நாளை அதிசார குரு பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு பணம், புகழ், அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி

Guru Peyarchi 2025: விசுவாசுவ வருடம் ஐப்பசி 1, சனிக்கிழமை, துவாதசி பின்னர் திரயோதசி நாளை அதாவது அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி மதியம் 12:18 மணி முதல் அக்டோபர் 19 ஆம் தேதி அதிகாலை 1:51 மணி வரை நீடிக்கும். மிகப்பெரிய கிரகமான குரு, அக்டோபர் 18 மற்றும் 19 ஆம் தேதி அதிகாலை 3:09 மணிக்கு கடக ராசியில் அதிசார நிலையில் பெயர்ச்சி அடைவார். இந்த ராசி மாற்றம் சில ராசிக்காரர்களுக்கும் நன்மை பயக்கும்.
தீபாவளி பண்டிகை அக்டோபர் 20 2025 அன்று கொண்டாடப்படும், அதற்கு முன்னதாக குரு பகவான் கடக ராசியில் அதிசார நிலையில் பெயர்ச்சி அடைவார். குருவின் பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பணம், புகழ், அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி கிடைக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தின்படி, நாளை குரு கிரகம் அதிகாலை 3:09 மணிக்கு கடக ராசிக்குச் செல்வார். இந்தப் பெயர்ச்சி சில ராசிகளுக்கு நன்மை பயக்கும்.
மேஷம்: இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு குருவின் பெயர்ச்சி மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். ஒவ்வொரு முயற்சியிலும் வெற்றி கிடைக்கும். உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். நிலுவையில் உள்ள பணிகள் முடியத் தொடங்கும். நீதிமன்ற வழக்குகளில் வெற்றி கிடைக்கும். அரசு வேலை கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன.
கடகம்: புதிய வேலை அல்லது வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல செய்தி வரக்கூடும். பணத்தைச் சேமிப்பீர்கள், மேலும் உங்கள் வருமான ஆதாரங்கள் போதுமான வருமானத்தைத் தரும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் உற்சாகமாக உணருவீர்கள். உங்கள் குடும்பத்தில் உள்ள முதியவர்களின் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். குடும்பத்தில் சில நல்ல செய்திகள் வரக்கூடும்.
சிம்மம்: குரு சிம்ம ராசியின் ஒன்பதாவது வீட்டில் அதிசார நிலையில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். இந்த பெயர்ச்சி மத நடவடிக்கைகள், உயர் கல்வி, பயணம் மற்றும் அதிர்ஷ்டத்தை அதிகரிக்கும். நீங்கள் ஆன்மீக ரீதியாக வலிமையடைவீர்கள், மேலும் வாழ்க்கையில் புதிய கண்ணோட்டங்களைப் பெறுவீர்கள். இந்த நேரம் வெளிநாட்டு பயணம் அல்லது உயர் கல்விக்கு சாதகமானது.
துலாம்: குரு பகவான் துலாம் ராசியின் ஏழாவது வீட்டில் அதிசார நிலையில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். இந்தப் பெயர்ச்சி உங்கள் திருமண வாழ்க்கை, கூட்டாண்மைகள் மற்றும் தொழில்முறை உறவுகளை வலுப்படுத்தும். உங்கள் துணைவருடனான உங்கள் உறவு மேம்படும், மேலும் புதிய கூட்டாண்மைகளுக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும்.
தனுசு: தொழிலதிபர்கள் பெரிதும் பயனடைவார்கள். குறைந்த செலவில் அதிக லாபம் ஈட்டுவார்கள். எதிர்காலத்தில் வீடு, கார், நிலம் அல்லது பிற சொத்து வாங்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. உங்கள் பெற்றோரிடமிருந்து முழு ஆதரவைப் பெறுவீர்கள்.
மகரம்: மகர ராசிக்காரர்களுக்கும் இந்தப் பெயர்ச்சி மிகவும் நம்பிக்கைக்குரியதாக இருக்கும். உங்கள் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி பெருகும். உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும். வெளிநாட்டில் வேலை தேட வேண்டும் என்ற உங்கள் கனவு நனவாகும். நிலுவையில் உள்ள வேலைகள் நிறைவடையும்.
மீனம்: புதிய தொழில் அல்லது முயற்சியைத் தொடங்க இது ஒரு நல்ல நேரம். லட்சுமி தேவியும் குபேரனும் சிறப்பு ஆசிகளை தருவார்கள். எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்களைப் பெறுவீர்கள். செலவுகள் குறையும். உங்கள் வங்கி இருப்பு அதிகரிக்கும். பதட்டம் குறையக்கூடும்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.