இன்னும் 10 நாள்களில்... இந்த 3 ராசிகளின் வாழ்க்கையே மாறப்போகுது - செவ்வாய் நட்சத்திர பெயர்ச்சி

Mars Constellation Transit: செவ்வாய் பகவான் இன்னும் 10 நாள்களில் ரேவதி நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைய இருக்கிறது. செவ்வாய் பகவானின் இந்த நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் மூன்று ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையே சிறப்பானதாக மாறப்போகிறது.
வேத ஜோதிடத்தின்படி, செவ்வாய் பகவான் உங்கள் ஜாதகத்தில் சிறப்பான நிலையில் இருந்தால் உத்வேகம், துணிச்சல், தன்னம்பிக்கை உள்ளிட்ட அதிகரிக்கும்.
செவ்வாய் பகவான் இன்னும் 10 நாள்களில் நட்சத்திரப் பெயர்ச்சி அடைய உள்ளார். வரும் ஏப்ரல் 24ஆம் தேதி செவ்வாய் நட்சத்திர பெயர்ச்சி உள்ளது. தற்போது மீன ராசியிலும், உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்திலும் செவ்வாய் பகவான் உள்ளார்.
வரும் ஏப்ரல் 24ஆம் தேதி அன்று அதிகாலை 2.30 மணிக்கு உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் இருந்து செவ்வாய் பகவான், ரேவதி நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைய இருக்கிறார். ரேவதி நட்சத்திரம் புதன் கிரகத்திற்கு உகந்ததாகும். தற்போது புதன் கிரகத்தின் இயக்கமும் மாறுபடும்.
செவ்வாய் பகவான் ரேவதி நட்சத்திரத்தில் நுழைவதால் சுப மற்றும் அசுபமான பலன்கள் 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்விலும் ஏற்படும். அனைவருக்கும் தாக்கம் இருக்கும். அந்த வகையில், செவ்வாய் பகவான் ரேவதி நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைவதால் இந்த 3 ராசிகளுக்கு அதிக பலன்கள் கிடைக்கும்.
விருச்சிகம் (Scorpio): விருச்சிக ராசிக்காரகர்களின் 5ஆம் வீட்டில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இந்த காலகட்டத்தில் அவர்களின் மன அழுத்தம் சற்று அதிகமாகும். எனவே, அதீத ஈடுபாடு காரணமாக முன்தீர்மானம் செய்வதோ அல்லது சட்டென நிதானத்தை இழக்கவோ வேண்டாம். கலைத்துறையில் இருப்பவர்கள் சிறப்பாக செயல்படுவார்கள். காதல் உறவில் அவசரப்பட்டு எந்த முடிவையும் விரைவாக எடுக்க வேண்டாம். குடும்பத்திற்கோ அல்லது உங்களுக்கோ ஏதாவது பொருளை இந்த காலகட்டத்தில் வாங்குவீர்கள்.
தனுசு: தனுசு ராசிக்காரர்களின் 4ஆம் வீட்டில் செவ்வாய் பகவான் பெயர்ச்சி அடைகிறார் இதனால், வாய்ப்புகள் பலவிதங்களில் வரும். உங்களின் நட்பு வட்டத்திற்கு வெளியே இருப்பவர்களுடன் நட்புக் கொள்வீர்கள். ஆன்மீக யாத்திரைப் போக வாய்ப்புள்ளது, சமூக நிகழ்வுகளில் கலந்துகொள்வீர்கள். செலவுகள் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது, அசிலும் குறிப்பாக உடல்நலன் சார்ந்தும், உணவு சார்ந்தும் செலவுகள் அதிகரிக்கும். காதல் உறவில் உற்சாகம் அதிகமாகும்.
கும்பம்: கும்ப ராசிக்காரர்களின் 2ஆம் வீட்டில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி ஆகிறது. வேலையிடத்தில் உங்களின் பணி சிறப்பாக அமையும். வாழ்வில் சில பிரச்னைகள் இருந்தாலும், அனைத்தும் உங்கள் கைகளில் இருக்கும். உங்கள் மூத்தவர்களின் சொல்படி நடந்தால் உங்கள் வாழ்வும் சிறப்பாகும். காதல் வாழ்க்கையில் இந்த காலகட்டத்தில் சிறு ஏற்ற இறக்கங்களை சந்தீப்பீர்கள். உங்கள் காதலர்களுடன் சுற்றுலா செல்வீர்கள். பொருளாதார ரீதியாக சிறு பிரச்னை வரும், செலவுகள் அதிகமாகும். கடனை திருப்பிச் செலுத்துவதில் தாமதம் வேண்டாம்.
