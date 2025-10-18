இன்னும் 15 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பணம், புகழ், வெற்றி பெருகும்

Venus Transit In Libra: தீபாவளிக்குப் பிறகு சுக்கிரன் தனது சொந்த ராசியான துலாம் ராசிக்கு இடம்பெயர்ச்சி அடைவார். துலாம் ராசியில் நடைபெறும் இந்தப் பெயர்ச்சி மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான ராசிக்காரர்களை பாதிக்கும், ஆனால் சில ராசிக்காரர்களுக்கு, சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி நன்மை பயக்கும்.
சுக்கிரனின் பெயர்ச்சியால் எந்தெந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பணம், புகழ், வெற்றி குவியும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
தீபாவளிக்குப் பிறகு, செல்வம், செழிப்பை வாரி அள்ளித் தரும் சுக்கிரன் கிரகம் தனது ராசியை மாற்றப் போகிறது. வரும் நவம்பர் 2 ஆம் தேதி சுக்கிரன் தனது சொந்த ராசியான துலாம் ராசியில் இடம்பெயர்ச்சி அடைவார். மேலும் நவம்பர் 25 ஆம் தேதி வரை சுக்கிரன் துலாம் ராசியில் தான் பயணிப்பார்.
சுக்கிரன் துலாம் ராசியில் பெயர்ச்சி அடையப்போவது 12 ராசிகளிலும் வெவ்வேறு விளைவுகளை ஏற்படுத்தும், ஆனால் மூன்று அதிர்ஷ்ட ராசிகள் எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்களையும் அதிர்ஷ்டத்தையும் பெறலாம். துலாம் ராசிக்கு சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி எந்த ராசிகளுக்கு சாதகமான பலனைத் தரும் என்று பார்ப்போம்.
துலாம்: துலாம் ராசியில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி துலாம் ராசிக்கு நன்மை பயக்கும். உங்கள் வேலையில் முன்னேற்றத்தைக் காணலாம். உறவுகள் இனிமையாகவும் வலுவாகவும் மாறும். திருமண வாழ்க்கை முன்பை விட சிறப்பாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கும். நிலுவையில் உள்ள வேலைகள் வெற்றி அடையப்படலாம்.
மகரம்: சுக்கிரன் பெயர்ச்சி மகர ராசியினருக்கு சாதகமாக இருக்கும். இந்த முறை, உங்கள் பணிச்சுமை அதிகரிக்கலாம். உங்கள் வேலையில் வெற்றி காண்பீர்கள். வேலை செய்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு மற்றும் வருமான அதிகரிப்பு கிடைக்கும். தொழில் வளர்ச்சிக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும். திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் சாத்தியமாகும்.
கும்பம்: துலாம் ராசியில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி கும்ப ராசிக்கு சாதகமாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் பக்கம் அதிர்ஷ்டம் இருக்கும். சிக்கித் தவிக்கும் பணம் மீட்கப்படலாம். பயணம் சாத்தியமாகும். நேர்மறை ஆற்றல் பெருகும். அறிவும் நல்லொழுக்கமும் பெறுவீர்கள். வீட்டில் ஒரு கொண்டாட்டம் அல்லது சுப நிகழ்வு நடக்கலாம்.
