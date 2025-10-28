இட்லி கடை to லோகா : ஓடிடியில் இந்த வாரம் வெளியாகும் முக்கிய படங்கள்! எதை, எதில் பார்ப்பது?

Important OTT Releases This Week : இந்த வாரம், சில முக்கியமான படங்களும் தொடர்களும் வெளியாக இருக்கின்றன. அவற்றை, எந்த தளத்தில், எப்போது பார்க்கலாம் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
Important OTT Releases This Week : ஓடிடியின் வருகை பெருகியதை அடுத்து, பல புது படங்களும் தொடர்களும் தற்போது தியேட்டரில் வெளியான புதிதிலேயே ஆன்லைனிலும் வெளியாகி விடுகின்றன. இந்த வாரமும் அதே போல, ஓடிடி தளங்களில் சில முக்கியமான படங்களும் தொடர்களும் வெளியாக இருக்கின்றன. அவை என்னென்ன என்பதையும், அவற்றை எந்த தளத்தில் எப்படி பார்க்கலாம் என்பதையும் இங்கு பார்ப்போம்.
கல்யாணி பிரியதர்ஷன் நடிப்பில் வெளியாகி, சூப்பர் ஹிட் அடித்த படம் லோகா சாப்டர் 1 : சந்திரா. பல கோடி வசூலித்த இந்த படம், வரும் அக்டோபர் 31ஆம் தேதி ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியாகிறது.
தனுஷ் நடிப்பு மற்றும் இயக்கத்தில் உருவாகி, கவனம் ஈர்த்த படம், இட்லி கடை. இந்த படத்தை, தமிழில் மட்டுமன்றி தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் மற்றும் இந்தி ஆகிய மொழிகளில், வரும் அக்டோபர் 29ஆம் தேதி முதல் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் பார்க்கலாம்.
ரிஷப் ஷெட்டியின் நடிப்பு மற்றும் இயக்கத்தில் உருவான படம், காந்தாரா : எ லெஜண்ட் சாப்டர் 1. இந்த படத்தை கன்னட மொழியில் மட்டுமன்றி தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் ப்ரைம் வீடியோவில் வரும் அக்டோபர் 31 முதல் பார்க்கலாம்.
ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார், ஸ்ரீகாந்த் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவான ப்ளாக்மெயில் திரைப்படத்தை, வரும் அக்டோபர் 30 முதல் சன் நெக்ஸ்ட் மற்றும் சிம்ப்ளி சவுத் ஆகிய தளங்களில் பார்க்கலாம்.
ஆங்கிலத்தில் பெரிய ஹிட் ஆன தி விட்சர் தொடரின் நான்காவது சீசனை ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு மற்றும் இந்தி ஆகிய மொழிகளில் அக்டோபர் 30 முதல் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் காணலாம்.
இட் வெல்கம் டு டெர்ரி தொடரின் முதல் எபிசோடை, ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி மொழியில் ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் காணலாம்.
மேற்கூறியவை மட்டுமன்றி, இன்னும் பல தொடர்களும் படங்களும் இந்த வாரம் வெளியாகின்றன. தி அசெட் என்கிற டேனிஷ் தொடரை, நெட்ஃப்ளிக்ஸில் காணலாம். எலனோர் தி கிரேட் ஆங்கில படத்தை ப்ரைம் வீடியோவில் காணலாம். பாலட் ஆஃப் அ ஸ்மால் ப்ளேயர் படத்தை, அக்டோபர் 29 முதல் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் பார்க்கலாம். ஹெட்டா ஆங்கில படத்தை ப்ரைம் வீடியோவில் அக்.29 அன்று காணலாம். எய்லீன் படத்தை அக்.30 அன்று நெட்ஃப்ளிக்ஸில் காணலாம். சாரி பேபி படத்தை அக்.30, HBO Max தளத்தில் காணலாம். அக்31 அன்று தி ஆஃபரிங் படத்தை லயன்ஸ் கேட் ப்ளே தளத்தில் காணலாம். நவம்பர் 1ஆம் தேதியன்று, தி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் சவுன் படத்தை ப்ரைம் வீடியோவிலும், தி கட் படத்தை பாராமௌண்ட் தளத்திலும் காணலாம்.