இன்னும் 12 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: வெற்றிகள் குவியும், இந்த ராசிகளின் தலைவிதி மாறும்!

வரும் டிசம்பர் 20 ஆம் தேதி, சுக்கிரன் தனது ராசியை மாற்றுகிறார். இந்த நாளில், சுக்கிரன் விருச்சிக ராசியிலிருந்து (Scorpio) விலகி, தனுசு ராசிக்குள் (Sagittarius) பெயர்ச்சி அடைகிறார்.
ஜோதிட சாஸ்திரத்தில், சுக்கிரன் (Venus) ஒரு சிறப்பான இடத்தைப் பெற்றுள்ளார். இவர் அழகு, அன்பு, ஈர்ப்பு, செல்வம், ஆடம்பரம் மற்றும் வசதியான வாழ்வு ஆகியவற்றின் காரக கிரகமாகக் கருதப்படுகிறார். ஒருவரது ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் சுப பலத்துடன் அமையும்போது, அவர்களின் அதிர்ஷ்டமும், வாழ்க்கைத் தரமும் உயர்கிறது.
மேஷம்: சுக்கிரனின் இந்தப் பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு அதிக அதிர்ஷ்டத்தைத் தருகிறது. வேலைகளில் வெற்றி கிடைக்கும், வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய திசை திறக்கும். காதல் உறவுகள் வலுப்பெறும். நிதி நிலைமை மேம்படும், மேலும் நிலுவையில் உள்ள எந்தவொரு வேலையும் முடிக்கப்படலாம். பயண வாய்ப்புகளும் வலுவாக இருக்கும்.
சிம்மம்: இந்த நேரம் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு தனிப்பட்ட வசீகரத்தை அதிகரிக்கும் காலமாக இருக்கும். மக்கள் உங்கள் பேச்சைக் கேட்பார்கள், மேலும் உங்கள் சமூக வாழ்க்கை சுறுசுறுப்பாக இருக்கும். தொழில் வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும், குறிப்பாக படைப்பு மற்றும் ஊடகத் துறைகளில் இருப்பவர்களுக்கு. உங்கள் காதல் வாழ்க்கையில் இருந்த பழைய தவறான புரிதல்கள் தீர்க்கப்படும்.
துலாம்: சுக்கிரன் துலாம் ராசியை ஆட்சி செய்கிறார், எனவே இந்த பெயர்ச்சி உங்களுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். செல்வம், மன அமைதி மற்றும் குடும்ப மகிழ்ச்சியைப் பெறும். உங்கள் உடன்பிறந்தவர்களிடமிருந்து ஆதரவைப் பெறுவீர்கள்.
தனுசு: சுக்கிரன் தனுசு ராசியில் நுழைவது உங்கள் ஆளுமை, கவர்ச்சி மற்றும் தன்னம்பிக்கையை கணிசமாக அதிகரிக்கும். தொழில், காதல் மற்றும் பணம் ஆகிய மூன்று துறைகளிலும் புதிய தொடக்கங்களுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. செலவுகளை சமநிலையில் வைத்திருப்பது லாபத்தை அதிகரிக்கும்.
மீனம்: மீன ராசிக்கு, சுக்கிரன் தனுசு ராசியில் பெயர்ச்சி அடைவது தொழில் முன்னேற்றத்தையும் மரியாதையையும் அதிகரிக்கும். வேலையில் உங்கள் பிம்பம் மேம்படும், மேலும் புதிய வாய்ப்புகள் எழக்கூடும். உங்கள் காதல் வாழ்க்கையில் ஸ்திரத்தன்மை வரும். இந்தக் காலம் நிதி ரீதியாக வலுவாக இருக்கும், மேலும் கடந்த கால முயற்சிகள் பலனளிக்கும்.
சுக்கிர பகவானின் அருள் பெற "ஓம் அச்வத்வஜாய வித்மஹே தநுர் ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சுக்ர: ப்ரசோதயாத்" மந்திரத்தை சொல்லவும். சுக்கிரனின் அருளையும், நற்பலன்களையும் பெறுவீர்கள்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.