்லி படம். ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற இந்த படம் வசூல் ரீதியாகவும், விமர்சன ரீதியாகவும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.
இந்த படத்தில் இடம்பெற்றிருந்த தொட்டு தொட்டு பேசும் சுல்தானா பாடல் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு பெற்றது. நீண்ட ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பலரும் இந்த பாடலுக்கு வைப் செய்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் தன்னுடைய அனுமதி பெறாமல் Good Bad Ugly படத்தில் தன்னுடைய பாட்டை பயன்படுத்தியதாக இளையராஜா சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல் செய்துள்ளார்.
ரூபாய் 5 கோடி இழப்பீடு கேட்டு இளையராஜா அனுப்பிய வக்கீல் நோட்டீஸ்க்கு, சட்டபூர்வமான உரிமையாளரிடம் அனுமதி கேட்டு தான் பாடலை பயன்படுத்தியுள்ளோம் என்று படக்குழு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.
இந்நிலையில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பாடலை பயன்படுத்தியதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இளையராஜா வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
ஏற்கனவே பல்வேறு படங்களில் தன்னுடைய பாடலை பயப்படுத்தியதற்கு வழக்கு தொடர்ந்துள்ள இளையராஜா, அஜித் படத்திற்கும் வழங்கு தொடர்ந்துள்ளதால் தமிழ் சினிமா வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.