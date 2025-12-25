English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  நெல்லை, மதுரை பயணிகளுக்கு அலர்ட்! தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவில் இது கட்டாயம்.. நோட் பண்ணுங்க

Tatkal Rail Ticket Booking New Rule: தட்கல் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் புதிய நடைமுறை குறித்து தெற்கு ரயில்வே முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. எனவே, தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்பவர்ளுக்கு இது மிகவும் முக்கியமானதாக உள்ளது.

OTP Mandatory For Tatkal Ticket Booking: தட்கல்  ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் முறைகேடுகள் தொடர்பாக தொடர்  புகார்கள் எழுந்து வரும் நிலையில், தெற்கு ரயில்வே இந்த புதிய நடைமுறையை கொண்டு வந்துள்ளது.
நாட்டில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக  ரயில் சேவை. குறிப்பாக, தொலைதூரம் செல்பவர்கள் ரயில்களில் பயணம் செய்யவே விரும்புகின்றனர். ரயில்களில் கழிவறை, படுக்கை வசதி போன்றவை இருப்பதால் பெண்கள், மூத்த குடிமக்கள் என பலரும் ரயில்களில் பயணித்து வருகின்றனர்.  ரயில்களில் தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். ஆனால், ரயில்களில் டிக்கெட் கிடைப்பது குதிரை கொம்பாகவே உள்ளது.

மேலும், அவசர பயணங்களுக்கு மக்கள் தட்கலில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து வருகின்றனர். ஆனால், தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவில் முறைகேடுகள் அதிகம் நடைபெறுவதாக தொடர்ந்து புகார் எழுந்து வருகிறது.  தனியார் ஏஜென்டுகள் மூலம் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்து சாதாரண மக்கள் பாதிக்கப்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.  இதனை கவனத்தில் கொண்ட இந்தியன் ரயில்வே,  ஐஆர்சிடிசி கணக்கு மற்றும் இணையதளம் மூலம் முன்பதிவு செய்பவர்களுக்கு ஆதார் கட்டாயம் என அறிவித்தது.

இந்த நிலையில், மற்றொரு நடவடிக்கையை தெற்கு ரயில்வே எடுத்துள்ளது.  அதாவது, ஐஆர்சிடிசி இணையதளம், செயலி, ரயில் டிக்கெட் கவுண்டரில் தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும்போது OTP கட்டாயம் என அறிவித்தது. உண்மையான பயணிகள் மட்டுமே தட்கல் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்வதை உறுதி செய்வதற்காக இந்த நடவடிக்கை கொண்டு வரப்பட்டது. 

ஏற்கனவே, 30 ரயில்களில் தெற்கு ரயில்வே இந்த நடைமுறையை கொண்டு வந்த நிலையில், தற்போது மேலும் 5 ரயில்களுக்கு விரிவுப்படுத்தியது.  இந்த நடைமுறை 2025 டிசம்பர் 23ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. எனவே, பயணிகள் தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும்போது OTP-ஐ உள்ளிடுவது அவசியம்.

அதாவது, (ரயில் எண் - 12656) சென்னை சென்ட்ரல் - அகமதாபாத் நவஜீவந்த் அதிவேக விரைவு ரயில், ரயில் எண் 12842 சென்னை சென்ட்ரல் - ஹவுரா கொரோமண்டல் அதிகவேக விரைவு ரயில், ரயில் 12353 ஆலப்புழா - தன்பாத் விரைவு ரயில், ரயில் எண் 22158 சென்னை எழும்பூர் - மும்மை சிஎஸ்எம்டி அதிவேக ரயில், ரயில் எண் 22160 சென்னை சென்ட்ரல் - மும்மை அதிவேக ரயிலில்  OTP கொடுத்த பிறகே தட்கல் ரயில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து கொள்ள முடியும். 

ஏற்கனவே சென்னை-மைசூரு சதாப்தி, சென்னை-பெங்களூரு சதாப்தி, கோயம்புத்தூர் சதாப்தி, சென்னை-நிஜாமுதீன் துரந்தோ, சென்னை-நிஜாமுதீன் ராஜ்தானி எக்ஸ்பிரஸ், மைசூரு வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ், திருநெல்வேலி வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ், நாகர்கோவில் வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ், கோவை-பெங்களூரு-சென்னை எக்ஸ்பிரஸ், மதுரை-பெங்களூரு-சென்டோன்மென்ட் எக்ஸ்பிரஸ்,  கன்டோன்மென்ட் எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை-விஜயவாடா வந்தே பாரத், சென்னை-மதுரை தேஜஸ் எக்ஸ்பிரஸ் உள்ளிட்ட ரயில்களில் தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்பவர்களுக்கு ஓடிபி கட்டாயமாக உள்ளது.  

இதுகுறித்து  அதிகாரிகள் கூறுகையில், "பயணிகளின் ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு OTP அனுப்பப்படும். கவுண்டர் முன்பதிவுகளுக்கு, முன்பதிவு படிவத்தில் வழங்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு OTP அனுப்பப்படும். தட்கல் முன்பதிவை முடிக்க பயணிகள் இந்த OTP-ஐ  ஊழியர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும்” என தெரிவித்தனர்.

