அதிர்ஷ்டம் மினுமினுக்கும்! 2026-ல் குருவின் பெயர்ச்சியால் கோடீஸ்வரர்களாகப் போகும் அந்த 5 ராசிகள் இவர்கள்தான்

ஜோதிடத்தின் படி, குரு நவம்பர் 11, 2025 அன்று கடக ராசியில் வக்ரமாகி, டிசம்பர் 5 வரை அந்த ராசியில் வக்ரமாக இருக்கும். பின்னர், டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி பிற்பகல் 3:38 மணிக்கு, குரு மிதுன ராசிக்குள் நுழைந்து மீண்டும் வக்ரமாகி, மார்ச் 11, 2026 அன்று மிதுன ராசியில் நேரடியாக மாறும். ஜோதிடர்களின் கூற்றுப்படி, குருவின் நேரடி இயக்கம் பல ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும்.
மேஷம்: மேஷ ராசிக்கு குருவின் நேரடி பெயர்ச்சி மிகவும் நல்லதாக இருக்கும். வேலை மற்றும் வணிகம் தொடர்பான விஷயங்களில் வெற்றி வரத் தொடங்கும், நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும். குறிப்பாக நீண்டகால நோய் அல்லது பிரச்சனையால் போராடுபவர்களுக்கு, ஆரோக்கியம் மேம்படும்.

மிதுனம்: குருவின் நேரடி இயக்கம் மிதுன ராசிக்கு சாதகமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இந்த நேரத்தில் அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும், மேலும் புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாகலாம். முதலீடுகள் லாபகரமாக இருக்கும், மேலும் ஆபத்தான முயற்சிகள் கூட நேர்மறையான பலன்களைத் தரக்கூடும். வேலை செய்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது அதிகரித்த பொறுப்புகள் மூலம் பயனடையலாம்.

கடகம்: கடக ராசிக்கு குருவின் நேரடி பெயர்ச்சி மிகவும் சாதகமான பலன்களைத் தரும். அதிர்ஷ்டம் வலுவாக இருக்கும், முன்பு தடைபட்ட பணிகள் இப்போது முடிக்கத் தொடங்கும். கல்வி, போட்டித் தேர்வுகள் மற்றும் தொழில் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவதற்கான வலுவான வாய்ப்புகள் உள்ளன.

தனுசு: குருவால் ஆளப்படும் ராசியாக இருப்பதால், இந்த நேரடிப் பெயர்ச்சி தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு பொற்காலமாக அமையக்கூடும். புதிய பொறுப்புகளும் கௌரவங்களும் கிடைக்கும். தள்ளிப்போன கனவுகள் நனவாகத் தொடங்கும், ஆன்மீக முன்னேற்றம் ஏற்படும்.

மீனம்: மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த கட்டம் மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கும். குருவின் நேரடி இயக்கம் மேம்பட்ட நிதி நல்வாழ்வு, குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி மற்றும் மன அமைதியைக் கொண்டுவரும். திருமணம் மற்றும் குழந்தைகள் தொடர்பான நல்ல செய்திகளும் சாத்தியமாகும்.

குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

Guru Peyarchi Guru Jupiter Astrology Rasipalan

