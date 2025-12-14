English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • 2026ல் குரு டபுள் பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு டபுள் வெற்றி, டபுள் ஜாக்பாட், டபுள் அதிர்ஷ்டம்

2026ல் குரு டபுள் பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு டபுள் வெற்றி, டபுள் ஜாக்பாட், டபுள் அதிர்ஷ்டம்

Guru Peyarchi 2026: வேத ஜோதிடத்தின்படி, குரு கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்து, சில ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தைத் தரக்கூடும்...
1 /7

வேத ஜோதிடத்தின்படி, குரு 2026 ஆம் ஆண்டில் இரண்டு முறை பெயர்ச்சி அடைவார். குரு அதன் உச்ச ராசியான கடக ராசியில் நுழைவார். கடகம் என்பது குருவின் உச்ச ராசி. 2026 ஆம் ஆண்டில், குரு கடக ராசியை விட்டு வெளியேறி சிம்ம ராசிக்குள் நுழைவார். இதன் விளைவாக, குரு 2026 ஆம் ஆண்டில் இரண்டு முறை பெயர்ச்சி அடைவார்.   

2 /7

இந்தப் பெயர்ச்சி சில ராசிகளுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும். வருமானம் அதிகரிப்பையும், கௌரவ அதிகரிப்பையும் அனுபவிக்கக்கூடும். குழந்தைகள் தொடர்பான செய்திகளையும் பெறலாம், இது மகிழ்ச்சியான மனநிலையைத் தரும். இந்த ராசிகள் எவை என்பதை இப்போது காணலாம்.

3 /7

கடகம்: குருபெயர்ச்சி உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும். குரு உங்கள் ராசியின் லக்னத்தையும் செல்வத்தையும் ஈர்க்கும் இடமாக மாறுவார். எனவே, இந்த நேரத்தில் நீங்கள் அவ்வப்போது எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்களை அனுபவிக்கலாம். தன்னம்பிக்கை மற்றும் முடிவெடுப்பதில் அதிகரிப்புடன், வேலையில் முன்னிலை வகிக்கும் வாய்ப்பும் உங்களுக்கு வழங்கப்படலாம். உங்கள் நற்பெயரும் வளரும். சிக்கித் தவிக்கும் நிதியை நீங்கள் மீட்டெடுக்கலாம்.   

4 /7

கன்னி: குருபெயர்ச்சி கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். இந்த பெயர்ச்சி வருமானத்தின் 12வது வீட்டிலும், உங்கள் ராசியிலிருந்து 12வது வீட்டிலும் நிகழும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் தோன்றுவதற்கும் வழிவகுக்கும். புதிய திட்டங்களைத் தொடங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. முதலீடுகளிலிருந்தும் நீங்கள் பயனடைவீர்கள். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் பணத்தைச் சேமிக்கலாம். பங்குச் சந்தை, ஊகம் மற்றும் லாட்டரி ஆகியவற்றிலிருந்தும் நீங்கள் பயனடையலாம்.  

5 /7

துலாம்: குருவின் இரட்டைப் பெயர்ச்சி துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கலாம். குரு உங்கள் ராசியிலிருந்து வேலை மற்றும் வருமான வீட்டிற்குப் பெயர்ச்சி அடைவதால், இந்த நேரத்தில் உங்கள் வருமானம் கணிசமாக அதிகரிக்கக்கூடும். புதிய வணிக ஒப்பந்தங்கள் பெறலாம். நீண்டகால பிரச்சினைகள், வேலையில் நிலையற்ற தன்மை மற்றும் வணிகம் மேம்படத் தொடங்கும். முதலீடுகள் லாபத்தைத் தரும். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கக்கூடும்.

6 /7

குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்

7 /7

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

Jupiter transit Guru Peyarchi Palangal Astrology

Next Gallery

பான் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு அலர்ட்! 2026 முதல் பெரிய சிக்கல்.. இதை மட்டும் பண்ணுங்க