  • டிசம்பரில் செவ்வாய் டபுள் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு டபுள் வெற்றி, டபுள் ஜாக்பாட்

டிசம்பரில் செவ்வாய் டபுள் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு டபுள் வெற்றி, டபுள் ஜாக்பாட்

பஞ்சாங்கத்தின்படி, வரும் டிசம்பர் 7 ஆம் தேதி இரவு 8:27 மணிக்கு செவ்வாய் விருச்சிக ராசியிலிருந்து தனுசு ராசிக்கு இடம்பெயர்வார். அதேபோல் டிசம்பர் 25 ஆம் தேதி மதியம் 12:24 மணிக்கு செவ்வாய் தனுசு ராசியில் இருக்கும்போதே பூராடம் நட்சத்திரத்தில் இடம்பெயர்வார்.
ஜோதிடத்தில், கிரகங்களின் தளபதியான செவ்வாய், சிறப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர், இந்த கிரகம் 45 நாட்களுக்கு ஒருமுறை ராசிகளை மாற்றும். இருப்பினும், இந்த நேரத்தில் செவ்வாய் கிரகத்தின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி பெரும்பாலும் மாறுகின்றன. டிசம்பர் 2025 ஆம் ஆண்டில் செவ்வாய் எப்போது பெயர்ச்சி அடைவார், எந்த நான்கு ராசிகள் அதன் நல்ல பலன்களை பெறுவார்கள் என்பதைத் தெரிந்துக்கொள்வோம்.

கிரகங்களின் தளபதியான செவ்வாய், ஒரு நபரின் ஆற்றல், வலிமை, தைரியம், வீரம் மற்றும் உற்சாகத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதோடு, சகோதரத்துவம், நிலம், ஆர்வம் மற்றும் போருக்கும் ஒரு காரணியாக இருக்கிறார். ஜோதிடத்தின் படி, ஜாதகத்தில் வலுவான செவ்வாய் நிலை உள்ளவர்கள் எந்த உதவியும் இல்லாமல் வாழ்க்கையில் உயர் பதவிகளை அடைகிறார்கள்.

டிசம்பர் 7 ஆம் தேதி இரவு 8:27 மணிக்கு செவ்வாய் விருச்சிக ராசியிலிருந்து தனுசு ராசிக்கு இடம்பெயர்வார். பின்னர், டிசம்பர் 25 ஆம் தேதி மதியம் 12:24 மணிக்கு செவ்வாய் தனுசு ராசியில் இருக்கும்போதே பூராடம் நட்சத்திரத்தில் இடம்பெயர்வார். ஜனவரி 16, 2026 அன்று அதிகாலை 4:36 மணி வரை செவ்வாய் தனுசு ராசியில் பயணிப்பார்.

ரிஷபம்: செவ்வாய் கிரகத்தின் சிறப்பான ஆசிகளால், டிசம்பர் மாதம் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நல்ல மாதமாக அமையும். இளைஞர்கள் கொப்புளங்கள் மற்றும் பருக்கள் போன்ற தோல் பிரச்சனைகளைச் சந்திக்க மாட்டார்கள்; மாறாக, அவர்களின் சருமம் பளபளப்புடன் காணப்படும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு ஏற்படவிருந்த ஒரு பெரிய விபத்து அல்லது ஆபத்து தவிர்க்கப்படும். இந்த காலகட்டத்தில், உங்கள் உறவுகளில் அன்பும் அன்யோன்யமும் அப்படியே நிலைத்திருக்கும்.

கன்னி: டிசம்பர் மாதத்தில் ஏற்படும் செவ்வாய் கிரகத்தின் இரட்டைப் பெயர்ச்சி கன்னி ராசிக்காரர்களுக்குச் சாதகமான பலன்களைத் தரும். திருமணமானவர்கள் தங்கள் கோபத்தைக் கட்டுப்படுத்தி, உறவுகளில் அன்பையும் நல்லிணக்கத்தையும் பேணுவார்கள். உத்தியோகம் பார்ப்பவர்கள் நிதிச் சிக்கல்கள் அனைத்தையும் சமாளிப்பார்கள், மேலும் முன்னர் செய்த முதலீடுகள் இலாபத்தைத் தரத் தொடங்கும். இந்த மாதத்தில், அனைத்து வயதினரின் ஆரோக்கியமும் சிறப்பாகவும் திருப்திகரமாகவும் இருக்கும்.

மகரம்: மகர ராசிக்காரர்களுக்கு டிசம்பர் மாதம் அதிர்ஷ்டகரமான மாதமாக அமையும். செவ்வாய் கிரகத்தின் அருளால், உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும், மேலும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை சம்பந்தமான முக்கியமான முடிவுகளை தைரியமாக எடுப்பீர்கள். உத்தியோகம் பார்ப்பவர்கள் நிதிச் சிக்கல்கள் எதையும் எதிர்கொள்ள மாட்டார்கள். இந்த நேரத்தில், புதிய சொத்துக்கள் வாங்க நீங்கள் ஆசைப்பட்டு, அதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபடலாம்.

கும்பம்: ரிஷபம், கன்னி, மகர ராசிக்காரர்களைப் போலவே, கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கும் டிசம்பர் மாதம் மகிழ்ச்சிகரமான மாதமாக அமையும். நீங்கள் முடிக்கப்படாத பணிகளை முடிப்பதில் மும்முரமாக இருப்பீர்கள், இது உங்களுக்கு வெற்றியையும் நற்பெயரையும் ஈட்டித் தரும். திருமணமான தம்பதிகள் தங்கள் உறவில் நல்லிணக்கத்தையும் அன்பையும் அனுபவிப்பார்கள். வயதானவர்கள் முன்பை விட தங்கள் குடும்பத்தாருடன் அதிக நேரத்தை மகிழ்ச்சியாகக் கழிப்பார்கள்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது

