2026ல் சனியின் ராசியில் 5 கிரகங்களின் ஆட்டம்: 6 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டமா? ஆபத்தா?

2026 ஆம் ஆண்டில், சூரியன், புதன், சுக்கிரன், செவ்வாய், சந்திரன் ஆகிய கிரங்கள் சனியின் ராசியான மகரத்தில் இணைந்து பஞ்சகிரஹி யோகத்தை உருவாக்குவார்கள். புத்தாண்டில் பஞ்சகிரஹி யோகம் சில ராசிகளுக்கு ஒரு பொற்காலத்தைக் கொண்டுவரும் அதே வேளையில், மிதுனம் உட்பட ஆறு ராசிக்காரர்கள் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும்.
சனியின் ராசியில் உருவாகும் இந்த சக்திவாய்ந்த யோகத்தால் எந்த ராசிக்காரர்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்பதை பார்ப்போம்...
2026 ஆம் ஆண்டு கிரகக் கண்ணோட்டத்தில் மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கும், ஏனெனில் இந்த ஆண்டு ஒரு தனித்துவமான கிரக சேர்க்கையைக் காணலாம். ஜோதிடத்தின்படி, ஜனவரி 2026 இல், சனியின் ராசியான மகரத்தில் ஐந்து கிரகங்களின் சேர்க்கை உருவாகி, பஞ்சகிரஹி (சூரியன், செவ்வாய், புதன், சுக்கிரன் மற்றும் சந்திரன்) யோகத்தை உருவாக்கும்.
இந்த சேர்க்கை ஜனவரி 18 முதல் 21 வரை நீடிக்கும். சனியின் ராசியில் உருவாகும் பஞ்சகிரஹி யோகம் சில ராசிகளுக்கு சிறப்பாக இருக்கும், அதே நேரத்தில் மற்றவர்களுக்கு இது பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். இந்த ஆறு ராசிக்காரர்களும் தங்கள் தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில் வாழ்க்கையிலும், நிதி விஷயங்களிலும் எச்சரிக்கையாக இருக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். சனியின் ராசியான மகரத்தில் உருவாகும் பஞ்சகிரஹி யோகத்தால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள் என்பதைப் பார்ப்போம்...
மேஷம்: 2026 ஆம் ஆண்டு பஞ்சக்கிரஹி யோகத்தின் தாக்கத்தால், மேஷ ராசிக்காரர்கள் தங்கள் சொந்த முயற்சிகளில் அதிக கவனம் செலுத்தி நிதி பரிவர்த்தனைகளைத் தவிர்க்க வேண்டும். தொழில் ரீதியாக, வேலை அழுத்தம் காரணமாக சில சலிப்பான சூழ்நிலைகளை நீங்கள் சந்திக்க நேரிடும். மேலதிகாரிகளுடன் மோதல்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. தொழிலில் நஷ்டம் ஏற்படலாம். நிதி ஆதாயங்கள் மற்றும் இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
ரிஷபம்: 2026-ஆம் ஆண்டில் ஏற்படவுள்ள பஞ்சகிரஹி யோகத்தின் காரணமாக, ரிஷப ராசிக்காரர்கள் சில நிதிச் சவால்களைச் சந்திக்க நேரிடும். தேவையற்ற ஆடம்பரச் செலவுகளைத் தவிர்த்து, அத்தியாவசியத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே முன்னுரிமை அளிப்பது அவசியம். சிறு அலட்சியம் கூட பெரிய பண இழப்பிற்கு வழிவகுக்கும் என்பதால், பணப் பரிவர்த்தனைகளில் கூடுதல் கவனம் தேவை. பணிகளை முடிப்பதில் சில தடைகளும், தாமதங்களும் ஏற்படலாம். எனவே, உங்கள் வேலைகளை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு, தொழில்முறை அணுகுமுறையுடன் கையாளுவது சிறந்தது.
மிதுனம்: 2026-ஆம் ஆண்டு சனியின் ராசியில் உருவாகும் பஞ்சகிரக யோகத்தின் விளைவாக, மிதுன ராசிக்காரர்கள் தங்கள் வாழ்வின் பல்வேறு அம்சங்களில் கூடுதல் கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டியிருக்கும். நண்பர்கள் மற்றும் சக ஊழியர்களுடனான உறவில் தேவையற்ற கருத்து வேறுபாடுகள் அல்லது சிக்கல்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. பேச்சில் நிதானம் தேவை. மேலதிகாரிகளுடனான உறவில் பதற்றம் ஏற்படலாம். சிலருக்கு விருப்பமில்லாத வேலை மாற்றம் அல்லது வேலை இழப்பு போன்ற சூழல்கள் உருவாக வாய்ப்புள்ளதால், பணியிடத்தில் பொறுமை காப்பது நல்லது.
விருச்சிகம்: 2026 ஆம் ஆண்டு உருவாகும் பஞ்சகிரஹி யோகத்தின் காரணமாக, விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் நிதி நெருக்கடிகளையும் குடும்பத்தில் ஒற்றுமையின்மையையும் சந்திக்க நேரிடும். இந்த யோகம் தொழில் முன்னேற்றத்தில் தடைகளை ஏற்படுத்தலாம் மற்றும் வேலையில் திருப்தியற்ற சூழலை உருவாக்கலாம். எனவே, உங்கள் பணிகளை மிகத் துல்லியமாக முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு செயல்படுத்துவது அவசியம். உங்கள் உழைப்பிற்கேற்ற வருமானம் கிடைக்காமல் போவது மனச்சோர்வை ஏற்படுத்தலாம்.
தனுசு: 2026-ஆம் ஆண்டு நிகழும் பஞ்சகிரஹி யோகம், தனுசு ராசிக்காரர்களின் சமூக மற்றும் தொழில் வாழ்க்கையில் சில சவால்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். நண்பர்களுடனான உறவில் சில புரிதல் குறைபாடுகளும், சிரமங்களும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. பேச்சில் நிதானம் தேவை. இந்த ஆண்டில் மேற்கொள்ளும் பயணங்கள் அலைச்சலையும், தடைகளையும் தரக்கூடும் என்பதால் திட்டமிட்டுச் செயல்படுவது அவசியம்.
மகரம்: 2026-ஆம் ஆண்டு சனியின் ராசியில் உருவாகும் பஞ்சகிரஹி யோகம், மகர ராசிக்காரர்களுக்குச் சில சவாலான சூழல்களைக் கொண்டு வரக்கூடும். தேவையற்ற வாக்குவாதங்கள் அல்லது வீண் தகராறுகளில் ஈடுபடுவதைத் தவிர்த்து, அமைதி காப்பது நல்லது. ஓட்டும்போது அதீத கவனம் தேவை. விபத்துகள் அல்லது காயங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால், வேகத்தைக் குறைத்து பாதுகாப்பு விதிகளைப் பின்பற்றுவது அவசியம்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.