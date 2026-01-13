ரூ.15,000-க்குள் கிடைக்கும் சிறந்த போன்கள்.. முழு பட்டியல் இதோ!!

2025 ஆம் ஆண்டில் அதிகம் விற்பனையான டாப் 10 ஸ்மார்ட்போன்களின் பட்டியலை இங்கே சரிபார்க்கலாம். ஐபோன் 17 முதல் ரெட்மி மற்றும் மோட்டோ வரை.
2025 ஆம் ஆண்டு ஸ்மார்ட்போன் சந்தைக்கு மவுசு அதிகம் இருந்தது. AI, 5G இணைப்பு மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட பேட்டரி தொழில்நுட்பம் போன்ற அம்சங்கள் கடந்த ஆண்டு ஆதிக்கம் செலுத்தின. ஆப்பிள் மற்றும் சாம்சங் பிரீமியம் சந்தையில் ஆதிக்கம் செலுத்திய நிலையில், iQOO, Redmi மற்றும் Motorola போன்ற நிறுவனங்கள் பட்ஜெட் மற்றும் செயல்திறன் பிரிவுகளில் பாராட்டைப் பெற்றன. அந்தன்படி கடந்த ஆண்டு உலகளவில் அதிகம் விற்பனையான டாப் 10 ஸ்மார்ட்போன்களின் பட்டியலை இங்கே காணலாம்.
Apple iPhone 17 - விலை - ரூ.82,000 ஆப்பிள் ஐபோன் 17 2025 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த ஸ்மார்ட்போன்களில் ஒன்றாகும். அதன் அதிவேக A19 பயோனிக் சிப், மேம்பட்ட AI கேமரா அம்சங்கள் மற்றும் சூப்பர் ரெடினா XDR டிஸ்ப்ளே ஆகியவை பயனர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது. நீண்ட பேட்டரி ஆயுள் மற்றும் பிரீமியம் தரத்தை விரும்புவோருக்கு இந்த போன் சிறந்த தேர்வாகும்.
Apple iPhone 16 - விலை - ரூ.72,000 ஐபோன் 16 பழைய மாடலாக இருந்தாலும், 2025ல் அதிகம் மவுசு பெற்ற போன்களில் இதுவும் ஒன்றாகும். அதன் A18 சிப்செட் மற்றும் சிறந்த OS செயல்திறன் பயனர்களால் பெரிதும் பாராட்டப்படுகிறது.
OnePlus 15R - விலை - ரூ.47,999 செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, OnePlus 15R தனித்து நிற்கிறது. இதன் ஸ்னாப்டிராகன் செயலி, 120Hz AMOLED திரை மற்றும் அதிவேக சார்ஜிங் ஆகியவை கேமிங் ஆர்வலர்கள் மற்றும் மல்டிடாஸ்கிங் செய்பவர்களுக்கு சிறந்த தேர்வாக அமைகின்றன.
Samsung Galaxy A06 5G - விலை - ரூ.12,699 குறைந்த விலையில் நல்ல 5G போனைத் தேடுபவர்களுக்கு, Samsung A06 5G சிறந்த ஸ்மார்ட்போன் ஆகும். இதன் பேட்டரி மற்றும் அடிப்படை அம்சங்கள் மாணவர்களுக்கு நன்கு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.
iQOO Neo 10R 5G - விலை - ரூ.28,999 iQOO Neo 10R, நடுத்தர விலையில் ஃபிளாக்ஷிப் போன்ற தரத்தை விரும்புவோரை இலக்காகக் கொண்டது. இதன் ஸ்னாப்டிராகன் 8s ஜெனரல் 3 செயலி மற்றும் கேமிங்கிற்கு ஏற்ற டிஸ்ப்ளே தொழில்நுட்ப ஆர்வலர்களை கவர்ந்துள்ளது. இதன் 6400mAh பேட்டரி மற்றொரு முக்கிய சிறப்பம்சமாகும்.
iQOO Neo 10 - விலை - ரூ.38,999 iQOO Neo 10, Neo 10R-ஐ விட அதிகமான அம்சங்களுடன் வருகிறது. இது 7000mAh பேட்டரி மற்றும் 144 FPS கேமிங் ஆதரவைக் கொண்டுள்ளது, இது ஹார்ட்கோர் கேமர்களுக்கு தடையற்ற கேமிங் அனுபவத்தை உறுதி செய்கிறது.
Samsung Galaxy A16 5G - விலை - ரூ.18,490 சாம்சங்கின் பிராண்ட் மதிப்பு மற்றும் மலிவு விலை இந்த மாடலை வெற்றியடையச் செய்துள்ளன. இதன் 50MP டிரிபிள் கேமரா மற்றும் 5000mAh பேட்டரி அன்றாட பயன்பாட்டிற்கு ஒரு சிறந்த அனுபவத்தை வழங்குகிறது.
Samsung Galaxy S25 Ultra - விலை - ரூ.1,29,999 விலையைப் பொருட்படுத்தாமல் சிறந்த தரத்தை விரும்புவோருக்கு, S25 அல்ட்ரா சிறந்த தேர்வாகும். அதன் 200MP கேமரா, சமீபத்திய AI அம்சங்கள் மற்றும் ஒரு அற்புதமான AMOLED டிஸ்ப்ளே ஆகியவை தொழில் வல்லுநர்கள் மற்றும் உள்ளடக்க படைப்பாளர்களுக்கு ஏற்றவை.
Redmi Note 14 5G - விலை - ரூ.15,499 Xiaomi மீண்டும் பட்ஜெட் சந்தையில் தனது ஆதிக்கத்தை நிரூபித்துள்ளது.
Motorola G57 Power 5G - விலை - ரூ.15,120 எளிமையான ஆண்ட்ராய்டு அனுபவத்தையும் நீண்ட பேட்டரி ஆயுளையும் விரும்புவோருக்கு, மோட்டோரோலா ஜி57 பவர் ஒரு சிறந்த தேர்வாகும்.