8 நாட்களில் குரு வக்ர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளின் தலைவிதி தலைகீழாக மாறும்

Guru Vakri November 2025 : அறிவு, மகிழ்ச்சி, அதிர்ஷ்டம் மற்றும் திருமணத்தின் கிரகமான குரு, வக்ர நிலைக்கு மாறப் போகிறது. ஜோதிடத்தில் ஒரு நல்ல கிரகமாகக் கருதப்படும் குருவின் வக்ர இயக்கம் மூன்று ராசிகளில் பெரிய அளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
Jupiter Retrograde 2025 : குரு கடக ராசியில் அதிசார நிலையில் பெயர்ச்சி அடைந்து பயணித்து வருகிறார். தற்போது, நவம்பர் 11, 2025 அன்று குரு வக்ரமாக மாறுவார். கடகத்தில் குருவின் வக்ர இயக்கம் சில ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும், ஆனால் மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு இது ஒரு சவாலான நேரமாக இருக்கலாம். இந்த நபர்கள் தங்கள் தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில் வாழ்க்கையில் சிரமங்களை சந்திக்க நேரிடும்.
வரும் காலங்களில், குருவின் நிலை விரைவான மாற்றங்களுக்கு உட்படும். நவம்பர் 11 முதல் வக்ர நிலையில் இருந்த குரு, டிசம்பர் 5, 2025 வரை தலைகீழாக நகரும். இதற்குப் பிறகு, குரு வக்ர இயக்கத்தில் மிதுன ராசியில் நுழைந்து ஜூன் 2026 வரை அங்கேயே இருப்பார். இதற்கிடையில், மார்ச் 11, 2025 அன்று குரு நேரடியாக மாறுவார். இருப்பினும், நவம்பர் 11 முதல் டிசம்பர் 5, 2025 வரை கடகத்தில் குருவின் வக்ர நிலையில் பயணித்து மூன்று ராசிகளுக்கு அசுப பலன்களைத் தரக்கூடும்.
மிதுனம்: மிதுன ராசிக்கு குருவின் வக்ரப் பயணம் தொந்தரவாக இருக்கலாம். உங்கள் வாழ்க்கையில் சவால்களையும் அழுத்தத்தையும் சந்திக்க நேரிடும். தேவையற்ற செலவுகள் உங்கள் பட்ஜெட்டை கெடுக்கக்கூடும். திடீரென்று ஒரு பெரிய செலவு ஏற்படக்கூடும்.
துலாம்: துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த நேரம் சவால் நிறைந்ததாக இருக்கும். இந்த ராசிக்காரர்கள் நிதி விஷயங்களிலும், தொழிலிலும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். மேலும், இந்த நேரத்தில், சுயபரிசோதனை செய்து, உங்கள் தவறுகளை அடையாளம் கண்டு அவற்றை சரிசெய்யவும்.
கும்பம்: கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்பாராத செலவுகள் ஏற்படக்கூடும். இந்த ராசிக்காரர்கள் நினைத்துப் பார்க்காத பிரச்சனைகளும் ஏற்படக்கூடும். இந்த நேரத்தில், குலதெய்வ கோவிலுக்குச் சென்று கடவுளிடம் அடைக்கலம் தேடுங்கள்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.