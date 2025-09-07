இன்னும் 41 நாட்களில் குரு பெயர்ச்சி: மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள்

அக்டோபர் 2025 ஆம் ஆண்டில் கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி நடக்கப் போகிறது. இது வளர்ச்சியைக் கொண்டுவரும், வலுவான குடும்பப் பிணைப்புகளை வளர்க்கும், மேலும் தன்னலமற்ற இரக்கம் மற்றும் தங்களைச் சுற்றியுள்ள அனைவரின் மீதும் அக்கறை மூலம் அதிக வளச்சியையும் செழிப்பையும் ஈர்க்கும்.
Guru Peyarchi Palangal 2025: இன்னும் 41 நாட்களில் குரு பெயர்ச்சி நிகழப்போகிறது, இதனால் 12 ராசிகளுக்கு எப்படிப் பட்ட பலன் கிடைக்கும் என்பதை விரிவாகத் தெரிந்துக்கொள்வோம்.
கடக ராசியில் குரு பெயர்ச்சி தேதி மற்றும் நேரம்: தேதி – 18 அக்டோபர் 2025 (சனிக்கிழமை) நேரம் – இரவு 09:39 (IST) அக்டோபர் 18, 2025 அன்று நிகழவிருக்கும் மிகவும் மங்களகரமான மற்றும் சக்திவாய்ந்த குரு பெயர்ச்சியாக இருக்கும், ஏனெனில் குரு கடக ராசியில் உச்ச நிலையில் இருப்பார்.
மேஷம்: 2025 ஆம் ஆண்டு குரு பெயர்ச்சி உங்கள் 4 ஆம் வீட்டைப் பாதிக்கும். ஜோதிடத்தில், நான்காவது வீடு சொத்து, நிலம், வாகனங்கள் மற்றும் குடும்ப வசதியுடன் தொடர்புடையது. இந்தப் பெயர்ச்சியின் போது, சொத்து, வீடு அல்லது வாகனம் போன்றவற்றில் வளர்ச்சி அல்லது நேர்மறையான மாற்றங்களை பெறலாம். உங்களில் சிலர் புதிய வீட்டை வாங்கலாம். பரிகாரம் - உங்கள் குருவை வலிமையாக்க விஷ்ணுவின் 5 வது அவதாரமான வாமனதேவரை வணங்குங்கள்.
ரிஷபம்: குரு கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடையும் போது நீங்கள் தூரப் பயணங்களை மேற்கொள்ளலாம், மற்றவர்கள் தங்கள் குடும்பத்தினருடன், குறிப்பாக உடன்பிறந்தவர்களுடன் அர்த்தமுள்ள நேரத்தை செலவிட வீட்டிலேயே இருப்பார்கள். புதிய வளர்ச்சி வாய்ப்புகளை உருவாக்கும். பரிகாரம் - அனைத்து நிலைகளிலும் வளம் மற்றும் செழிப்புக்காக குருவின் ஆசிகளைப் பெற பகவத் கீதையை படியுங்கள்.
மிதுனம்: குரு பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களின் 2வது வீட்டில் நடக்கும். இந்தப் பெயர்ச்சியின் போது, புதிய தொழில் அல்லது வேலையை தொடங்குவதற்கு இது மிகவும் உகந்த நேரம். நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகள் அனைத்திலும் வெற்றி காண்பீர்கள். பரிகாரம் - மஞ்சள் நிறம் குருவின் நிறம் என்பதால், வியாழக்கிழமைகளில் மஞ்சள் நிற ஆடைகளை அணியுங்கள்.
கடகம்: குரு பெயர்ச்சி 2025, கடக ராசியில் உங்கள் முதல் வீட்டில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இந்தப் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமான மற்றும் சக்திவாய்ந்த நேரமாக இருக்கும். பரிகாரம் - வியாழக்கிழமைகளில் விரதம் இருப்பது உங்கள் குருவை ஜாதகத்தில் வலுவாக மாற்ற உதவும்.
சிம்மம்: குரு கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடைவதால், உங்களில் பலர் வெளியூர்களிலிருந்து நேர்மறையான செய்திகளைப் பெறுவீர்கள், வேலை அல்லது உயர்கல்விக்காக வெளிநாடு செல்லலாம். உங்களில் சிலருக்கு அதிகமாகச் செலவு ஏற்படலாம். உங்கள் வாழ்க்கை முறை மற்றும் செலவுகள் குறித்து விழிப்புடன் இருங்கள். பரிகாரம் - ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும், அரச மரத்தை வழிபட்டு, அங்கு தீபத்தை ஏற்றவும்.
