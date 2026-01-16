Samsung Galaxy s24 Ultra worth இல்லை.. இதுதான் டாப் 7 சிறந்த போன்கள்.. முழு பட்டியல் இதோ!!

2026 ஆம் ஆண்டில், Samsung Galaxy S24 Ultra தட்டித் தூக்கி, சிறந்த கேமராக்கள், பேட்டரி ஆயுள், காட்சிகள் மற்றும் AI செயல்திறன் கொண்ட பல ஸ்மார்ட்போன்கள் உள்ளன. அதில் டாப் இடத்தைப் பிடித்துள்ள ஏழு போன்கள் உள்ளன. அவற்றின் முழுமையான பட்டியலை இங்கே காணலாம்.
இந்த பட்டியலில் iPhone 17, Samsung Galaxy S25, Oppo Find X9, OnePlus 15, Google Pixel 10, Vivo X300 மற்றும் iQOO 15 ஆகிய போன்கள் அடங்கும். இவை வேகமான செயலிகள், பிரகாசமான OLED திரைகள், வலுவான ஜூம் புகைப்படம் எடுத்தல் மற்றும் நீண்ட ஆயுள் பேட்டரிகள் கொண்டுள்ளன.
Samsung Galaxy S24 Ultra Samsung Galaxy S24 Ultra இன்னும் சக்திவாய்ந்த முதன்மை ஸ்மார்ட்போன்களில் ஒன்றாக உள்ளது, ஆனால் 2026ல் மிகவும் நவீனமான, வேகமான மற்றும் சிறந்த AI முதல் வலுவான கேமராக்கள் மற்றும் பெரிய பேட்டரிகள் வரை, பல ஸ்மார்ட்போன்கள் உள்ளன. இந்த போன்கள் 2026 ஆம் ஆண்டில் Galaxy S24 Ultra-ஐ விட சிறந்த போன்களாக பார்க்கப்படுகிறது.
iPhone 17 - விலை - ரூ.82,900 iPhone 17 ஆனது 6.3-இன்ச் LTPO சூப்பர் ரெடினா XDR OLED டிஸ்ப்ளே 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் 3000 nits வரை பிரகாசம் கொண்டது. A19 சிப் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. Dolby Vision HDR, USB-C, iOS 26 மற்றும் AI அம்சங்களுடன் கூடிய இரட்டை 48MP கேமராக்கள் உள்ளன.
Samsung Galaxy S25 - விலை - ரூ. 69,990 Galaxy S25 ஆனது 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் 6.2-இன்ச் LTPO AMOLED 2X டிஸ்ப்ளே கொண்டுள்ளது மற்றும் Snapdragon 8 Elite சிப்செட்டில் இயங்குகிறது. டிரிபிள் 50MP கேமரா அமைப்பு மற்றும் One UI அனுபவத்துடன், இது பழைய அல்ட்ரா மாடல்களை விட சிறந்த தேர்வாகும்.
OnePlus 15 - விலை - ரூ.72,999 OnePlus 15 6.78-இன்ச் LTPO AMOLED டிஸ்ப்ளே 165Hz இல் இயங்குகிறது மற்றும் Gorilla Glass Victus 2 ஆல் பாதுகாக்கப்படுகிறது. Snapdragon 8 Elite Gen 5 மூலம் இயக்கப்படுகிறது, இது 16GB ரேம், 7300mAh பேட்டரி மற்றும் டிரிபிள் கேமரா 50 MP வரை பேக் செய்கிறது.
Oppo Find X9 - விலை - ரூ.72,990 Oppo Find X9 ஆனது 6.59-இன்ச் AMOLED டிஸ்ப்ளேவுடன் வருகிறது, டால்பி விஷனை ஆதரிக்கிறது. டைமன்சிட்டி 9500 சிப், 16 ஜிபி ரேம் மற்றும் 7025 எம்ஏஎச் பேட்டரியை கொண்டுள்ளது.
Google Pixel 10 - விலை - ரூ.74,999 Google Pixel 10 டென்சர் ஜி5 சிப் மற்றும் ஏஐ-ஃபோகஸ் ஆண்ட்ராய்டு அனுபவத்துடன் வருகிறது. அதன் கேமரா அமைப்பில் 48MP பிரதான சென்சார், 13MP அல்ட்ராவைட் மற்றும் 10.8MP டெலிஃபோட்டோ, 5x ஆப்டிகல் ஜூம் ஆகியவை உள்ளன.
Vivo X300 - விலை - ரூ.75,999 Vivo X300 முதன்மையான புகைப்படத்தை ஒரு சிறிய வடிவத்திற்கு கொண்டு வருகிறது. இதில் 6.31-இன்ச் LTPO AMOLED டிஸ்ப்ளே 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் 4500-நிட் பீக் பிரகாசம் ஆகியவை உள்ளன. 200MP பிரதான கேமரா 50MP பெரிஸ்கோப் உள்ளன. Dimensity 9500 chip மற்றும் 6040 mAh பேட்டரியுடன், இது பழைய ஃபிளாக்ஷிப்களை விஞ்சும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
iQOO 15 - விலை- ரூ.72,999 iQOO 15 ஆனது 144Hz LTPO AMOLED டிஸ்ப்ளே மற்றும் Snapdragon 8 Elite Gen 5 இல் இயங்குகிறது. டிரிபிள் 50MP கேமரா அமைப்பு 8K வீடியோவை ஆதரிக்கிறது, அதே நேரத்தில் நீண்ட ஆயுள் கொண்ட 7000 mAh பேட்டரி கொண்டுள்ளது.