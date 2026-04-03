இன்னும் 3 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: பணம்.. சொத்து.. காதல்! 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்

Venus Transits into Bharani Nakshatra : ஜோதிட உலகில், இன்பம் மற்றும் செழிப்பிற்கு அதிபதியாக கருதப்படும் சுக்கிரன், வருகிற ஏப்ரல் 6-ஆம் தேதி முதல் தனது சொந்த நட்சத்திரமான 'பரணி' நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி ஆகப் போகிறார். இந்த பெயர்ச்சியானது மேஷம், ரிஷபம் மற்றும் மிதுனம் ஆகிய ராசிகளின் காதல் வாழ்க்கை மற்றும் நிதி நிலையை எவ்வாறு பாதிக்கும் என்பதை அறிந்துகொள்வோம்.
ஜோதிட சாஸ்திரத்தில், சுக்கிர பகவான் (Venus) இன்பம், செழிப்பு, அன்பு மற்றும் ஆடம்பரத்தின் அடையாளமாகப் போற்றப்படுகிறார். சுக்கிரன் தனது நட்சத்திரத்தை மாற்றும்போதெல்லாம், நமது உணர்ச்சிகளிலும், பொருள்சார் வசதிகள் மீதான நமது விருப்பத்திலும் ஒரு மாற்றம் காணப்படுகிறது. இந்தச் சூழலில், ஏப்ரல் 6 முதல் ஏப்ரல் 16, 2026 வரை, சுக்கிரன் மேஷ ராசியின் பரணி நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடையவுள்ளார்.
இந்தப் பெயர்ச்சியின் மிகவும் சிறப்புமிக்க நிகழ்வாக கருதப்படுகிறது, ஏனெனில் பரணி நட்சத்திரத்தின் அதிபதி சுக்கிரனே ஆவார்; அதே வேளையில், அதன் ஆளும் தெய்வம் 'யமன்' (Yama) ஆவார், இவர் மரணத்திற்கும் நீதிக்கும் அதிபதியாகத் திகழ்ந்து, வாழ்க்கையின் முக்கிய மாற்றங்களையும், கர்ம வினைகளின் சமநிலையையும் குறிக்கிறார். அந்த வகையில் காதல் உறவுகளில் ஒரு தனித்துவமான ஆழத்தையும் தீவிரமான உணர்ச்சிப் பெருக்கையும் கொண்டுவரும்; இருப்பினும், அந்த உறவுகளின் வலிமையையும் நேர்மையையும் சோதித்துப் பார்க்கும் ஒரு காலமாகவும் இது அமையும்.
பொருளாதார ரீதியாகப் பார்க்கும்போது, வருமானத்திற்கான புதிய வழிகள் திறக்கும்; ஆயினும், நிதி நிலைத்தன்மையையும் வளர்ச்சியையும் உறுதிசெய்ய, உங்கள் செலவினங்களைக் கட்டுப்படுத்துவது அவசியமாகும். ஒட்டுமொத்தமாக, பரணி நட்சத்திரத்தின் வழியாக நிகழும் இந்தப் பெயர்ச்சியானது, வாழ்க்கையின் சுகங்களையும் இன்பங்களையும் அனுபவித்தபடியே, நமது பொறுப்புகளை எவ்வாறு நிறைவேற்றுவது என்பதையும், சிறந்த வாழ்க்கை முடிவுகளை எவ்வாறு எடுப்பது என்பதையும் நமக்குக் கற்றுக்கொடுக்கும்.
மேஷம் உங்கள் ராசியின் முதல் வீட்டில் அமைந்துள்ள பரணி நட்சத்திரத்திற்குள் சுக்கிரன் நுழைவது, உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் ஈர்ப்பை அதிகரிக்கும். காதல் தொடர்பான விஷயங்களில் நீங்கள் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் உணர்வீர்கள். வருமானம் ஈட்டுவதற்கான புதிய வாய்ப்புகள் நிச்சயமாகத் தோன்றினாலும், பெரிய அளவிலான முதலீடுகள் எதையும் செய்ய வேண்டாம்.
ரிஷபம் உங்கள் ராசியின் அதிபதியான சுக்கிரன் (Venus), தற்போது பரணி நட்சத்திரத்தின் வழியாக உங்கள் பன்னிரண்டாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார். இந்த நட்சத்திரத்தின் சஞ்சாரம் உங்கள் காதல் வாழ்வில் ஒருவித ஆழத்தையும், தனிப்பட்ட அந்தரங்கத் தன்மையையும் கொண்டுவரும். உங்கள் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவது சற்று சவாலாக அமையலாம்; ஏனெனில், பரணி நட்சத்திரத்தின் ஆற்றலானது ஆடம்பரப் பொருட்கள் அல்லது பயணங்களுக்கான செலவுகளை அதிகரிக்கச் செய்யும்.
மிதுனம் சுக்கிரன் தற்போது பரணி நட்சத்திரத்தின் வழியாக உங்கள் பதினொன்றாம் வீட்டில் அதாவது ஆதாயங்கள் மற்றும் சமூகத் தொடர்புகளுக்குரிய வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறார். பரணி நட்சத்திரத்தின் தாக்கத்தால் உங்கள் சமூக வட்டம் விரிவடையும்; உங்கள் நண்பர்கள் மூலமாகவே ஒரு சிறப்பான நபரை நீங்கள் சந்திக்கக்கூடும். நிதி சார்ந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும்போது, பரணி நட்சத்திரத்தின் இந்தச் சஞ்சாரம் உங்களுக்கு மிகவும் நன்மையளிக்கக்கூடியதாக அமையும். உங்களுக்கு வர வேண்டிய நிலுவைத் தொகைகள் வந்து சேரலாம்.
சுக்கிர பகவானின் அருள் பெற "ஓம் அச்வத்வஜாய வித்மஹே தநுர் ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சுக்ர: ப்ரசோதயாத்" மந்திரத்தை சொல்லவும். சுக்கிரனின் அருளையும், நற்பலன்களையும் பெறுவீர்கள்.
