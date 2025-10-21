English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • Ind vs Aus 2nd ODI: இந்தியா பிளேயிங் 11 இதுதான்.. 2 முக்கிய மாற்றங்கள்!

Ind vs Aus 2nd ODI: இந்தியா பிளேயிங் 11 இதுதான்.. 2 முக்கிய மாற்றங்கள்!

Ind vs Aus 2nd ODI: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி 23ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கும் நிலையில், அப்போட்டிக்கான இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11 என்னவாக இருக்கும் என்பதை இங்கு பார்க்கலாம். 
1 /12

2 /12

சுப்மன் கில்: இந்திய ஒருநாள் அணியின் புதிய கேப்டன் சுப்மன் கில் தொடக்க வீரராக ரோகித் சர்மாவுடன் களமிறங்குவார். 

3 /12

ரோகித் சர்மா: இந்திய ஒருநாள் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ரோகித் சர்மா தொடக்க வீரராக களமிறங்குவார். அவர் கடந்த போட்டியில் 8 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றம் அளித்த நிலையில், இப்போட்டியில் ரன்களை குவிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

4 /12

விராட் கோலி: இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி கடந்த போட்டியில் டக் அவுட் ஆனார். இது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் ஏமாற்றத்தை கொடுத்தது. இப்போட்டியில் அவர் சிறப்பாக விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

5 /12

ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்: இந்திய ஒருநாள் அணியின் துணை கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 4வது இடத்தில் பேட்டிங் செய்வார். 

6 /12

அக்சர் படேல்: ஆல் ரவுண்டர் அக்சர் படேல் கடந்த போட்டியில் 5வது இடத்தில் இறங்கினார். இப்போட்டியிலும் அவர் அந்த இடத்திலேயே களமிறங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

7 /12

கே.எல். ராகுல்: இந்திய ஒருநாள் அணியின் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேனாக விளையாடும் கே.எல்.ராகுல் 6வது இடத்தில் களமிறங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கடந்த போட்டியில் இவர்தான் அதிக ரன்களை அடித்திருந்தார். 

8 /12

நிதிஷ் குமார் ரெட்டி: ஆல் ரவுண்டர் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி கடந்த போட்டியின் மூலம் இந்திய ஒருநாள் அணியில் அறிமுகமானார். இப்போட்டியிலும் அவருக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

9 /12

குல்தீப் யாதவ்: கடந்த போட்டியில் இவரை அணியில் எடுக்காதது கடும் விமர்சனங்களை கிளப்பி உள்ளது. இதனால் அவர் இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியின் பிளேயிங் 11ல் இடம் பிடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவர் வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு பதிலாக வருவார் என கூறப்படுகிறது. 

10 /12

அர்ஷ்தீப் சிங்: வேகப்பந்து வீச்சில் சிராஜ், அர்ஷ்தீப் மற்றும் கிருஷ்ணா ஆகியோர் முன்னணியில் இருப்பதால், அடிலெய்டின் பவுன்ஸைப் பயன்படுத்திக் கொள்வதே இந்தியாவின் நோக்கமாகும். ஆஸ்திரேலியாவின் டாப் ஆர்டருக்கு எதிரான ஆரம்ப விக்கெட்டுகள்தான் முதன்மையான முன்னுரிமையாக உள்ளது.

11 /12

முகமது சிராஜ்: தற்போதைய இந்திய அணியில் முக்கிய பந்து வீச்சாளராக திகழ்பவர் முகமது சிராஜ். எனவே இவரை இந்திய அணி வெளியேற்ற வாய்ப்பில்லை. 

12 /12

பிரசித் கிருஷ்ணா: கடந்த போட்டியில் ஹர்ஷித் ராணாவிற்கு வாய்ப்பளிக்கப்பட்டது. ஆனால் அப்போட்டியில் அவர் சிறப்பாக செயல்படாததால், இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் அவருக்கு பதிலாக பிரசித் கிருஷ்ணா அணிக்குள் வருவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

Ind Vs Aus 2nd Odi India predicted XI ind vs aus predicted XI Kuldeep Yadav Prasidh Krishna

Next Gallery

வலுக்கும் கனமழை: இன்றும், நாளையும் எங்கெல்லாம் ரெட் அலர்ட், ஆரஞ்ச் அலர்ட்?