இன்னும் சில நாட்களில் குரு வக்ர பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு மெகா அதிர்ஷ்டம், அனைத்திலும் வெற்றி

Jupiter Retrograde Transit effects: ஜோதிடத்தின் படி, குருவின் இயக்கம் மாறும் போதெல்லாம், பல வகையில் பாதிக்கக்கூடும். இப்போது, 2025 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், குரு மிதுன ராசியில் வக்ர நிலையில் பயணிக்கப் போகிறார். இந்த வக்ர பெயர்ச்சி சில ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமான பலனைத் தரும்.
ஜோதிடத்தில், குருவின் இயக்கத்தில் மாற்றம் ஏற்படும் போதெல்லாம், அனைத்து ராசிகளும் பாதிப்பு அடையும். தெய்வங்களின் குருவான குரு கிரகம், ஆண்டின் இறுதியில் மிதுனத்தில் வக்ர பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். இது சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை தரும். பதவி உயர்வு, மற்றும் வணிக லாபத்தை தரும். இந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள் எவை என்பதைப் பார்ப்போம்.
வேத ஜோதிடத்தின்படி, தேவர்களின் குருவான குரு, மிதுன ராசியில் வக்ர இயக்கத்தை ஏற்படுத்த உள்ளார். இந்த மாற்றம் சில ராசிகளில் வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும்.
ஜோதிடத்தில், குரு அறிவு, மதம், ஆன்மீகம், செல்வம், புகழ் மற்றும் செழிப்பு ஆகியவற்றின் காரணியாகக் கருதப்படுகிறார். குருவின் இயக்கம் மாறும் போதெல்லாம், அது வாழ்க்கையின் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. 2025 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், குரு, மிதுன ராசியில் வக்ர பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். இந்த நேரத்தில் சில ராசிக்காரர்கள் சிறப்புப் பலன்களைப் பெறுவார்கள்.
மிதுனம்: மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு குருவின் வக்ரப் பெயர்ச்சி சாதகமான பலன் கிடைக்கும். மரியாதை கிடைக்கும். செல்வாக்கு மிக்க ஒருவரின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். வீட்டில் மகிழ்ச்சியும் செழிப்பும் ஏற்படும். புதிய சொத்துக்களையும் வாங்கலாம். குடும்பத்துடனான உறவுகள் நன்றாக இருக்கும், மேலும் உங்கள் மனம் அமைதியாக இருக்கும்.
கன்னி: தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் குருவின் வக்ரப் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும். வேலை மற்றும் தொழிலில் முன்னேற்றம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. நிதி ஆதாயங்களையும் அனுபவிப்பீர்கள். நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் தரமான நேரத்தை அனுபவிப்பீர்கள். வேலை செய்பவர்கள் செல்வாக்கு மிக்க ஒருவரின் ஆதரவைப் பெறுவார்கள். தந்தையுடனான உங்கள் உறவு வலுவடையும்.
துலாம்: குருவின் வக்ரப் பெயர்ச்சி துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலனைத் தரும். அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும். வருமானம் அதிகரிக்கும், குடும்ப வாழ்க்கை செழித்து மகிழ்ச்சியைத் தரும். வெளிநாடுகளிலிருந்து ஆதாயங்களைப் பெறலாம். உடன்பிறந்தவர்களிடமிருந்தும் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.