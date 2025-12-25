English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 2026 முதல் இந்த 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை

சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 2026 முதல் இந்த 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை

Saturn Star Transit 2026: ஜோதிடத்தின்படி, சனி பகவான் ஜனவரி 20, 2026 அன்று உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் நுழைவார். இந்த நட்சத்திரம் சனி பகவானால் ஆளப்படுகிறது, எனவே இந்த பெயர்ச்சியால் எந்த 5 ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள் என்பதைப் பார்ப்போம்.
1 /7

மேஷம்: மேஷ ராசிக்கு, இந்த சனி நட்சத்திர மாற்றம் நிதி பலத்தைக் கொண்டுவரும். இந்த நேரத்தில், சனி பகவானின் ஆசிர்வாதத்தால், நீண்ட காலமாக தேங்கிக் கிடந்த நிதியைப் பெறுவீர்கள். மேலும், வேலையில் உங்கள் அந்தஸ்தும் கௌரவமும் அதிகரிக்கும். வணிகத்தில் நிதி விரிவாக்கமும் சாத்தியமாகும்.

2 /7

மிதுனம்: இந்த நேரம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டக் கதவுகளைத் திறக்கும். இந்த நேரத்தில் வெளிநாடு செல்ல அல்லது உயர்கல்வி படிக்கத் திட்டமிடுபவர்களின் விருப்பங்கள் நிறைவேறும். வீட்டில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் நிலவும், மேலும் உங்கள் தந்தை அல்லது மூதாதையர் சொத்துக்களால் நன்மை அடைய வலுவான வாய்ப்புகள் உள்ளன. வேலையில் பதவி உயர்வு மற்றும் இடமாற்றம் சாத்தியமாகும்.

3 /7

சிம்மம்: உத்திரட்டாதியில் சனி பகவான் பயணத்தால், சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நீதிமன்ற வழக்குகள் மற்றும் பழைய தகராறுகளில் இருந்து விடுதலை கிடைக்கும். தொழிலதிபர்களுக்கு இது விரிவாக்கத்திற்கான நேரம். புதிய முதலீடுகளைச் செய்வது நன்மை பயக்கும்.

4 /7

துலாம்: துலாம் ராசி சனியின் உச்ச ராசியாகக் கருதப்படுகிறது. சனியின் நட்சத்திரப் பெயர்ச்சி படைப்பு வெற்றியைத் தரும். கலை, எழுத்து அல்லது தொழில்நுட்பத்தில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு ஒரு பெரிய திட்டம் கிடைக்கக்கூடும். காதல் உறவுகள் ஆழமாகும், மேலும் உங்கள் குழந்தைகளிடமிருந்து நல்ல செய்திகளைப் பெறலாம்.

5 /7

தனுசு: தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு, சனி பகவான் வசதிகளையும் ஆடம்பரங்களையும் அதிகரிப்பார். ஜனவரி 20, 2026 க்குப் பிறகு, வாகனம் அல்லது சொத்து வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படும். புதிய வருமான ஆதாரங்களும் உருவாகும். நீங்கள் வேலை மாற்றத்தைக் கருத்தில் கொண்டால், 2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கமானது சிறந்த வாய்ப்புகளைத் தரும்.

6 /7

சனி பெயர்ச்சி, ஏழரை சனி காலங்களில் சனி பகவான் பொதுவாக பல சோதனைகளை கொடுப்பார். அப்படிப்பட்ட நேரங்களில், நேர்மையான வழியில், முழுமையான முயற்சியை முதலீடு செய்து, பிறருக்கு உதவி, நேர்த்தியான வாழ்வை வாழ்ந்தால், சனி பகவான் மகிழ்ந்து அருள் புரிவார்.

7 /7

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

Sani Peyarchi Sani Saturn Astrology Rasipalan

Next Gallery

T20 World Cup: இந்திய அணியில் இல்லாத வீரரகளை கொண்டு ஒரு பிளேயிங் 11.. கேப்டன் யார்?