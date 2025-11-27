புதன் சுக்கிரம் சேர்க்கை பெயர்ச்சி: திடீர் கோடீஸ்வர யோகம்! 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் நிச்சயம்

Venus and Mercury Transits: 2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில், செல்வத்தைத் தரும் இரண்டு கிரகங்கள் சனியின் ராசியான மகரத்தில் சேர்க்கை தரப் போகிறார். இந்த இரண்டு சுப கிரகங்களான புதன் மற்றும் சுக்கிரனின் சேர்க்கை மூன்று ராசிகளுக்கும் செழிப்பைத் தரும்.
புதன் சுக்கிரன் சேர்க்கையால் எந்த ராசிக்காரர்கள் நன்மை அடைவார்கள் என்பதை பார்ப்போம்.
ஜோதிடத்தின்படி, சனியின் ராசியான மகரத்தில் சுக்கிரன் மற்றும் புதனின் இணைப்பு உருவாக உள்ளது. ஜனவரி 2026 இல் நிகழும் இந்த கிரக சேர்க்கை மக்களின் வாழ்க்கையில் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இந்த கிரகங்கள் செல்வத்தை வழங்கும் கிரகம் சுக்கிரன் மற்றும் வணிகம் மற்றும் பேச்சை வழங்கும் கிரகம் புதன். சனியின் ராசியான மகரத்தில் சுக்கிரன் புதன் கிரகம் சேர்க்கை சிலரின் அதிர்ஷ்டத்தை பிரகாசமாக்கும்.
ஜோதிடத்தின்படி, சுக்கிரன் அடுத்த ஆண்டு அதாவது ஜனவரி 13, 2026 அன்று மகர ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார், அதேபோல் பிப்ரவரி 6, 2026 வரை இதே ராசியில் பயணிப்பார். புதன் ஜனவரி 17, 2026 அன்று மகர ராசிக்குச் சென்று, பிப்ரவரி 3, 2026 வரை அங்கேயே இருப்பார். இதனால், இந்த கிரகங்கள் ஜனவரி 17, 2026 முதல் பிப்ரவரி 3, 2026 வரை சனியின் ராசியான மகர ராசியில் இணைந்திருக்கும். இந்த 15 நாள் காலம் மூன்று ராசிகளுக்கும் பல நன்மைகளைத் தரும்.
ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்கு சுக்கிரன் மற்றும் புதனின் சேர்க்கை சாதகமாக பலன் தரலாம். தொழில் முன்னேற்றத்திற்கு இது ஒரு நல்ல நேரமாக இருக்கும். வணிகம் மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும். வேலையில்லாதவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு, புதிய வாய்ப்புகள் மற்றும் நிதி ஆதாயம் கிடைக்கும். உங்கள் தந்தையுடனான உறவுகள் மேம்படும்.
துலாம்: துலாம் ராசியில் சுக்கிரன் ஆட்சி பெறுகிறார், மேலும் இந்த ராசிகளுக்கு புதனுடன் இணைந்து அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும். வேலை தொடர்பான பயணம் சாத்தியமாகும். ஒரு சுப நிகழ்வில் கலந்துகொள்வது உங்களுக்கு புத்துணர்ச்சியையும் உற்சாகத்தையும் தரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை இருக்கும். முதலீடுகள் லாபத்தைத் தரும்.
மகரம்: மகர ராசியில் புதனும் சுக்கிரனும் சேர்க்கையால் இந்த ராசிகளுக்கு மிகப்பெரிய பலன்கள் கிடைக்கும். உங்கள் அனைத்து முயற்சிகளிலும் வெற்றி கிடைக்கும். உங்கள் கடின உழைப்புக்கு முழு பலனும் கிடைக்கும். புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். சரியான முடிவுகளை எடுப்பது மிகப்பெரிய நன்மைகளைத் தரும். நிதி ஆதாயங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
புத்திசாலித்தனம் அதிகரித்து, வாழ்வில் அனைத்து வசதிகளையும், அறிவாற்றலையும் பெற, 'ரௌகிணேயாய வித்மஹே சந்த்ர புத்ராய தீமஹி தந்நோ: ஸெளம்ய ப்ரசோதயாத்' என்ற புதன் காயத்ரி மந்திரத்தை தினமும் பாராயணம் செய்யலாம்.
வாழ்வில் அனைத்து வித செல்வங்களையும் பெற்று அதிர்ஷ்டத்தின் ஆதரவோடு வாழ, "ஓம் அச்வ த்வஜாய வித்மஹே தநுர் ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சுக்ர: ப்ரசோதயாத்" என்ற சுக்கிரன் காயத்ரி மந்திரத்தை தினமும் பாராயணம் செய்யலாம்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.