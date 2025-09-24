இன்னும் 24 நாட்களில் ராசியை மற்றும் குரு.. 6 ராசிகளுக்கு பண மழை, மெகா அதிர்ஷ்டம்

Guru Peyarchi 2025: ஜோதிடத்தில், குரு மிகவும் புனிதமான கிரகமாக விவரிக்கப்படுகிறது. இது மிகவும் புனிதமானதாகவும், மென்மையானதாகவும், நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை அளிக்கும் கிரகமாகவும் கருதப்படுகிறது. தனுசு மற்றும் மீன ராசிகளை ஆளும் குருவின் நேர்மறையான செல்வாக்கு திருமணம், குழந்தைகள், தொழில் மற்றும் கல்வி தொடர்பான பிரச்சினைகளை தீர்க்கிறது.
அடுத்த மாதம் அதாவது இன்னும் 24 நாட்களில் (அக்டோபர் 18) சரியாக இரவு 09:39 மணிக்கு, குரு பகவான் கடக ராசிக்குள் நுழைப் போகிறார். அதன் பின்னர் டிசம்பர் வரை இதே ராசியில் பயணிப்பார். இதனால் வரும் டிசம்பர் வரை சில ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தையும், நிதி ஆதாயத்தையும் தருவார் குரு பகவான்.
குரு பகவான் மே 14, 2025 அன்று அதிகாலை 2:30 மணிக்கு மிதுன ராசியில் இடம் பெயர்ந்தார். தற்போது அக்டோபர் 18, 2025 வரை இதே ராசியில் இருப்பார். இதனிடையே குரு அக்டோபரில் தனது ராசியை மாற்றப் போகிறார். இது சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும். எனவே குருவின் பெயர்ச்சியால் அதிர்ஷ்டத்தை பெறப்போக்கும் ராசிகள் எவை என்று பார்ப்போம்.
மேஷம்: குருவின் பெயர்ச்சி மேஷ ராசிகளின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். அதிர்ஷ்டம் உயரும். பயணம் உங்களுக்கு மங்களகரமானதாக இருக்கும், இது நிதி நன்மைகளையும் தரும். மேஷ ராசிக்கு மார்ச் மாத இறுதியில் இருந்து ஏழரை சனியின் தாக்கம் தொடங்கும்.
ரிஷபம்: குரு பெயர்ச்சி ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு முன்னேற்றத்தைக் கொண்டுவரும். வாழ்க்கையில் வெற்றி கிடைக்கும். தடைப்பட்ட திட்டங்கள் முடிவுக்கு வரும். நிதி முன்னேற்றம் அடையப்படும், சமூக கௌரவத்திற்கு வழிவகுக்கும். தொழில் வாழ்க்கையில் உள்ள தடைகள் நீங்கும்.
மிதுனம்: குரு பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி பலத்தைக் கொண்டுவரும். வணிக வெற்றி அடையப்படும், நிதி ஆதாயங்களுக்கு வழிவகுக்கும். சமூக மரியாதை அதிகரிக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு பெரிய திட்டமும் உறுதி செய்யப்படும்.
சிம்மம்: குரு பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையை மாற்றும். நீங்கள் எதிர்கொண்டிருந்த பிரச்சினைகள் படிப்படியாக தீர்க்கப்படும். வணிகர்கள் குறிப்பிடத்தக்க நிதி ஆதாயங்களை பெறுவார்கள். உடல்நலம் தொடர்பான பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்படும்.
கன்னி: குரு பெயர்ச்சி கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு வெற்றியைத் தரும். நிதி ஆதாயங்களைத் தரும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் ஒரு புதிய முயற்சியையும் தொடங்கலாம். வேலை மாற்றம் சாத்தியமாகும். திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். உங்கள் துணையுடன் நடந்து வரும் தகராறு தீர்வு பெரும்.
கும்பம்: கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு குரு பெயர்ச்சி அனைத்த விதத்திலும் வெற்றியைத் தரும். தொழிலதிபர்கள் புதிய தொழிலை தொடங்கலாம். இதன் மூலம் நிதி ஆதாயம் உண்டாகும். வேலையில் இருப்பவர்கள் பதவி உயர்வுகளைப் பெறலாம்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.