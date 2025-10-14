குரு வக்ர பெயர்ச்சி பலன்கள் 2025: 4 ராசிகளுக்கு சர்வ யோகம், அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்

Jupiter Retrograde Transit In Cancer 2025: அடுத்த மாதம், நவம்பர் 2025 ஆம் ஆண்டில், குரு கிரகம் சந்திரனின் உச்ச ராசியான கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்து பின்னர் வக்ர நிலையில் திரும்புவார். இது நான்கு ராசிகளின் மீது நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
செவ்வாய்க்கிழமை, நவம்பர் 11, 2025 அன்று, இரவு 10:11 மணிக்கு, அறிவின் கிரகமான குரு, கடகத்தில் வக்ர நிலையில் பயணிக்கப்போகிறது. சந்திரனின் ராசியான கடகம், குருவின் உச்ச ராசியாகும். குரு தற்போது புதனின் ராசியான மிதுனத்தில் பயணித்து வருகிறார், மேலும் அக்டோபர் 18, 2025 அன்று, அந்தக் கிரகம் தனது ராசியை மாற்றி அதிசார நிலையில் கடகத்திற்குச் செல்லும். இதனால் நான்கு ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், சிறப்பு பலன் கிடைக்கும்.
ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு, குருவின் வக்ரப் பயணம் நல்ல பலன்களைத் தரும். திடீர் பண லாபம் நிதி விஷயங்களில் நிம்மதியைத் தரும். முதலீடுகள் லாபத்தைத் தரக்கூடும். பழைய கடன்கள் திருப்பிச் செலுத்தப்படலாம். மனதை அமைதிப்படுத்த முடியும். குடும்பப் பிரச்சினைகளைத் தீர்வு பெரும்.
துலாம்: துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு, குருவின் வக்ரப் பயணம் பல வழிகளில் சிறப்பாக இருக்கும். குடும்பம் தொடர்பான பணிகள் வெற்றி பெறும். பழைய பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்படும். பணம் சம்பாதிப்பதற்கான பல வழிகள் திறக்கப்படலாம். தனிநபர்கள் முன்பை விட மன ரீதியாக வலிமையாக உணருவார்கள். மூதாதையர் சொத்துக்களைப் பெறுவதற்கான பாதைகள் திறக்கப்படலாம்.
விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு குருவின் வக்ரப் பயணம் பல நன்மைகளைத் தரும். குடும்ப உறவுகள் ஆழமடையும். இளைய உடன்பிறப்புகள் உதவி செய்வார்கள். எழுதுதல், படிப்பு அல்லது பயணம் போன்ற அறிவு தொடர்பான தலைப்புகள் மூலம் கற்றுக்கொள்ள ஆர்வம் காட்டுவார்கள். தனிநபர்கள் முன்பை விட ஒழுக்கமாகச் செயல்படுவார்கள். அவர்களுக்கு நிலுவையில் உள்ள நிதி வந்து சேரும்.
மீனம்: குருவின் மாறிவரும் இயக்கங்கள் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். நட்பு உணர்வு அதிகரிக்கும், மேலும் சமூக ரீதியாக மதிப்பு உயரும். பழைய இலக்குகளை அடைவதற்கான முயற்சிகள் பலனளிக்கக்கூடும். பழைய முதலீடுகளிலிருந்து கிடைக்கும் வருமானம் சிறப்பாக இருக்கும்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.