கன்னி: அக்டோபர் 2025 இல் கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி உங்கள் 11வது வீட்டில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும், இது பெரும்பாலும் லாப வீடு என்று அழைக்கப்படுகிறது. உங்கள் அதிர்ஷ்டம் பல மடங்கு வலுவடையும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் எதைத் தொடங்கினாலும் அதில் வெற்றிக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். பரிகாரம் - குருவின் மந்திரத்தை - "ஓம் கிராம் கிரிம் க்ரோம் சா குர்வே நம" வை 108 முறை முழு சரணாகதியுடன் ஜபிக்கவும்.
துலாம்: துலாம் ராசிக்காரர்களே, 2025 ஆம் ஆண்டு குரு பெயர்ச்சி உங்கள் 10 ஆம் வீட்டைப் பாதிக்கும். இந்த நேரத்தில், உங்கள் தொழில் வாழ்க்கை மிகவும் வெற்றிகரமாக இருக்கும், மேலும் நீண்டகாலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட சம்பள உயர்வுகள் மற்றும் வேலை பதவி உயர்வுகளை பெறலாம். கடினமாக உழைத்து, புத்திசாலித்தனமாக உழைத்தால், உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் பெரிய வெற்றியை நீங்கள் நிச்சயமாக அடைவீர்கள். பரிகாரம் - மஞ்சள் அரிசி மற்றும் இனிப்புகளை தானம் செய்து வியாழக்கிழமைகளில் பிரசாதமாக பரிமாறவும்.
விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசியினரே, 2025 ஆம் ஆண்டு நிகழப் போகும் குரு பெயர்ச்சி அதிர்ஷ்டத்தையும் செல்வத்தையும் அதிகரிக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. ஆன்மீக ரீதியாகவும், மத ரீதியாகவும் நாட்டம் கொண்டவர்களாக இருப்பீர்கள். உங்கள் தந்தையிடமிருந்து ஆசீர்வாதங்களைப் பெறலாம். பரிகாரம் - உங்கள் வீட்டில் ஒரு குரு யந்திரத்தை வைக்கவும்.
தனுசு: குரு கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடையும் போது, உங்கள் 8வது வீடு பாதிக்கப்படும். குருவின் சக்தி இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு பொருத்தமான அறிவையும் அனுபவத்தையும் வழங்கும், நீங்கள் ஆழ்ந்து சிந்தித்து முடிவுகளை எடுக்கவும். பரிகாரம் - வியாழக்கிழமைகளில், மஞ்சள் நிற பருப்பு வகைகள் மற்றும் துவரம் பருப்பு, சுரைக்காய் போன்ற காய்கறிகளை வழிபாட்டுத் தலங்களுக்கு தானம் செய்யுங்கள்.
மகரம்: மகர ராசிக்காரர்களுக்கு கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தை 7 வது வீடான திருமணம் மற்றும் உறவுகளுக்கான வீடாக உணருவீர்கள். இந்தப் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும், வாழ்க்கைத் துணையின் ஆதரவை பெறுவீர்கள். உயர்ந்த இலக்குகளை அடைவதில் கவனம் செலுத்தவும். பரிகாரம் - உங்கள் குருக்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களை மதிக்கவும், அவர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் பரிசுகளை வழங்கவும்.
கும்பம்: கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு 6வது வீட்டில் குரு பெயர்ச்சி நடக்கும். எனவே, நீங்கள் ஒழுக்கமானதாக இருப்பீர்கள். குரு தனது ஞானத்தையும் ஆசீர்வாதங்களையும் தருவார். தன்னலமின்றி வேலை செய்யும் போது மற்றவர்களுக்குக் கொடுத்து சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசை உங்களுக்கு இருக்கும். சிறந்த ஆரோக்கியத்துடன் இருப்பீர்கள். பரிகாரம் - குருவின் ஆசிகளைப் பெற ஏழைகளுக்கு அல்லது மதத் தலங்களுக்கு புத்தகங்கள் மற்றும் எழுதுபொருட்களை நன்கொடையாக வழங்குங்கள்.
மீனம்: மீன ராசிக்காரர்களுக்கு, நிகழப் போகும் குரு பெயர்ச்சியால் சிறப்பாக இருக்கும். உங்களில் சிலருக்கு மிகச் சிறந்த திருமண வரனைப் பெறலாம். உங்களில் சிலருக்கு நீங்கள் விரும்பும் நபருடன் திருமணம் நடக்கலாம். பங்குகள் மற்றும் பிற முதலீட்டு கருவிகளில் முதலீடு செய்ய இது ஒரு பொற்காலமாக இருக்கும். பரிகாரம் - வியாழக்கிழமைகளில் வாழைப்பழங்கள், திராட்சைப்பழங்கள், எலுமிச்சை, பலாப்பழங்கள், ஆரஞ்சு மற்றும் அன்னாசிப்பழம் போன்ற மஞ்சள் நிற பழங்களை தானம் செய்யுங்கள்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.