இன்னும் 2 நாட்களில் சனி அஸ்தமனம்.. 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், பணம், புகழ், அனைத்திலும் வெற்றி

Saturn Transit 2026: ஜோதிடத்தின்படி, மார்ச் 13, 2026 முதல் சுமார் 40 நாட்கள் சனி பகவான் அஸ்தமன நிலையில் இருப்பார். இந்த நேரத்தில் சனியின் பலம் குறைந்து இருக்கும். இது சில ராசிகளுக்கு வெற்றி, பணம், வீடு, புகழ், அதிஷ்டத்தை தரும்.
ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி, சனி பகவான் நாம் செய்யும் செயல்களுக்கு கர்ம பலனைத் தரும் கிரகமாக கருதப்படுகிறார். இதனால் தான், சனி பகவானை நீதியின் கடவுள் என்கிறோம். சனியின் நகர்வு மிகவும் மெதுவாக இருப்பதால், எந்த ராசியிலும் சனியின் பயணம் இருக்குமோ அந்த ராசிகளுக்கு பலன்களும் நீண்ட நாட்களுக்கு தொடரும். தற்போது, 12 ராசிகளில் கடைசி ராசியான மீனத்தில் சனி பெயர்ச்சி அடைந்து பயணித்து வருகிறார்.
ஜோதிடர்களின் படி, சனி மார்ச் 13, 2026 அன்று மீனத்தில் அஸ்தமிப்பார். இந்த காலம் ஏழரை சனி, அஷ்டம சனி, அர்தாஷ்டம சனி, சனி திசையால் பாதிக்கப் படும் ராசிகளுக்கு நிவாரணத்தை வழங்கும். இதனால் சனி அஸ்தமனத்தால் எந்த ராசிகளுக்கு வெற்றி, பணம், வீடு, புகழ், அதிஷ்டத்தை தரும் என்று பார்ப்போம்.
மேஷம் - மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு சனியின் அஸ்தமனமத்தால் மிகவும் நன்மை பயக்கும். மதத்தில் அதிக ஆர்வம் ஏற்படும். மனைவியுடன் நீங்கள் புனித யாத்திரை செல்லலாம். இதுவரை நடந்துக் கொண்டு இருந்த பிரச்சினைகள் ஒன்றின் பின் ஒன்றாக முடிவடையும். சூரியனின் மகனான சனி பகவானின் ஆசீர்வாதத்தால், நோய்கள் நீங்கும். குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகும். திருமண உறவுகள் வலுவடையும்.
சிம்மம் - சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு சனியின் அஸ்தமனம் மங்கரமான பலன்களைத் தரும். குடும்ப தகராறுகள் முடிவுக்கு வரும். பழைய கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கும். சமூக மரியாதை அதிகரிக்கும். நீங்கள் எடுக்கப்போகும் ஒவ்வொரு முயற்சியிலும் கட்டாயம் வெற்றியை மட்டுமே பெறுவீர்கள்.
தனுசு - சனி அஸ்தமனத்திற்கு பிறகு தனசு ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் பிரகாசித்து, மினுமினுக்கும். குடும்ப சண்டைகள் முடிவடையும். திருமண வாழ்க்கை இனிமையாக மாறும், மேலும் நீங்கள் சமூகத்தில் மரியாதை அதிகரிக்கும்.
கும்பம் - கும்ப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு சனியின் பெயர்ச்சி மிகவும் சிறப்பான பலனைத் தரும். இந்த மாற்றம் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்தையும், அதிஷ்டத்தையும் தரும். நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள ஆவணங்கள் அல்லது விசா தொடர்பான வேலைகள் இப்போது முடிக்கப்படலாம். இந்த நேரம் நிதி ரீதியாக நன்மை பயக்கும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் கிடைக்கக்கூடும். வேலையும் முன்னேற்றத்தைக் காணலாம்.
ஏழரை சனி: சனிக்கிரக தோஷம் மற்றும் ஏழரை சனியால் பாதிக்கப்பட்ட ராசிக்காரர்கள் பரிகாரம் செய்ய திருநள்ளாறு ஸ்ரீ சனீஸ்வர பகவான் கோவிலுக்கு சென்று அவரை வழிபடலாம்.
சனி பகவானின் பரிபூரண அருள் பெற, 'நீலாஞ்ஜன ஸமாபாஸம், ரவிபுத்ரம் யமாக்ரஜம்; ச்சாயா மார்த்தாண்ட ஸம்பூதம், தம் நமாமி சனைச்சரம்' என்ற ஸ்தோத்திரத்தை தினமும் பாராயணம் செய்யலாம். மேலும், “ஓம் ப்ரம் ப்ரீம் ப்ரௌம் ஷக் சனைச்சராய நமஹ” என்ற சனி மூல மந்திரத்தை ஜபிப்பதும் நல்ல பலன்களை அளிக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.