விஜய் புகைப்படத்துடன் பாடல்.. தவெக ஆட்சிக்கு வர விரும்புகிறாரா இளையராஜா? வைரலாகும் வீடியோ!

விஜய் புகைப்படத்துடன் கூடிய ஒரு பாடலை தனது யூடியூப் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார் இளையராஜா.
விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளது. தேர்தலுக்கான முடிவுகள் மே 4 ஆம் தேதி வெளியாக இருக்கும் நிலையில், இளையராஜா விஜய் புகைப்படத்துடன் கூடிய ஒரு பழையப் பாடல் பகிர்ந்துள்ளது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற கட்சியை உருவாக்கி செயல்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது நடைபெற்று முடிந்துள்ள 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளனர். விஜய் பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு என இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டுள்ளார்.
விஜய் இத்தேர்தலில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார் என்றும் தமிழகத்தை அடுத்து ஆளப்போகுவது யார் என்பதை தீர்மானிக்கும் சக்தியாகவும் அவர் இருப்பார் என்று கூறப்படுகிறது. அதேசமயம் தவெக ஆட்சி அமைக்கும் என அக்கட்சி தொண்டர்கள் எதிர்பார்த்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், இசைனானி இளையராஜா அவரது யூடியூப் சேனலில், ”சின்ன தம்பி உன்னை நம்பி” என ஒரு பாடலை வெளியிட்டு பரபரப்பை ஏறபடுத்தி உள்ளார். அந்த பாடலின் வீடியோவில் இடது பக்கம் கீழ் பகுதியில் இளமையாக இருக்கும் விஜய் மற்றும் ராதிகா கைக்கோர்த்து இருப்பது போல் ஒரு புகைப்படம் இடம் பெற்றுள்ளது.
இப்பாடல் இது எங்கள் நீதி (1988) என்ற படத்தில் இடம்பெற்றது. இளையராஜா இசையில் உருவான இப்பாடலில் விஜய் குழந்த நட்சத்திரமாக அறிமுகமானார். இந்த வீடியோதான் தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. பலரும் இசையமைப்பாளர் இளையராஜா விஜய்க்கு ஆதரவாக இந்த வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளார் என்றும் அவர் தவெக ஆட்சி அமைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் என கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
அதேசமயம் இளையராஜா பாஜகவால் நியமிக்கப்பட்ட எம்.பி. ஆவார். வீடியோவிலும் பாஜகவில் இருக்கும் ராதிகா விஜய்யுடன் கைக்கோர்த்துள்ளார். இதனால் விஜய் வரும்காலத்தில் பாஜகவுடன் கூட்டணி வைப்பதை மறைமுகமாக கூறுவதாக சிலர் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர்.
விஜய்யும் சமீபத்தில் சீரடி சாய் பாபா கோவிலுக்கு சென்று வந்தார். இதுவும் பாஜகவுடன் தொடர்புபடுத்தி பேசப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.