இன்னும் 18 நாட்களே.. குரு பெயர்ச்சியால் இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் மினுமினுக்கும்

ஜோதிடத்தில், குரு அறிவு மற்றும் ஞானத்தின் அடையாளமாகக் கருதப்படுகிறார். தற்போது, குரு கடக ராசியில் பயணித்து வருகிறது, மேலும் இந்த ராசியில் அதன் இருப்பு நேர்மறையான பலன்களைத் தருகிறது. எனவே, கடக ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்தக் காலகட்டத்தில் குருவின் ஆசிர்வாதத்தை அதிகம் பெறுவார்கள். மேலும் வாழ்க்கையின் பல துறைகளில் சிறப்பாகச் செயல்படுவார்கள்.
ஜோதிடத்தின் படி, டிசம்பர் மாதத்தில் குரு தனது ராசியை மாற்றப் போகிறார். இந்த மாற்றம் இரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமான காலங்களைக் கொண்டு வரக்கூடும். நிதிப் பிரச்சினைகளில் இருந்து விடுபட உதவும். இந்த ராசிக்காரர்களில் குருவின் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
தற்போது, குரு கிரகம் வக்ர இயக்கத்தில் பயணித்து வருகிறது, மேலும் வரும் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் நேரடி ராசியாக மாறும். அதற்கு முன், டிசம்பரில், கடக ராசியை விட்டு வெளியேறி மிதுன ராசிக்குள் நுழையும். டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி, குரு மிதுன ராசிக்கு பெயர்ச்சியாகி மே மாதம் வரை அங்கேயே இருக்கும். அதன் பிறகு, ஜூன் மாதத்தில் மீண்டும் ராசிகள் மாறும். ஜோதிடத்தில் படி, குரு ஜூன் 2 ஆம் தேதி மீண்டும் கடக ராசிக்குள் நுழைவார்.
ரிஷபம்: ரிஷப ராசியில் குரு பெயர்ச்சி நிதி சிக்கல்களைக் குறைக்கக்கூடும். குறிப்பாக தொழிலதிபர்கள் குறிப்பிடத்தக்க லாப வாய்ப்புகளைக் காணலாம். தங்கம் மற்றும் வெள்ளி வர்த்தகத்தில் ஈடுபடுபவர்களும் ஏற்றத்தைக் காணலாம். அரசாங்க வேலைகளில் இருப்பவர்களுக்கும் இந்த நேரம் நல்ல காலமாகக் கருதப்படுகிறது.
புகழும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். வங்கி, கல்வி மற்றும் பிற அறிவுசார் துறைகளில் ஈடுபடுபவர்களும் நேர்மறையான மாற்றங்களை சந்திக்க நேரிடும். உங்கள் பேச்சு செல்வாக்கு மிக்கதாக இருக்கும், வேலை மற்றும் வணிகம் இரண்டிலும் உங்கள் வெற்றிக்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கும். செல்வத்தை வளர்ப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும், மேலும் உங்கள் சமூக அந்தஸ்து அதிகரிக்கும். அரசாங்க வேலையைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பும் வலுவாக உள்ளது.
தனுசு: தனுசு ராசியை குரு ஆள்கிறார், அதன் தெய்வம் விஷ்ணு, அதனால்தான் இந்த ராசி தெய்வீக அருளால் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறது. குருவின் ராசி மாற்றம் தனுசு ராசியில் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். வேலை, வணிகம் மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன.
திருமணமானவர்கள் அதிர்ஷ்டத்தில் நேர்மறையான ஏற்றத்தை பெறுவார்கள், தனுசு ராசிக்காரர்களின் துணைவரிடமிருந்து முழு ஆதரவைப் பெறுவார்கள். செல்வமும் சொத்தும் அதிகரிக்கும். நிலம் மற்றும் சொத்து தொடர்பான முடிவுகள் நம்பிக்கைக்குரியவை. பதவி உயர்வு கூட சாத்தியமாகும். பொருள் வசதிகள் அதிகரிக்கும். அரசாங்க ஆலோசனை சேவைகள், சட்டத் துறை அல்லது ஆலோசனையில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு இந்தக் காலம் மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். புத்திசாலித்தனமான சிந்தனை மூலம் வருமானத்தை அதிகரிக்கும் வாய்ப்புகள் உருவாகும்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்
