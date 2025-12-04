English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 24 மணி நேரத்தில் குருப் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு வாழ்க்கை முழுவதும் அதிரடி மாற்றம்

Guru Peyarchi 2025 : குரு பகவான் அதிசார நிலையில் பயணித்து, வக்கிர கதியில் பெயர்ச்சி அடைந்து வருகிறார். டிசம்பர் 5, 2025 அன்று மிதுன ராசிக்குள் பயணிப்பார். அதன் பிறகு, ஜூன் 2, 2026 வரை குரு மிதுன ராசியில் இருப்பார். இதனால் மூன்று ராசிகளின் தலைவிதி தலைகீழா மாறும். 
1 /6

டிசம்பர் 5, 2025 அன்று, வக்ர குரு மிதுன ராசிக்குள் பெயர்ச்சி அடைவார். அதன் பிறகு, மார்ச் 11, 2026 அன்று அது நேரடியாக மாறும். பின்னர், ஜூன் 2, 2026 அன்று, குரு கடக ராசிக்குள் பெயர்ச்சி அடைவார். குருவின் இயக்கத்தில் ஏற்படும் இந்த மாற்றம் சில ராசிக்காரர்களுக்கு நல்லதாகவும், மற்றவர்களுக்கு அசுபமாகவும் இருக்கும். இதற்கிடையில், மூன்று ராசிக்காரர்கள் இந்த நேரத்தில் சிறப்பு எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். இவை எந்த ராசிக்காரர்கள் என்பதைக் கண்டறியலாம்.

2 /6

விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் இந்தக் காலகட்டத்தில் நிதி விஷயங்களில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். இல்லையெனில், நீங்கள் கடன் வாங்க வேண்டியிருக்கும். புதிய முயற்சியைத் தொடங்குவதற்கு முன் சிறிது நேரம் காத்திருங்கள். தொழில் சவால்கள் ஏற்படக்கூடும். வேலையில் கவனக்குறைவாக இருப்பதைத் தவிர்க்கவும். காயம் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது.

3 /6

தனுசு ராசிக்காரர்கள் குருவின் இயக்கங்களால் சிரமப்படுவார்கள். இதற்கிடையில், குருவும் சூரியனும் தனுசு ராசியில் ஒரு மாதம் இணைந்து பயணிப்பார்கள், இதுவும் நல்ல அறிகுறி அல்ல. உங்கள் வாழ்க்கையில் எச்சரிக்கையாக இருங்கள். வணிகம் மிதமாக இருக்கும். உங்கள் வேலைக்கும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கும் இடையில் சமநிலையை பராமரிக்கவும்.

4 /6

மீன ராசியை குரு ஆள்கிறார், குருவின் இந்தப் பெயர்ச்சி மற்றும் வக்கிரப் பயணம் சில விஷயங்களில் சவாலாக இருக்கலாம். குழந்தைகளுக்கு பிரச்சனைகள் வரலாம். உங்கள் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துங்கள். புதிய திட்டங்களைத் தொடங்குவதைத் தவிர்க்கவும்.

5 /6

குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்

6 /6

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

Jupiter Retrograde Transit Guru Peyarchi Palangal Astrology

