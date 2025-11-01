இன்னும் 35 நாட்களில் மிதுனத்தில் குரு பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு ராஜவாழ்க்கை, நல்ல நாட்கள் தொடங்கும்

Jupiter Transit: டிசம்பர் மாதம் குரு மிதுன ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார். தற்போது குரு வேகமாக நகர்ந்து வருகிறார். குரு மிதுன ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவது பல ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் சாதகமான பலன்களைத் தரும். குருவின் ராசி மாற்றத்தால் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலன் கிடைக்கும் என்று பார்ப்போம்.
செல்வம், சொத்து, செழிப்பு அள்ளித் தரும் குரு, அவ்வப்போது தனது ராசியை மாற்றி வருகிறார். அதன்படி அதிசார நிலையில் பயணித்து வரும் குரு டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி மிதுன ராசிப் பெயர்ச்சி மீண்டும் பெயர்ச்சி அடைந்து ஜூன் 2, 2026 வரை இந்த ராசியில் பயணிப்பார்.
குருவின் மிதுன ராசிப் பெயர்ச்சி மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள 12 ராசிகளையும் பாதிக்கும். ஜோதிடத்தின் படி, குருவின் மிதுன ராசிப் பெயர்ச்சி ஐந்து ராசிகளுக்கும் நன்மை பயக்கும். இந்த ராசிக்காரர்கள் நிதி நிலை, சமூக கௌரவம் மற்றும் வணிக வளர்ச்சியை பெறலாம். குருவின் மிதுன ராசிப் பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள் என்பதைத் தெரிந்துக்கொள்வோம்.
ரிஷபம் - குருவின் மிதுன ராசிப் பெயர்ச்சி ரிஷப ராசிக்கு சுப பலனைத் தரும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கும், மேலும் புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாக்கப்படும், உங்கள் கடின உழைப்புக்கு வெகுமதி அளிக்கப்படும். உங்கள் பேச்சு இனிமையாக இருக்கும், மேலும் உங்கள் சமூக அந்தஸ்து அதிகரிக்கும். தொழிலதிபர்கள் லாபகரமான வாய்ப்புகளை பெறுவார்கள். அன்புக்குரியவர்களிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும்.
மிதுனம் - குரு மிதுனத்தில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். இந்த குரு பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலனைத் தரும். இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் சாதகமாக இருக்கும். வேலையில் இருப்பவர்கள் பதவி உயர்வு மற்றும் வருமானத்தில் அதிகரிப்பு பெறலாம். உங்கள் வேலை நிலைமை நன்றாக இருக்கும். வேலை தேடுபவர்கள் நல்ல வாய்ப்புகளைப் பெறுவார்கள். உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும்.
சிம்மம் - குருவின் மிதுன ராசிப் பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்கு நன்மை தரும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் செல்வமும் செழிப்பும் அதிகரிக்கும். பொருள் வளம் அதிகரிக்கும். உங்கள் நட்பு வட்டம் அதிகரிக்கும், அவர்களின் ஆதரவு உங்களுக்குக் கிடைக்கும். அரசாங்க அமைப்பிலிருந்து நீங்கள் பயனடைவீர்கள். சமூகத்தில் நீங்கள் பாராட்டப்படுவீர்கள். அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும். வீட்டில் ஒரு கொண்டாட்டம் அல்லது சுப நிகழ்வு ஏற்படலாம்.
கன்னி - கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு குரு பெயர்ச்சி சாதகமாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில் வணிகர்கள் தங்கள் தொழிலை விரிவுபடுத்துவதற்கான வாய்ப்புகளை பெறலாம். மகிழ்ச்சியும் செழிப்பும் உங்களைத் தேடி வரும். செல்வம் குவியும், இது உங்களை நிதி ரீதியாக வலுவாக உணர வைக்கும். உங்கள் சமூக அந்தஸ்து அதிகரிக்கும்.
விருச்சிகம் - விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு, குரு பெயர்ச்சி வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் நிதி நிலை வலுவடையும். வருமானம் அதிகரிக்கும் மற்றும் செலவுகள் குறையும். குடும்பத்தில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் நிலவும். தொழில் முன்னேற்றம் சாத்தியமாகும்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்
