இன்னும் 11 நாட்களில் குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்ட நாட்கள் ஆரம்பம்

Guru Peyarchi 2025: குரு பகவான் புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தின் மூன்றாவது பாதத்தில் வரும் செப்டம்பர் 19 ஆம் தேதி மதியம் பெயர்ச்சி அடைவார். இதன் காரணமாக, சில ராசிக்காரர்களுக்கு மிகப்பெரிய பலன்கள் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
குருவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி சில ராசிக்காரர்களுக்கு சுபமாக இருக்கும், இந்த ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் செழிப்பு ஏற்படும் என்று நம்பப்படுகிறது. இதனுடன், அதிர்ஷ்டமும் முழுமையாக உண்டாகும் என்று கூறப்படுகிறது.
ஜோதிடத்தில், குருவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி ஒவ்வொரு நபரின் ஜாதகத்திலும் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. செப்டம்பர் 19, 2025 அன்று, பிற்பகல் 2:01 மணிக்கு, குரு மிதுன ராசியில் தங்கி புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தின் மூன்றாவது பாதத்தில் நுழைவார். புனர்பூசம் நட்சத்திரம் என்பது குருவின் சொந்த நட்சத்திரமாகும், இது அதிதி தேவியால் ஆளப்படுகிறது.
இந்தப் பெயர்ச்சி அனைத்து ராசிகளையும் பாதிக்கும், ஆனால் குரு இரண்டாவது, ஐந்தாவது, ஏழாவது, ஒன்பதாவது அல்லது பதினொன்றாவது போன்ற சுப வீடுகளில் இருக்கும் ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலனைத் தருவார். புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தின் மூன்றாவது பாதத்தில் குருவின் நிலை செழிப்பு, அறிவு மற்றும் குடும்ப மகிழ்ச்சியைத் தரும். இந்த பெயர்ச்சி எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை தரும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மிதுனம்: மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு, குருவின் இந்தப் பெயர்ச்சி நம்பிக்கை, ஆரோக்கியம் மேம்படும். வேலையில் பதவி உயர்வு அல்லது புதிய திட்டங்களில் வெற்றி போன்ற புதிய வாய்ப்புகளை பெறுவீர்கள். நிதி நிலைமை வலுவாக இருக்கும். குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி மற்றும் நல்லிணக்கம் இருக்கும், குறுகிய பயணங்கள் மகிழ்ச்சியைத் தரும்.
துலாம்: துலாம் ராசிக்கு குருவின் இந்தப் பெயர்ச்சி அதிர்ஷ்டத்தை தரும். வெளிநாட்டுப் பயணம், உயர் கல்வி அல்லது மதப் பணிகளில் வெற்றி பெறுவதற்கு இந்த நேரம் சாதகமாக இருக்கும். தொழிலில் புதிய திசை திறக்கும். நிதி நிலை மேம்படும். பெரிய இலக்கை நோக்கிச் செல்வேர்கள். இந்தப் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு முன்னேற்றத்தைத் தரும். குடும்பம் மற்றும் சமூக வாழ்க்கையிலும் நேர்மறையான மாற்றங்கள் ஏற்படும்.
தனுசு: தனுசு ராசிக்கு, செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியும் நல்லிணக்கமும் அதிகரிக்கும். சட்ட விஷயங்கள் வெற்றிகரமாக இருக்கும். படைப்புத் திறன்களை மேம்படுத்தும், சிறந்த உறவை உருவாக்க உதவும். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்கவும். இந்த பெயர்ச்சி உங்களுக்கு செழிப்பைத் தரும்.
கும்பம்: கும்ப ராசிக்கு கல்வி, காதல் மற்றும் படைப்பாற்றல் வேலைகளில் முன்னேற்றம் கிடைக்கும். மாணவர்கள் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவார்கள், காதல் உறவுகள் இனிமையாக மாறும். உங்கள் புதிய யோசனைகளைச் செயல்படுத்த உதவும், முதலீடுகள் நல்ல லாபத்தைத் தரும். குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகும். வேலை இடத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ!
