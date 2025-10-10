இன்னும் 8 நாட்களில் குரு பெயர்ச்சி: 6 ராசிகளுக்கு டபுள் மெகா அதிர்ஷ்டம், வெற்றி பெருகும்

Guru Peyarchi 2025: குரு கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். இந்தப் பெயர்ச்சியுடன் ஹன்ஸ் ராஜயோகம் அமலுக்கு வருகிறது. ஏனெனில், குரு தனது உச்ச ராசியில் நுழையப் போகிறார். அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி, குரு அதீத வேகத்தில் கடக ராசியை அடைவார். அதிச்சாரி என்றால், குரு வேகமாக நகர்ந்து, மிதுன ராசியை விட்டு வெளியேறி கடக ராசிக்குள் நுழைவார்.
குரு நவம்பர் 11 ஆம் தேதி கடக ராசியில் வக்ரமாகி, டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி வக்ர நிலையில் மிதுன ராசிக்குத் திரும்புவார். மிதுனம், கன்னி உள்ளிட்ட ஐந்து ராசிக்காரர்கள் இந்த குரு பெயர்ச்சியின் நல்ல பலன்களைப் பெறுவார்கள். முன்னேற்றம் மற்றும் முன்னேற்றத்துடன், இந்த ராசிக்காரர்கள் லாபம் ஈட்ட ஒரு பொன்னான வாய்ப்பை தரும். குருவின் பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்ட உண்டாகும் என்பதை அறிந்து கொள்வோம்.
Jupiter Transit 2025: அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி குரு கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். குரு அதிசாரி நடையுடன் கடக ராசியில் குடியேறுவார். குரு தனது உச்ச ராசியான கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்து ஹன்ஸ் ராஜயோகத்தை உருவாக்குவார். கடக ராசியில் இருக்கும் குரு, நவம்பர் 11, 2025 அன்று இரவு 10:10 மணிக்கு வக்ர நிலைக்குச் செல்வார். வக்ர நிலைக்குச் செல்லும் குரு, டிசம்பர் 5, 2025 அன்று மாலை 5:25 மணிக்கு மிதுன ராசிக்குத் திரும்புவார்.
ஜோதிடத்தில், கல்வி, குழந்தைகள், திருமண விவகாரங்கள், செல்வம் மற்றும் திருமணத்திற்கு பொறுப்பான கிரகமாக குரு கருதப்படுகிறது. குரு ஒரு மங்களகரமான கிரகம். எனவே, இந்த பெயர்ச்சியின் போது, மிதுனம் மற்றும் கன்னி உட்பட ஆறு ராசிக்காரர்கள் மிகவும் நல்ல பலன்களை அனுபவிப்பார்கள். இந்த பெயர்ச்சி இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியைத் தரும், மேலும் தொழிலில் வெற்றி வாய்ப்புகளை தரும். குரு பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள் என்பதை பார்ப்போம்.
மிதுனம்: குருவின் பெயர்ச்சி மிதுன ராசியின் இரண்டாம் வீட்டில் நிகழும். இது மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய நபர்களுடன் நேர்மறையான உறவுகளை வளர்த்துக் கொள்ள உதவும். கூடுதலாக, உங்கள் நிதி முன்னேற்றம் சூப்பராக இருக்கும். இந்த நேரத்தில், உங்கள் பணியிடத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேரத்திற்குள் உங்கள் வேலையை முடிப்பீர்கள். நீங்கள் விரும்பிய வெற்றியையும் அடைவீர்கள். குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகும்.
கன்னி: குருவின் பெயர்ச்சி கன்னி ராசியின் 11வது வீட்டில் நிகழும். நிதி முன்னேற்றத்தை எதிர்பார்த்து அல்லது சம்பள உயர்வை எதிர்பார்த்து வந்த இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு, உங்கள் பணிவான குணமும் நேர்மறையான கண்ணோட்டமும் உங்கள் மரியாதையை அதிகரிக்கும். இந்த நேரத்தில், சமூகத்தில் ஒரு வலுவான பிம்பத்தை உருவாக்குவதில் நீங்கள் ஆர்வமாக இருப்பீர்கள்.
துலாம்: துலாம் ராசிக்கு, குருவின் பத்தாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைவது அவர்களுக்கு விரும்பிய பலன்களைத் தரும். எனவே, நீங்கள் கடினமாக உழைக்க வேண்டும். உங்கள் சக ஊழியர்களும் முதலாளியும் உறுதுணையாக இருப்பார்கள். உங்கள் வேலையைப் பற்றிய உங்கள் தெளிவு உங்களுக்கு தொழில்முறையில் வெற்றியைத் தரும். இந்தப் பெயர்ச்சி உங்களை பெரிய கனவுகளைக் காணவும், அதிக நம்பிக்கையுடன் இருக்கவும் தூண்டக்கூடும்.
தனுசு: குரு பகவான் தனுசு ராசியின் 8வது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைக்கிறார். இது உங்களுக்கு நிதி முடிவுகளை எடுக்க உதவும். பழைய கடன்களிலிருந்தும் விடுபடுவீர்கள். உங்கள் தவறுகளிலிருந்து நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளத் தொடங்குவீர்கள், மேலும் இது சவாலான சூழ்நிலைகளிலும் சரியான முடிவுகளை எடுக்க உதவும். உங்கள் எல்லாப் பிரச்சினைகளுக்கும் தீர்வு காண்பதில் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள். இப்போது நீங்கள் மனரீதியாக மிகவும் அமைதியாக இருப்பீர்கள். இருப்பினும், உங்கள் உடல்நலத்தில் நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். பழைய உடல்நலப் பிரச்சினைகள் மீண்டும் தலைதூக்கலாம்.
மகரம்: குருவின் பெயர்ச்சி மகர ராசிக்காரர்களின் ஏழாவது வீட்டில் நிகழும். மகர ராசிக்காரர்கள் தங்கள் தொழிலில் விரிவாக்கத்தைக் காண்பார்கள். வேலையில் இருப்பவர்கள் தங்கள் கடின உழைப்பு மற்றும் முயற்சிகளுக்கு அங்கீகாரத்தையும் வெற்றியைத் தரும். ஏழாவது வீட்டில் இந்த பெயர்ச்சி உங்கள் துணையுடன் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியைத் தரும். உங்கள் குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களிடமிருந்து முழு ஆதரவையும், ஏராளமான அன்பையும், அக்கறையையும் பெறுவீர்கள்.
மீனம்: குருவின் பெயர்ச்சி உங்கள் ராசியின் ஐந்தாவது வீட்டில் நிகழ்கிறது. இது மீன ராசிக்கு கொண்டாட்டங்களையும், மிகுந்த மகிழ்ச்சியையும் தரும். இந்தப் பெயர்ச்சியின் போது, உடற்பயிற்சி செய்வது, மந்திரங்களை உச்சரிப்பது மற்றும் சடங்குகளைச் செய்வது போன்ற உங்கள் பழக்கத்தில் ஒரு மாற்றத்தைக் கொண்டுவரும். குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகும். இந்தப் பெயர்ச்சி உங்கள் காதல் வாழ்க்கையை வலுப்படுத்தும். உங்கள் வாழ்க்கையில், புதிய திட்டங்கள், முன்னேற்றங்கள் மற்றும் பதவி உயர்வுகளைப் பெறுவதில் நீங்கள் வெற்றி பெறலாம்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.