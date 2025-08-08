கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை முக்கிய அறிவிப்பு! இந்த 4 தகவல்களை நிரப்பாமல் விட்டுவிடாதீர்கள்..!!

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை விண்ணப்பத்தில் பூர்த்தி செய்ய வேண்டிய தகவல்கள் குறித்த முக்கிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை விண்ணப்பத்தில் என்னென்ன தகவல்கள் கட்டாயம் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்பது பற்றிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.
இரண்டாம் கட்டமாக கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை(Kalaignar Magalir Urimai Thogai) பெறுவதற்காக தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒவ்வொரு உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம் நடைபெறும் இடத்திலும் தனியே நான்கு கவுண்டர்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த முகாம்களில் தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கானோர் விண்ணப்பித்து வருகின்றனர். ஆனால், சிலர் இன்னமும் சில தகவல்களை பூர்த்தி செய்யாமல் விட்டுவிடுகின்றனர். இதுதொடர்பான முக்கிய அப்டேட் ஒன்று வெளியாகியுள்ளது.
உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கான விண்ணப்பத்தினை பெற்று குடும்ப அட்டை எண், ஆதார் எண், வங்கிக்கணக்கு எண், IFSC Code, ஆகியவற்றை சரியாக பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். கூடவே, அந்த சான்றிதழ்களின் அசலையும் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
இந்த தகவல்களை பூர்த்தி செய்வதில் தொடர்ச்சியாக சிலர் தவறு செய்கின்றனர். எனவே, புதிதாக கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் இதனை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என அரசு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
"கலைஞர் மகளிர் உரிமை" திட்டத்தில், குடும்பத்தில் எவரேனும் முதியோர் உதவித்தொகை/விதவை உதவித்தொகை/ மாற்றுத்திறனாளி உதவித்தொகை பெற்று வந்தாலும் அந்த குடும்பத்தில் தகுதியுடைய பெண்கள் இருந்தால் விண்ணப்பிக்கலாம்.
அரசு மானியத்துடன் கார், ட்ராக்டர் வாங்கியுள்ள குடும்பத்தில் தகுதியுடைய பெண்கள் மகளிர் உரிமை தொகை பெற முகாமில் விண்ணப்பிக்கலாம்.
இத்திட்டங்கள் குறித்து நகர்ப்புற/கிராமப்புற அமைப்புகளின் மூலம் நடைபெறும் பகுதிகளில் தன்னார்வலர்கள் வீடுதோறும் சென்று திட்டத்தினை விளக்கி வீட்டிற்கு ஒரு துண்டுப்பிரசுரம் மற்றும் ஒரு விண்ணப்பம் மட்டுமே கொடுப்பார்கள்.
பொது மக்கள் தங்களது கோரிக்கையை வழங்கப்பட்ட விண்ணப்பத்தில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட கோரிக்கைகளை பூர்த்தி செய்து உரிய ஆவணங்களுடன் இணைத்து விண்ணப்பத்தை முகாம் நடைபெறும் நாளன்று சென்று கொடுத்து ஒப்புகைசீட்டு பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் பெறப்படும் அனைத்து மனுக்களும் சம்பந்தப்பட்ட துறைகளால் பரிசீலனை செய்யப்பட்டு தகுதியின் அடிப்படையில் உரிய சேவைகள் 45 நாட்களில் மக்களுக்கு வழங்கப்படும்.