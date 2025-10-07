இன்னும் 11 நாட்களில் குரு பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு பொற்காலம், அனைத்திலும் வெற்றி

வரும் அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி குரு பகவான் கடக ராசிக்குள் நுழைந்து டிசம்பர் வரை அங்கேயே இருப்பார். இந்தப் பெயர்ச்சி சில ராசிகளுக்கு நிதி நன்மையைத் தரக்கூடும். இந்த ராசிகள் எவை, அவற்றுக்கு என்ன நன்மைகள் கிடைக்கும் என்பதைப் பார்ப்போம்.
குரு தற்போது அதன் இயல்பை விட வேகமாக நகரப் போகிறது. குரு தனது அதிசாரிச் சாலையில் பெயர்ச்சி அடையும் அதே வேளையில், அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி அதன் உச்ச ராசியான கடக ராசியில் இடம்பெயர்ச்சி அடைகிறார். குருவின் ராசி மாற்றம் சில ராசிகளுக்கு சாதகமான பலனைத் தரும். இந்த ராசிக்காரர்கள் நிதி ஆதாயம் உண்டாகும். குருவின் பெயர்ச்சிக்கு பிறகு எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சுப பலன் கிடைக்கும் என்று பார்ப்போம்.
குரு கிரகம் தற்போது மிதுன ராசியில் அதிசாரி நிலையில் பெயர்ச்சி அடைந்து பயணித்து வருகிறது. அதிசாரி நிலை என்பது ஒரு கிரகம் தனது இயல்பு நிலையை விட வேகமாக நகரும் என்பதைக் குறிக்கிறது. ஜோதிடத்தின் படி, குரு அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி மிதுன ராசியை விட்டு வெளியேறி கடக ராசிக்குள் நுழைந்து டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி வரை இந்த ராசியில் இருப்பார்.
மிதுனம்: குரு கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சியாக இருப்பது மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். இந்த நேரம் தொழில் வளர்ச்சிக்கு புதிய வாய்ப்புகளைத் தரக்கூடும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாகும். செலவுகள் குறைந்து, நிதி ஸ்திரத்தன்மைக்கு வழிவகுக்கும். இந்த நேரம் மாணவர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். காதல் உறவுகள் மேம்படும்.
கடகம்: கடக ராசிக்காரர்களுக்கு, குருவின் பெயர்ச்சி அதிர்ஷ்டக் கதவுகளைத் திறக்கும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும். தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு மற்றும் அங்கீகாரம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்திற்குள் அமைதி, மகிழ்ச்சி மற்றும் செழிப்பு அதிகரிக்கும்.
கன்னி: கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு குருவின் பெயர்ச்சி சாதகமான பலனைத் தரும். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு மற்றும் வருமானம் அதிகரிக்கும் தரக்கூடும். வணிக நிலைமைகள் மேம்படும். குடும்பம் தொடர்பான பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வரும். சமூக மரியாதை கிடைக்கும். நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும்.
துலாம்: துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு குருவின் பெயர்ச்சி நிதி பலத்தைத் தரும். திடீர் பண ஆதாயங்கள் அல்லது பழைய பணம் திரும்பக் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த நேரத்தில் நீங்கள் புதிய முதலீடுகளைத் திட்டமிடலாம், இது எதிர்காலத்தில் நல்ல பலன்களைத் தரும். மாணவர்கள் மற்றும் போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகி வருபவர்களும் இந்த நேரத்தில் நேர்மறையான பலன்களைத் தரும்.
விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு குருவின் பெயர்ச்சி ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். அதிர்ஷ்டம் சிறப்பாக இருக்கும். நிலுவையில் உள்ள பணிகள் விரைவாக முடிக்கப்படும். மரியாதை அதிகரிக்கும். ஆரோக்கியம் மேம்படும். மன அமைதி கிடைக்கும். வெளிநாட்டுப் பயணம் அல்லது வேலை தேடுவதைப் பற்றி யோசித்துக்கொண்டிருந்தவர்களுக்கு, இந்த நேரம் நல்ல வாய்ப்புகளைத் தரும்.
மீனம்: மீன ராசிக்காரர்கள் இந்த நேரத்தில் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். காதல், கல்வி மற்றும் பணம் தொடர்பான விஷயங்களில் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். உங்கள் கடின உழைப்புக்கு பலன் கிடைக்கும். அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும், நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும். நீங்கள் நல்ல நிதி நிலையில் இருப்பதைக் காணலாம்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.