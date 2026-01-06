2026 சனி பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அடிக்கப்போகுது ஜாக்பாட்! உங்க ராசி இதுல இருக்கா?

2026 ஆம் ஆண்டு சனியின் இயக்கத்தில் ஏற்படும் மாற்றம் மகரம், கும்பம் மற்றும் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும்இந்த ராசிகளுக்கு வேலை மற்றும் தொழிலில் வெற்றி கிடைக்கும்.
ஜோதிடத்தில், சனி பகவான் நீதி கடவுளாக கருதப்படுகிறார். சனி, நாம் செய்யும் செயல்களுக்கு ஏற்ப தனிநபர்களுக்கு வெகுமதி அளிப்பார், அதே நேரத்தில் அதிர்ஷ்டத்தின் குருவான குருவும், கர்ம காரகமான சூரியனும் காரணிகளாகக் கருதப்படுகிறார்கள். இதன் காரணமாக, சனி மற்றும் குருவின் பெயர்ச்சியின் உங்கள் ஜாதகத்தில் எந்தெந்த வீடுகளில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வது மிகவும் முக்கியம். சனியின் அதிர்ஷ்டத்தால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடையலாம் என்பதை பார்ப்போம்.
மகரம்: 2026 ஆம் ஆண்டு மகர ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமான மற்றும் நேர்மறையாக இருக்கும். 2025 ஆம் ஆண்டில் சனியின் பிடியில் இருந்து விடுபட்ட பிறகு, இந்த புத்தாண்டு புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆற்றல், நம்பிக்கை மற்றும் புதிய தொடக்கத்திற்கான வாய்ப்பை வழங்கும். கடந்த காலத்தில் தொடர்ந்து போராடியவர்கள் இப்போது திடமான மற்றும் நீடித்த பலன்களைக் காணத் தொடங்குவார்கள்.
2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில், செல்வாக்கு படிப்படியாக வலுப்பெற்று, உங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்தை கொண்டுவரும். கல்வி, குழந்தைகள், படைப்பு வேலை மற்றும் முடிவெடுக்கும் திறன்களை வலுப்படுத்தும். கடந்த ஆண்டு எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளை செயல்படுத்த இந்த ஆண்டு ஒரு வாய்ப்பை வழங்கும். குழந்தைகள், கல்வி மற்றும் தொழில் தொடர்பான விஷயங்களில் சாதகமான முடிவுகள் காணப்படும்.
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த நேரம் மிகவும் முக்கியமானதாகவும், மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் விதமாகவும் இருக்கும். தற்போது, சனி உங்கள் ஜாதகத்தின் செல்வ வீட்டில் பயணித்து வருகிறார். வருமான வளர்ச்சி காணப்படும் மற்றும் உங்கள் நிதி நிலையை வலுப்படுத்தும்.
கும்ப ராசியில் நீடித்து வந்த சனி இப்போது அதன் இறுதி கட்டத்தில் உள்ளது. பல வருட கடின உழைப்பு மற்றும் போராட்டத்தின் பலனை அறுவடை செய்யத் தொடங்கவும். வருமானம், சேமிப்பு மற்றும் செல்வத்தில் மெதுவான ஆனால் நிலையான அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கிறது.
மீன ராசிக்காரர்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய திசை மற்றும் சுய வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்பை வழங்கும். 2026 ஆம் ஆண்டில் சனி மற்றும் குருவின் பெயர்ச்சி மீன ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் செல்வாக்குமிக்க வருடமாக இருக்கும்.
சனி பகவான் லக்ன வீட்டில் பயணிப்பது உங்கள் மன நிலை, எண்ணங்கள் மற்றும் உணர்ச்சிகளைப் பாதிக்கும். இந்த நேரத்தில் மன அழுத்தம் மற்றும் பதட்டம் அதிகரிக்கக்கூடும், ஆனால் இது தன்னம்பிக்கை, ஒழுக்கம் மற்றும் பொறுமையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டிய நேரம்.
சனி பகவானின் பரிபூரண அருளை பெற சனி சாலிசா, அனுமான் சாலிசா போன்றவற்றை பாராயணம் செய்யலாம். இவை தவிர, ‘நீலாஞ்ஜன ஸமாபாஸம், ரவிபுத்ரம் யமாக்ரஜம்; ச்சாயா மார்த்தாண்ட ஸம்பூதம், தம் நமாமி சனைச்சரம்’ என்ற ஸ்தோத்திரத்தையும் சொல்வது நல்லது.
