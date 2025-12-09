2026ல் பணப் படுக்கையில் உறங்கப் போகும் 4 ராசிகள்: குருவின் விபரீத ராஜயோகம் அளிக்கும் ஜாக்பாட்

2026 ஆம் ஆண்டில், குரு மிகவும் மங்களகரமான ராஜயோகத்தை உருவாக்கப் போகிறார், இது நான்கு ராசிகளுக்கு மகத்தான நன்மைகளைத் தரும். இந்த ராஜயோகம் குருவின் கடக ராசி பெயர்ச்சியால் உருவாகும்.
2026 ஆம் ஆண்டில், குரு மூன்று ராசிகள் வழியாகச் கடந்து செல்வார். 2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில், குரு மிதுன ராசியில் இருப்பார். ஜூன் 2, 2026 அன்று, குரு மிதுன ராசியை விட்டு வெளியேறி அதன் உச்ச ராசியான கடக ராசியில் நுழைந்து, அக்டோபர் 31, 2026 வரை அங்கேயே இருப்பார்.
குரு கடக ராசியில் பயணித்து விபரீத ராஜயோகத்தை உருவாக்கும். இதற்குப் பிறகு, டிசம்பர் 13, 2026 அன்று குரு சிம்ம ராசியில் வக்கிரமாக மாறுவார். விபரீத ராஜயோகத்தால் எந்த ராசிக்காரர்கள் அதிகம் பயனடைவார்கள் என்பதைப் பார்ப்போம்.
குருவின் பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்கு நன்மைகளைத் தரும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாகும். உங்கள் பதவியும் கௌரவமும் அதிகரிக்கும். நீண்ட காலத்திற்குப் பிறகு, நீங்கள் ஒரு தலைமைப் பொறுப்பில் இருப்பீர்கள். உங்கள் வீடு மற்றும் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும்.
கடக ராசிக்காரர்கள், குறிப்பாக விபரீத ராஜயோகத்தால் பயனடைவார்கள், ஏனெனில் குரு அதன் உச்ச ராசியான கடகத்தில் பயணிப்பார். உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. வணிகங்கள் எதிர்பாராத லாபத்தைக் காணும், முதலீடுகள் நல்ல வருமானத்தைத் தரும்.
விபரீத ராஜயோகம் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். வருமானம் அதிகரிக்கக்கூடும். நீங்கள் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்த பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பள உயர்வு இந்த ஆண்டு இறுதியாக வரக்கூடும். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை நிலவும். உங்கள் திட்டங்கள் வேகமெடுக்கும். மன சமநிலை மற்றும் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.
துலாம் ராசிக்கு, விபரீத ராஜ யோகம் உங்கள் தொழிலில் நன்மைகளைத் தரும். இந்த நேரம் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தைக் கொண்டுவரக்கூடும். உங்களுக்கு ஒரு விருது கிடைக்கக்கூடும். உங்கள் வணிக வருமானம் அதிகரிக்கும். உங்கள் தந்தையுடனான உங்கள் உறவு மேம்படும்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.