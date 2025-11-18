நாளை சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளின் தலைவிதி தலைகீழாக மாறும்

Sun Star Transits In Anusham: நவம்பர் 19 ஆம் தேதி, சூரியன் விசாகம் நட்சத்திரத்தில் இருந்து அனுஷம் நட்சத்திரத்திற்குப் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இந்தப் பெயர்ச்சி பல ராசிகளுக்கு மோசமான பலன்களைத் தரக்கூடும். அவை எந்த மூன்று ராசிகள் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
சூரியன் தற்போது விசாக நட்சத்திரத்தில் பயணித்து வருகிறார். சூரியன் புதன்கிழமை, அதாவது நாளை நவம்பர் 19, 2025 அன்று இரவு 9:03 மணிக்கு அனுஷம் நட்சத்திரத்தில் இடம்பெயர்ந்து, டிசம்பர் 2, 2025 வரை இந்த நட்சத்திரத்தில் பயணிப்பார்.
சூரியன் சனியின் ஆட்சி பெற்ற அனுஷம் நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சிக்கும் போது, மூன்று ராசிக்காரர்கள் சவாலான காலங்களை எதிர்கொள்ள நேரிடும். ஏனென்றால் சூரியனுக்கும் சனிக்கும் இடையே விரோதமான உறவு உள்ளது. இந்த ராசிக்காரர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் அதிகரித்த மன அழுத்தம், பிரச்சினைகள் மற்றும் மோதல்களை சந்திக்க நேரிடும். இந்த மூன்று ராசிக்காரர்கள் யார் என்பதைப் பார்ப்போம்.
ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு, சூரியன் அனுஷம் நட்சத்திரத்தில் நுழைவது சவால்கள் நிறைந்ததாக இருக்கலாம். செலவுகள் அதிகரிக்கலாம் மற்றும் வருமானம் குறையும். வேலையில் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம். உங்கள் மனைவியுடன் மோதல்கள் ஏற்படலாம். அவசர முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்க்கவும், இல்லையெனில் நீங்கள் சில இழப்புகளைச் சந்திக்க நேரிடும். உங்கள் பெற்றோரின் உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்தவும்.
மகரம்: மகர ராசிக்காரர்களுக்கு சூரியனின் நட்சத்திர மாற்றம் மோசமான பலன்களைத் தரும். உறவுகள் பதட்டமாக இருக்கும். நிதி இழப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது, எனவே எந்தவொரு நிதி முடிவுகளையும் எடுப்பதற்கு முன் கவனமாக சிந்தியுங்கள். பழைய நண்பருடன் கருத்து வேறுபாடு ஏற்படலாம். வேலையில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கலாம். நீங்கள் மனரீதியாக சங்கடமாக உணரலாம். உங்கள் தந்தையுடன் வாக்குவாதம் செய்வதைத் தவிர்க்கவும்.
மீனம்: மீன ராசிக்காரர்களுக்கு, சூரியனின் பெயர்ச்சி எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய நேரமாக இருக்கும். கடுமையான வார்த்தைகளைத் தவிர்க்கவும், ஏனெனில் இது அவர்களுக்கு பாதகமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். அதிகப்படியான ஈகோ வேலையை நாசமாக்கும். வேலையில் பல புதிய சவால்களை எதிர்கொள்ள நேரிடும். மரியாதையை இழக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
சூரிய மந்திரத்தை தினமும் காலையில் சொல்லி வர மனம் மற்றும் உடல் பலத்தை பெறுவதோடு, அனைத்து வித நோய்களும் நீங்கி நலம் பெறலாம்.
