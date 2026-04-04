ஏப்ரல் 12 மீனத்தில் சனி உதயம்.. நன்மை பெறப்போகும் ராசிகள் எவை

Saturn Rise in Pisces on April 12 : பஞ்சாங்கத்தின்படி, ஏப்ரல் 12 ஆம் தேதி காலை 5:00 மணிக்கு சனி உதயமாகப் போகிறார். சனியின் செல்வாக்கு வலுப்பெறும்போது, ஐந்து ராசிகளின் கீழ் பிறந்தவர்களுக்கு அதன் சுப பலன்கள் கிடைக்கும் என்று ஜோதிடம் கூறுகிறது.
சனி தற்போது குருவின் அதிபதியான மீன ராசியில் உள்ளது. வரும் மார்ச் 8 ஆம் தேதி அஸ்தமித்தது. பஞ்சாங்கத்தின்படி, சனி ஏப்ரல் 12 ஆம் தேதி காலை 5:00 மணிக்கு உதயமாகப் போகிறார். ஜோதிடக் கணக்கீடுகளின்படி, சனியின் செல்வாக்கு வலுப்பெறும்போது, ஐந்து ராசிகளில் பிறந்தவர்கள் சுப பலன்களை பெறுவார்கள். இந்த ஐந்து ராசிகளுக்கும் தங்கள் தொழில் மற்றும் வாழ்க்கையின் பல்வேறு துறைகளில் முன்னேறுவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். சனியின் உதயத்தால் எந்தெந்த ராசிகளின் அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்கும் என்பதைப் பார்ப்போம்.
ரிஷபம் ரிஷப ராசியின் பதினொன்றாம் வீட்டில் சனி உதயமாகும். இந்த சனி உதயம் ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். உங்களுக்கு விருப்பமான விஷயங்களில் நீங்கள் அதிக ஈடுபாடுடன் இருப்பீர்கள். உங்கள் சமூக வட்டம் விரிவடையும், மேலும் மத விஷயங்களில் உங்கள் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். நீங்கள் நிதி ரீதியாக முன்னேற்றம் காண்பீர்கள், மேலும் செல்வாக்கு மிக்கவர்களுடனான உங்கள் உறவுகள் வளரும். குடும்பத்தில் நல்லிணக்கமான சூழல் நிலவும்.
மிதுனம் மிதுன ராசியின் பத்தாம் வீட்டில் சனி உதயமாகும். உங்கள் பணிகளை முறையாகத் திட்டமிட்டால், அதற்கான பலன்களை நிச்சயம் அறுவடை செய்வீர்கள். கடின உழைப்பு உங்களுக்கு வெற்றியைத் தரும். உங்களுக்கு வழிகாட்ட ஒரு சிறந்த வழிகாட்டி கிடைக்கலாம். நீங்கள் கௌரவத்தையும் வெகுமதிகளையும் பெற வாய்ப்புள்ளது. நீண்ட கால முதலீடுகள் லாபகரமானதாக அமையும்.
துலாம் துலாம் ராசியின் ஆறாம் வீட்டில் சனி உதயமாகிறது. இந்த உதயம் உங்களுக்கு சுப பலன்களைத் தரும். வங்கி தொடர்பான பணிகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள்; நீங்கள் வங்கிக் கடன் பெற விண்ணப்பித்தால், அது அங்கீகரிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. போட்டித் தேர்வுகளில் நீங்கள் சிறப்பாகச் செயல்படுவீர்கள். இருப்பினும், குடும்ப விஷயங்கள் தொடர்பான வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்க முயற்சி செய்யுங்கள். புதிய வேலை கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது.
தனுசு தனுசு ராசியின் நான்காம் வீட்டில் சனி உதயமாகும். இந்தக் காலகட்டத்தில், உங்கள் பேச்சு மற்றும் தொடர்புத் திறன்கள் மிகவும் இனிமையாக மாறும். நீங்கள் நிதிச் சிக்கல்களைச் சந்தித்து வந்திருந்தால், அவற்றிலிருந்து நிவாரணம் பெறுவீர்கள். நீங்கள் ஒரு புதிய வீட்டையோ அல்லது புதிய காரையோ வாங்கலாம். பணியிடத்தில் உங்கள் எதிரிகளை வெல்வீர்கள்.
மகரம் மகர ராசியின் மூன்றாம் வீட்டில் சனி உதயமாகும். இந்தக் காலகட்டத்தில், உங்கள் சமூகத் தொடர்புகளும் உறவுமுறைகளும் அதிகரிக்கும். நீங்கள் ஒரு துணிச்சலான முடிவை எடுக்கலாம். உங்கள் நிர்வாகத் திறன்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டுப் பாராட்டப்படும். வீட்டில் உங்கள் உடன்பிறப்புகளிடமிருந்து ஆதரவைப் பெறுவீர்கள், மேலும் உங்கள் நண்பர்களுடன் தரமான நேரத்தைச் செலவிப்பதையும் விரும்புவீர்கள். புதிய வேலை கிடைப்பதற்கான வலுவான வாய்ப்பு உள்ளது.
சனி பகவான் 'நீதிக்கடவுள்' என்று அழைக்கிறோம். அந்த வகையில் சனி பகவானைப் ப்ரீதி செய்ய, 'சனி ஸ்தோத்திரம்' மற்றும் அவருக்கெனச் சிறப்பித்த மந்திரங்களை ஜபிப்பது மிகுந்த நற்பலன்களைத் தரும். சனி பகவானுக்குரிய சக்திவாய்ந்த மந்திரங்கள் மற்றும் ஸ்தோத்திரங்களை தினமும் கூறி வந்தால், ஏழரை சனி, அஷ்டம சனி, போன்ற பிடியில் இருந்து நிவாரணம் தர உதவும்.
