  • புதன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு இனி அதிர்ஷ்ட மழை, கோடீஸ்வர யோகம்

புதன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு இனி அதிர்ஷ்ட மழை, கோடீஸ்வர யோகம்

Mercury Star Transit In Pooradam 2026: ஜனவரி 7, 2026 அன்று புதன் பூராடம் நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். இந்த நேரத்தில், தடைபட்ட வேலைகள் நிறைவடையும், புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாக்கப்படும், மேலும் சில ராசிக்காரர்கள் தங்கள் அதிர்ஷ்டத்தில் சில மாற்றங்களை சந்திக்க நேரிடும்.
ஜோதிடத்தில், புதன் புத்திசாலித்தனம், பேச்சு, பகுத்தறிவு மற்றும் வணிகத்தில் ஒரு முக்கிய காரணியாகக் கருதப்படுகிறது. புதன் தனது ராசியை மாற்றும் போதெல்லாம், அது ஒரு நபரின் சிந்தனை, முடிவெடுப்பது மற்றும் நிதி நடவடிக்கைகளை நேரடியாக பாதிக்கிறது.

ஜனவரி 7, 2026 அன்று மூலம் நட்சத்திரத்திலிருந்து பூராடம் நட்சத்திரத்திற்கு புதன் பெயர்ச்சி அடைவது முக்கிய ஜோதிட நிகழ்வாகப் பார்க்கப்படுகிறது. சுக்கிரனால் ஆளப்படும் இந்த நட்சத்திரத்தில் புதனின் பெயர்ச்சி, புத்திசாலித்தனம் மற்றும் செழிப்புடன் தொடர்புடைய நேர்மறையான யோகங்களை உருவாக்குகிறது. ஜோதிடர்களின் கூற்றுப்படி, இந்த காலகட்டத்தில் தொடர்பு திறன், வணிகம் மற்றும் நிதி முடிவுகள் பலப்படுத்தப்படுகின்றன. இது அனைத்து ராசிக்காரர்களையும் பாதிக்கும், ஆனால் சிலருக்கு, இந்த பெயர்ச்சி குறிப்பாக அதிர்ஷ்டவசமாக இருக்கலாம்.

கன்னி: கன்னி ராசிக்கு இந்தப் பெயர்ச்சி நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். நீண்டகால பிரச்சினைகல் முடிவுக்கு வரும். வருமானத்தில் திடீர் அதிகரிப்பு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இது உங்கள் நிதி நிலைமையை வலுப்படுத்தும். நீண்டகால ஆசைகள் நிறைவேறும். சமூக மற்றும் குடும்ப கௌரவம் அதிகரிக்கும்.  

விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு புதனின் இந்தப் பெயர்ச்சி பல வழிகளில் நன்மை பயக்கும். குறிப்பாக மாணவர்கள் இந்த நேரத்தை மிகவும் சாதகமாகக் காண்பார்கள். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையத் தொடங்கும், மேலும் உங்கள் குடும்பத்தினரிடமிருந்து முழு ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். அதிர்ஷ்டமும் உங்கள் பக்கம் இருக்கும்.  

தனுசு: தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு, 2026 ஆம் ஆண்டு சிறப்பு நன்மைகளைத் தரும். தொழிலதிபர்கள் நல்ல லாபத்தைக் காண்பார்கள். நிதி நிலைமை மேம்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வாழ்க்கையில் நீண்டகாலமாக உங்களைத் தொந்தரவு செய்து வந்த பிரச்சினைகள் ஒருவழியாக் முடிவடையும்.  

புதன் பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்:"ஓம் ப்ராம் ப்ரீம் ப்ரெளம் ஷக் புதாய நமஹ"! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்  

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

