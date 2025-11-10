புதன் வக்ர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு தலைவிதி மாறப்போகிறது

Mercury Retrograde 2025: நவம்பர் 10, 2025 அன்று, விருச்சிக ராசியில் புதன் வக்ர பெயர்ச்சி அடைவார், அந்த நேரத்தில் தொடர்பு, உறவுகள், தொழில் மற்றும் நிதி விஷயங்களில் சிக்கல்கள் அதிகரிக்கக்கூடும்.
நிதி நெருக்கடி ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது.
சோர்வு மற்றும் நிதி இழப்புகளைக் கொண்டுவரக்கூடும்.
வீட்டில் சூழ்நிலை சற்று பதட்டமாக இருக்கலாம்.
ஜோதிடத்தில், புதன் "கிரகங்களின் இளவரசன்" என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு நபரின் முடிவுகளில் தெளிவையும் மன சமநிலையையும் கொண்டு வரும் கிரகம் இதுவாகும். புதன் மிதுனம் மற்றும் கன்னியை ஆளும் கிரகமாக கருதப்படுகிறது, ஆனால் இந்த கிரகம் வக்ர நிலையில் செல்லும்போது, அதன் ஆற்றல் எதிர் திசையில் செயல்படத் தொடங்குகிறது. புதன் விருச்சிக ராசியில் நவம்பர் 10, 2025 ஞாயிற்றுக்கிழமை மதியம் 12:31 மணிக்கு வக்ர நிலைக்கு மாறும். இந்த பயணம் நவம்பர் 30, 2025 வரை சுமார் 20 நாட்கள் நீடிக்கும்.
மேஷம்: மேஷ ராசிக்கு, புதனின் வக்ரப் பயணம் எட்டாவது வீட்டில் சுறுசுறுப்பாக இருக்கும். இந்த வீடு திடீர் நிகழ்வுகள், ரகசியங்கள், மர்மங்கள், நீண்ட ஆயுள் மற்றும் எதிர்பாராத லாபங்கள் அல்லது இழப்புகளைக் குறிக்கிறது. எனவே, இந்த காலம் ஏற்ற தாழ்வுகளைக் கொண்டுவரக்கூடும். இந்த காலகட்டத்தில் பணம் தொடர்பான சர்ச்சைகள் அல்லது கருத்து வேறுபாடுகள் சாத்தியமாகும். மற்றவர்களுடன் நிதி பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபடும்போது எச்சரிக்கையாக இருங்கள், ஏனெனில் பணம் தடைபடலாம் அல்லது இழப்புகளை சந்திக்க நேரிடும்.
கடன் அதிகரிப்பு அல்லது திடீர் நிதி நெருக்கடி ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது. முதலீடுகள், பங்குச் சந்தை அல்லது ஏதேனும் ஆபத்தான ஒப்பந்தங்களைத் தவிர்க்கவும். சேமிப்பில் கவனம் செலுத்தவும் தேவையற்ற செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்த உதவும். புதன் கிரகத்தின் பின்னடைவு உங்கள் தொடர்பு மற்றும் புரிதல் திறன்களைப் பாதிக்கலாம்.
ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்கு, புதனின் வக்ரப் பயணம் உங்கள் ஏழாவது வீட்டில் நிகழும். இந்த வீடு உங்கள் வாழ்க்கைத் துணை, திருமணம், கூட்டாண்மை, வணிக உறவுகள் மற்றும் பொது நடவடிக்கைகளைக் குறிக்கிறது. இந்த வீட்டில் புதன் வக்கிரமாக இருக்கும்போது, உறவுகளைச் சோதிக்கும். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணை அல்லது காதலன்/காதலியுடன் பெரிய சச்சரவுகள் அல்லது கருத்து வேறுபாடுகள் சாத்தியமாகும். சிறிய விஷயங்களில் சண்டைகள் அதிகரிக்கலாம், பதட்டங்கள் அதிகரிக்கலாம்.
வணிக கூட்டாண்மைகளில் இருப்பவர்கள் எச்சரிக்கையுடன் தொடர வேண்டும். தவறான புரிதல்கள், நம்பிக்கையின்மை அல்லது நிதி கருத்து வேறுபாடுகள் வழிவகுக்கும். எந்தவொரு புதிய ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடுவதற்கு முன்பு கவனமாக இருக்கவும். சட்ட விஷயங்களில் தாமதங்கள் அல்லது சிக்கல்கள் சாத்தியமாகும், எனவே அவசரமாக எந்த ஆவணங்களிலும் கையெழுத்திடுவதைத் தவிர்க்கவும். இந்த காலகட்டத்தில் பயணம் நன்மைகளுக்குப் பதிலாக சோர்வு மற்றும் நிதி இழப்புகளைக் கொண்டுவரக்கூடும்.
சிம்மம்: சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு, புதனின் வக்ரப் பயணம் உங்கள் நான்காவது வீட்டில் நிகழும். இந்த வீடு தாய், வீடு, குடும்பம், ஆறுதல், சொத்து மற்றும் மன அமைதியைக் குறிக்கிறது. புதன் இந்த வீட்டில் வக்கிரப் பயணம் செய்யும்போது, வீட்டு வாழ்க்கை மற்றும் மன நிலைத்தன்மை இரண்டும் பாதிக்கப்படும். இந்த நேரம் உணர்ச்சி ரீதியாக உணர்திறன் மிக்கதாகவும் இருக்கலாம்.
வீட்டில் சூழ்நிலை சற்று பதட்டமாக இருக்கலாம். குடும்ப உறுப்பினர்களின், குறிப்பாக உங்கள் தாய் அல்லது ஒரு பெண் உறுப்பினரின் உடல்நலம் குறித்து கவலைகள் இருக்கும். பழைய பிரச்சினைகள் குறித்த கருத்து வேறுபாடுகள் அல்லது தகராறுகள் அதிகரிக்கலாம். ஏதேனும் சொத்து தகராறுகள் தொடர்ந்தால், இந்த நேரத்தில் அவை மீண்டும் தலைதூக்கலாம். வேலையில் உங்கள் முதலாளி அல்லது மேலதிகாரிகளுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம்.
