Ind vs Aus 2nd ODI: இந்தியா பிளேயிங் 11 இதுதான்.. 2 முக்கிய மாற்றங்கள்!

Ind vs Aus 2nd ODI: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி 23ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கும் நிலையில், அப்போட்டிக்கான இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11 என்னவாக இருக்கும் என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.
சுப்மன் கில்: இந்திய ஒருநாள் அணியின் புதிய கேப்டன் சுப்மன் கில் தொடக்க வீரராக ரோகித் சர்மாவுடன் களமிறங்குவார்.
ரோகித் சர்மா: இந்திய ஒருநாள் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ரோகித் சர்மா தொடக்க வீரராக களமிறங்குவார். அவர் கடந்த போட்டியில் 8 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றம் அளித்த நிலையில், இப்போட்டியில் ரன்களை குவிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
விராட் கோலி: இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி கடந்த போட்டியில் டக் அவுட் ஆனார். இது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் ஏமாற்றத்தை கொடுத்தது. இப்போட்டியில் அவர் சிறப்பாக விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்: இந்திய ஒருநாள் அணியின் துணை கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 4வது இடத்தில் பேட்டிங் செய்வார்.
அக்சர் படேல்: ஆல் ரவுண்டர் அக்சர் படேல் கடந்த போட்டியில் 5வது இடத்தில் இறங்கினார். இப்போட்டியிலும் அவர் அந்த இடத்திலேயே களமிறங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கே.எல். ராகுல்: இந்திய ஒருநாள் அணியின் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேனாக விளையாடும் கே.எல்.ராகுல் 6வது இடத்தில் களமிறங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கடந்த போட்டியில் இவர்தான் அதிக ரன்களை அடித்திருந்தார்.
நிதிஷ் குமார் ரெட்டி: ஆல் ரவுண்டர் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி கடந்த போட்டியின் மூலம் இந்திய ஒருநாள் அணியில் அறிமுகமானார். இப்போட்டியிலும் அவருக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
குல்தீப் யாதவ்: கடந்த போட்டியில் இவரை அணியில் எடுக்காதது கடும் விமர்சனங்களை கிளப்பி உள்ளது. இதனால் அவர் இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியின் பிளேயிங் 11ல் இடம் பிடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவர் வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு பதிலாக வருவார் என கூறப்படுகிறது.
அர்ஷ்தீப் சிங்: வேகப்பந்து வீச்சில் சிராஜ், அர்ஷ்தீப் மற்றும் கிருஷ்ணா ஆகியோர் முன்னணியில் இருப்பதால், அடிலெய்டின் பவுன்ஸைப் பயன்படுத்திக் கொள்வதே இந்தியாவின் நோக்கமாகும். ஆஸ்திரேலியாவின் டாப் ஆர்டருக்கு எதிரான ஆரம்ப விக்கெட்டுகள்தான் முதன்மையான முன்னுரிமையாக உள்ளது.
முகமது சிராஜ்: தற்போதைய இந்திய அணியில் முக்கிய பந்து வீச்சாளராக திகழ்பவர் முகமது சிராஜ். எனவே இவரை இந்திய அணி வெளியேற்ற வாய்ப்பில்லை.
பிரசித் கிருஷ்ணா: கடந்த போட்டியில் ஹர்ஷித் ராணாவிற்கு வாய்ப்பளிக்கப்பட்டது. ஆனால் அப்போட்டியில் அவர் சிறப்பாக செயல்படாததால், இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் அவருக்கு பதிலாக பிரசித் கிருஷ்ணா அணிக்குள் வருவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.