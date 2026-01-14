Kalaignar magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்கும் பெண்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்
Kalaignar magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்கும் பெண்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு ஒரு முக்கிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar magalir Urimai Thogai) திட்டத்தில் பயனாளியாக இருக்கும் பெண்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு. படித்த பெண்களுக்காக இருப்பின், நீங்கள் கட்டாயம் இந்த அப்டேட்டை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
தமிழ்நாடு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்குவதைப் போலவே, படித்த வேலைவாய்ப்பற்ற பெண்களுக்கு மாதம் வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகையும் வழங்கி வருகிறது.
இந்த உதவித்தொகையைப் பொறுத்தவரை அவரவர் படிப்புக்கு ஏற்றார்போல் இருக்கும். உதாரணமாக பத்தாம் வகுப்பு பெயிலாகி இருந்தால் கூட இத்திட்டத்தில் மாதம் ரூ.200 உதவித்தொகை வாங்க முடியும்.
டிகிரி முடித்து வேலைவாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கும் பெண்கள் அதிகபட்சமாக 1000 ரூபாய் வரை மாத உதவித்தொகை வாங்கலாம். வேலைவாய்ப்பற்றோர் உவித்தொகை பொறுத்த வரை ஆண்கள், பெண்கள் என இருபாலருமே வாங்க முடியும்.
இப்போது, இந்த திட்டத்தின் விதிமுறையில் முக்கிய மாற்றத்தை தமிழ்நாடு அரசு கொண்டு வந்துள்ளது. படித்து வேலைவாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கும் பெண்கள் ஒருவேளை கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் பெற்று வந்தால் இனி இந்த இத்திட்டத்தில் பயனாளியாக விண்ணப்பிக்க முடியாது.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் பயனாளியாக இருக்கலாம், ஆனால், வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை பெற முடியாது. மகளிர் உரிமைத்தொகை மட்டுமல்ல, வேறு எந்தவிதமான அரசு உதவித்தொகை பெறுபவராக இருந்தாலும் வேலைவாய்பற்றோர் உதவித்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க முடியாது.
தமிழ்நாடு அரசு இந்த விதிமுறையை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. ஒருவேளை மகளிர் உரிமைத்தொகை உள்ளிட்ட வேறு எந்தவிதமான உதவித்தொகையும் பெறாதவராக இருப்பின், 10 வகுப்பு பெயிலாகி இருந்தால்கூட அல்லது டிகிரி முடித்தவர்கள்கூட இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும்.
டிகிரி முடித்த பெண்களுக்கு அதிகபட்சமாக மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும். வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகைக்கு எப்படி விண்ணப்பிக்க வேண்டும்? என தேடிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள்.
உங்கள் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் அலுவலக நாட்களில் நேரில் சென்று விவரங்களை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுங்கள். https/tnvelaivaaippu.gov.in (or) www.tnvelaivaaippu.gov.in என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பத்தினை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
இந்த விண்ணப்பத்திலேயே இத்திட்டத்துக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம். எந்தவித உதவித்தொகையும் பெறாமல் இருக்கும் படித்த பெண்களுக்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு. பயன்படுத்திக்கொள்ளவும்.