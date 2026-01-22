இன்னும் 48 நாட்களில் குரு வெறி ஆட்டம்.. 3 ராசிகளுக்கு ராஜ பொற்காலம், மிகப்பெரும் அதிர்ஷ்டம்!

Guru Margi 2026: ஜோதிடத்தில், குரு கிரகம் அறிவு, தர்மம், கல்வி மற்றும் மதம் ஆகியவற்றின் காரகன் ஆவார். அதன்படி மார்ச் மாதத்தில் குரு தனது பாதையை மாற்றப் போகிறது. குரு கிரகம் நேரடியாக பயணம் செய்வார். இதனால் சில ராசிகளுக்கு நன்மைகளைத் தரக்கூடும்.
குரு கிரகத்தின் பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மார்ச் மாதத்தில் குரு தனது பாதையை மாற்றப் போகிறார். வரும் மார்ச் 11, 2026 அன்று, குரு மிதுனத்தில் நேரடியாக பயணிக்கத் தொடங்குவார். குருவின் நேரடி இயக்கத்தின் விளைவு 12 ராசிகளையும் பாதிக்கும்.
ஜோதிடத்தின் படி, குருவின் நேரடி பெயர்ச்சி சில ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த ராசிக்காரர்கள் தொழில், காதல் வாழ்க்கை மற்றும் வணிகத்தில் வெற்றி பெறலாம். நிறைய செல்வமும் குவியும். எனவே, எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு குருவின் நேரடி பெயர்ச்சி சுப பலனைத் தரப் போகிறது என்பதை பார்ப்போம்.
ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு, நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். குடும்பத்தினருடனான உங்கள் உறவுகள் வலுப்பெறும். குருவின் நேரடிப் பெயர்ச்சி உங்கள் வணிகத்திற்கும் நன்மை பயக்கும்.
சிம்மம்: குருவின் வக்ர பெயற்சியால் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் பெரிதும் பயனடையலாம். இந்த நேரத்தில் தொழிலதிபர்கள் லாபம் பார்க்கலாம். நிதி நிலைமையை வலுப்படுத்தும். பணம் சம்பாதிக்க பல வாய்ப்புகளை நீங்கள் காணலாம்.
மீனம்: மீன ராசிக்காரர்களுக்கு மார்ச் மாதத்தில் அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்கக்கூடும். செல்வம் அதிகரிக்கும், தொழிலில் வெற்றியைக் காண்பீர்கள். மத யாத்திரை சாதியமாகும். பொருள் வசதிகள் அதிகரிக்கும்.
வியாழக்கிழமைகளில் குரு பகவானின் சன்னதியில் அவரை வணங்கி கொண்டக்கடலை மாலை சாற்றுவது குரு பகவானின் அருளை பெற உதவும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.