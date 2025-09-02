தமிழ்நாடு அரசுப்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு

TN government school teacher update : அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்கள் தடையின்மைச்சான்று பெறுவது தொடர்பான முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது
TN government school teacher update : தமிழ்நாடு அரசுப் பள்ளிகளில் பணியாற்றும் ஆசிரியர்கள் தடையின்மைச் சான்று பெறுவது தொடர்பான முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.என்னென்ன ஆவணங்கள் இணைக்கப்பட வேண்டும் என்பது தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அரசு பள்ளிகளில் பணியாற்றும் ஆசிரியர்கள், அலுவலர்கள் அரசு நடத்தும் தகுதித் தேர்வு மற்றும் போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தடையின்மைச் சான்று பெறும் முறை குறித்து முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் வெளியிட்டு விதிமுறைகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
அரசு உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் பணியாற்றும் ஆசிரியர்கள், அலுவலகப் பணியாளர்கள் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் நடத்தும் ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு மற்றும் இதர தேர்வாணையங்கள் நடத்தும் பல்வேறு பதவிகளுக்கான போட்டித் தேர்வுகளில் கலந்து கொள்ள முன் அனுமதி தடையின்மைச் சான்று கோரும் போது கீழ்கண்ட ஆவணங்கள் இணைத்து அனுப்பிட சார்ந்த பள்ளி தலைமையிசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
1. சார்ந்த பணியாளரின் விண்ணப்ப கடிதம். தேர்விற்கான Notification எண். தேர்வு நாள் குறிப்பிட வேண்டும். உரிய விண்ணப்ப கடிதம் இருக்க வேண்டும்
2. பணியாளர் மீது எவ்வித ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளோ, குற்றச்சாட்டுகளோ நிலுவையில் இல்லை என்பதற்கான தலைமையாசிரியரின் சான்று
3. தண்டனை ஏதும் பெறவில்லை என்பதற்கான தலைமையாசிரியரின் சான்று, தண்டனை ஏதும் பெற்றுறிருப்பின் அதன் விவரம்
4. பணிநியமன ஆணை நகல், பணி வரன்முறை ஆணை நகல், தகுதிகாண் பருவம் நிறைவு செய்தமைக்கான ஆணை நகல் இணைக்க வேண்டும்
5. போட்டித்தேர்விற்குரிய கல்வித்தகுதிக்கான கல்விச்சான்றுகள் நகல், தலைமையாசிரியரின் பரிந்துரையுடன் கூடிய முகப்பு கடிதம்.
மேற்கூறிய ஆவணங்களுடன் கூடிய கருத்துருக்கள் மட்டுமே பரிசீலனை செய்து முன் அனுமதி தடையின்மைச் சான்று வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.