செவ்வாய் பெயர்ச்சி: அடுத்த 45 நாட்கள் இந்த 4 ராசிகளுக்கு ஆடம்பர வெற்றி, பணம், புகழ்

Sevvai Peyarchi Effect On Four Zodiac Sign : தளபதியான செவ்வாய் கிரகம், 2026-ஆம் ஆண்டு மே 11-ஆம் தேதியன்று தனது சொந்த ராசியான மேஷத்தில் பிரவேசித்து, ஜூன் 21 வரை அங்கேயே நிலைத்திருக்கும். செவ்வாய் மேஷ ராசிக்குள் மேற்கொள்ளும் இந்தப் பெயர்ச்சியானது, சில ராசிகளுக்குச் செல்வச் செழிப்பு பெருகும் ஒரு காலகட்டமாக அமையும்.
மே 11 அன்று பிற்பகல் 12:47 மணிக்கு, செவ்வாய் கிரகம் தனது சொந்த ராசியான மேஷத்தில் பிரவேசிக்கிறது. செவ்வாயின் இந்த ராசி மாற்றம், சில ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சுபமானதாக இருக்கப் போவதாக கருதப்படுகிறது.
சில ராசிகளுக்கு, இக்காலகட்டம் தொழில்முறை வளர்ச்சியை வளர்க்கவும், தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கவும், முடிவெடுக்கும் திறன்களை வலுப்படுத்தவும் பெரிதும் துணைபுரியக்கூடும். குறிப்பாக மாணவர்களுக்கு, இந்த கிரகப் பெயர்ச்சியானது போட்டித் தேர்வுகள் மற்றும் உயர்கல்வியில் வெற்றிபெறுவதற்கான வலுவான வாய்ப்புகளை உருவாக்கும்.
மேஷம்: உங்கள் ராசியிலேயே சுறுசுறுப்புடன் இயங்கும் செவ்வாய் கிரகம், நிதி நிலைத்தன்மையையும் துரித வெற்றியையும் சுட்டிக்காட்டுகிறது. நிலம் மற்றும் சொத்து தொடர்பான சர்ச்சைகள் தீர வாய்ப்புள்ளது; மேலும், புதிய வீடு ஒன்றை வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகளும் உருவாகி வருகின்றன.
கடகம்: நான்காம் வீட்டில் செவ்வாயின் தாக்கம், நீண்ட காலமாக இருந்து வந்த பிரச்சனைகளிலிருந்து உங்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும். வீடு மற்றும் குடும்பத்திற்குள் அமைதியும் நல்லிணக்கமும் நிலவும் என்பதையும், உங்கள் பொருளாதார நிலை மேம்படும் என்பதையும் அறிகுறிகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
சிம்மம்: செவ்வாயின் பெயர்ச்சியானது உங்கள் கௌரவத்தை உயர்த்தவும், முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தவும் உள்ளது. வாகனம் அல்லது வீடு வாங்குவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன; மேலும், பணியிடத்தில் உங்கள் நிலையை நீங்கள் வலுப்படுத்திக்கொள்வதுடன், பதவி உயர்வு அல்லது ஊதிய உயர்வுக்கான வாய்ப்புகளையும் பெறக்கூடும்.
விருச்சிகம்: இந்த கிரகப் பெயர்ச்சியானது நிதி ஆதாயங்களுக்கும், புதிய வாய்ப்புகளுக்கும் வாயில்களைத் திறந்துவிடுகிறது. இது முதலீடுகள் மூலம் நன்மைகள் கிடைப்பதை உறுதிசெய்வதுடன், புதிய தொடக்கங்களுக்கு ஏற்ற ஒரு சிறந்த காலமாகவும் அமைகிறது; மேலும், புதிய வருமான வழிகள் தோன்றுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளையும் இது சுட்டிக்காட்டுகிறது.
