English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • கஜகேசரி யோகம்: யானை பலம்.. சிங்க தைரியம்.. 4 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும்

கஜகேசரி யோகம்: யானை பலம்.. சிங்க தைரியம்.. 4 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும்

Gajkesari Rajyog February 2026: ஜோதிடத்தில், கிரகங்களின் இயக்கம் சிறப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இரண்டு சுப கிரகங்கள் ஒன்றாக இணையும் போது, அது அனைத்து ராசிகளையும் பாதிக்கிறது. அதன்படி பிப்ரவரி 2026 இன் இறுதியில் கஜகேசரி ராஜயோகம் உருவாகும், இது சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை தரும். அதனுடன் இந்த ராசிகளுக்கு யானை பலமும், சிங்கத்தின் தைரியமும் கிடைக்கும்.
1 /7

ஜோதிடத்தில், குருவும் சந்திரனும் ஒன்றாக இணையும் போதெல்லாம், கஜகேசரி ராஜயோகம் எனப்படும் மிகவும் மங்களகரமான யோகத்தை உருவாகிறது. பிப்ரவரி 2026 இறுதியில் இதேபோன்ற ஒரு அரிய தற்செயல் நிகழ்வு நிகழ உள்ளது. பிப்ரவரி 26, 2026 அன்று, சந்திரன் மிதுன ராசியில் நுழைவார், அங்கு குரு ஏற்கனவே பயணித்து வருகிறார். இந்த இரண்டு கிரகங்களின் இணைப்பு கஜகேசரி ராஜயோகத்தை உருவாக்கும், இது பல ராசிகளுக்கு முன்னேற்றம் மற்றும் மரியாதைக்கான கதவுகளைத் திறக்கும். இந்த சேர்க்கையால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள் என்பதைப் பார்ப்போம்.

2 /7

ஜோதிடத்தின் படி, ஒரு ஜாதகத்தில் சந்திரனும் குருவும் (வியாழன்) இணைந்திருக்கும்போது அல்லது ஒரு மைய நிலையில் இருக்கும்போது கஜகேசரி ராஜயோகம் உருவாகிறது. பிப்ரவரி 26, 2026 அன்று, சந்திரன் மிதுன ராசிக்குள் நுழைவார், அங்கு தெய்வங்களின் குருவான குரு ஏற்கனவே பயணித்து வருகிறார். மிதுன ராசியில் சந்திரனும் குருவும் இணைவது நான்கு ராசிகளுக்கு பொன்னான நாட்களைக் கொண்டுவரும்.

3 /7

ரிஷபம் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த சேர்க்கை நிதி ஆதாயத்திற்கான புதிய வழிகளைத் திறக்கும். பண ஆதாயம்: நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள நிதிகள் மீட்கப்படலாம். தொழில்: வணிகத்தில் முதலீடு செய்ய இது ஒரு சிறந்த நேரம்; எதிர்காலத்தில் லாபம் கிடைக்கும்.

4 /7

மிதுனம் இந்த யோகம் மிதுன ராசியில் உருவாகி வருவதால், இது மிகவும் நேர்மறையான பலன்களை தரும். தன்னம்பிக்கை: உங்கள் ஆளுமை மேம்படும், மேலும் மக்கள் உங்கள் வார்த்தைகளால் ஈர்க்கப்படுவார்கள். மரியாதை: சமூகத்திலும் வேலையிலும் உங்கள் நற்பெயர் அதிகரிக்கும். உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கக்கூடும்.

5 /7

கன்னி கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு, இது ஒரு பெரிய தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான நேரமாக இருக்கும். வேலை: நீங்கள் வேலை மாற்றத்தைக் கருத்தில் கொண்டிருந்தால், பிப்ரவரி மாத இறுதியில் சிறந்த வாய்ப்புகளைப் பெறலாம். குடும்ப வாழ்க்கை: குடும்ப மோதல்கள் நீங்கி, அமைதி மற்றும் மகிழ்ச்சியின் சூழ்நிலை நிலவும்.

6 /7

துலாம் கஜகேசரி யோகம் துலாம் ராசிக்காரர்களின் அதிர்ஷ்டம் பல மடங்கு அதிகரிக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. அதிர்ஷ்ட நன்மைகள்: நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் இப்போது எந்த தடையும் இல்லாமல் முடிக்கப்படும். பயண வாய்ப்புகள்: வெளிநாட்டு பயணம் அல்லது மத யாத்திரைக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் உருவாகி வருகின்றன.

7 /7

பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.

Gajakesari Rajayogam Gajakesari Rajayogam 2026 Zodiac Signs Lucky zodiac signs Rasipalan

Next Gallery

S26-க்காக காத்திருக்காதீங்க! Samsung S25 Ultra விலையில் பெரிய ட்விஸ்ட், செம்ம ஆஃபர்