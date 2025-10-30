அதிர்ஷ்டத்தை அளித்தரும் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு நிதி ஆதாயம், அனைத்திலும் வெற்றி

வேத ஜோதிடத்தின்படி, அசுரர்களின் குருவான சுக்கிரன் வரும் நவம்பர் மாதம் சுவாதி நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறாரா, இது மூன்று ராசிகளுக்கு சிறப்பு நன்மைகளைத் தரும். எனவே அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளைப் பற்றி தெரிந்துக்கொள்வோம்.
ஒன்பது கிரகங்களில், சுக்கிரன் சிறப்பு முக்கியத்துவம் உள்ளது. காதல், ஈர்ப்பு, இன்பம், செல்வம் மற்றும் திருமணம் ஆகியவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சுக்கிரன், ஒவ்வொரு மாதமும் ராசிகள் மற்றும் நட்சத்திரத்தை மாற்றுவார், இதன் விளைவுகள் 12 ராசிகளின் வாழ்க்கையில் காணப்படும்.
நவம்பர் தொடக்கத்தில், சுக்கிரன் அதன் உச்ச ராசியான துலாம் ராசியில் நுழைவார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், நவம்பர் 7 ஆம் தேதி, சுக்கிரன் சுவாதி நட்சத்திரத்தில் நுழைவார். ராகுவின் நட்சத்திர மண்டலத்தில் சுக்கிரன் நுழைவது சில ராசிகளுக்கு சிறப்பு நன்மைகளைத் தரக்கூடும். இந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளைப் பற்றி அறிந்துக் .
வேத ஜோதிடத்தின்படி, நவம்பர் 7 ஆம் தேதி இரவு 9:13 மணிக்கு சுக்கிரன் சுவாதி நட்சத்திரத்தில் நுழைவார். இது 15வது நட்சத்திரமாகும். இதன் அதிபதி ராகு, அதன் ராசி துலாம். துலாம் ராசியில் இருக்கும் சுக்கிரன் ஏற்கனவே மாளவ்ய ராஜ யோகத்தை உருவாக்கி வருகிறார். இதன் விளைவாக, மூன்று ராசிகளுக்கு சிறப்பு ஆசிகள் கிடைக்கும்.
மேஷம்: மேஷ ராசியில் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நல்ல பலனைத் தரும். சுவாதி நட்சத்திரத்தில் நுழைவதால், சுக்கிரன் உங்கள் ஜாதகத்தின் ஏழாவது வீட்டிற்குள் நுழைவார், இது உங்கள் அதிர்ஷ்டத்தை வலுப்படுத்தி பல புதிய வாய்ப்புகளைத் திறக்கும். தொழில் முன்னேற்றம் அடையும். பதவி உயர்வு, புதிய பொறுப்புகள் அல்லது குறிப்பிடத்தக்க சலுகை கிடைக்கக்கூடும். உங்கள் நிதி நிலைமை வலுவாக இருக்கும். நண்பர்கள் மற்றும் சமூக தொடர்புகளிலிருந்து நன்மைகள் கிடைக்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன.
மிதுனம்: மிதுன ராசிக்கு, சுக்கிரன் ஐந்தாவது மற்றும் பன்னிரண்டாவது வீடுகளை ஆட்சி செய்கிறார், மேலும் அவர் ஐந்தாவது வீட்டில், துலாம் மற்றும் சுவாதி நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைவது நல்ல பலன்களைத் தரும். இந்த காலகட்டத்தில், உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும், மேலும் உங்கள் செல்வத்தை அதிகரிக்கும் முயற்சிகள் வெற்றியடையக்கூடும். புதிய வருமான ஆதாரங்களைக் காணலாம். உங்கள் கடின உழைப்பு உங்கள் வாழ்க்கையில் பலனளிக்கும். பதவி உயர்வு அல்லது அங்கீகாரம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.
சிம்மம்: ராகுவின் நட்சத்திரத்தில் சுக்கிரன் நுழைவது இந்த ராசிக்கு நல்ல பலன்களைத் தரும். தொழில் மாற்றம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. உங்கள் வேலை காரணமாக நீங்கள் நகரங்களை மாற்ற வேண்டியிருக்கலாம், அல்லது வெளிநாட்டில் வேலை செய்ய ஒரு பொன்னான வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பள உயர்வுக்கான கதவுகளைத் திறக்கும். தொழிலதிபர்களுக்கும் நன்மை பயக்கும். நிதி நிலைமை வலுவடையும். வருமான அதிகரிப்புடன், சேமிப்பிலும் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
சுக்கிர பகவானின் அருள் பெற "ஓம் அச்வத்வஜாய வித்மஹே தநுர் ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சுக்ர: ப்ரசோதயாத்" மந்திரத்தை சொல்லவும். சுக்கிரனின் அருளையும், நற்பலன்களையும் பெறுவீர்கள்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.