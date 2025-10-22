Ind vs Aus 2nd ODI: விராட் கோலிக்கு அடிலெய்டு மைதானம் இவ்வளவு ராசியா... என்ன காரணம்?

Virat Kohli: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி நாளை (அக்டோபர் 23) அடிலெய்டு மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது.
Why Virat Kohli Loves Adelaide: விராட் கோலி ஆஸ்திரேலியா அடிலெய்டு மைதானத்தில் பல சாதனைகளை நிகழ்த்தி இருக்கிறார். இந்த நிலையில், நாளை (அக்டோபர் 23) ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான 2வது ஒருநாள் போட்டிக்கு முன்னதாக, அவரது புள்ளிவிவரங்களையும் மைதானத்தில் அவரது மறக்கமுடியாத இன்னிங்ஸ்களையும் தெரிந்துக்கொள்ளலாம்.
விராட் கோலி - அடிலெய்டு: ஆஸ்திரேலியா அடிலெய்டு மைதானம் என்றாலே அனைவருக்கும் நியாபகம் வருவது விராட் கோலிதான். அந்த அளவிற்கு அவர் அடிலெய்டு மைதாந்த்தில் பல சாதனைகளை நிகழ்த்தி இருக்கிறார்.
5 சதங்கள்: இந்த மைதானத்தில் அவர் 5 சதங்களை அடித்துள்ளார். இது எந்தவொரு வருகை தரும் வீரராலும் அடித்த அதிகபட்ச சதமாகும். இது அனைத்து வடிவங்களிலும் அவரது ஆதிக்கத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது.
ஒருநாள் போட்டிகள்; அடிலெய்டு மைதானத்தில் கோலி 4 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடி இருக்கிறார். அதில் அவர் 61 சராசரியுடன் 244 ரன்களை குவித்துள்ளார். இதில் 2 சதங்களும் அடங்கும்.
டெஸ்ட் போட்டிகள்: இந்த மைதானத்தில் நடந்த டெஸ்ட் போட்டிகளில் அவர் 3 சதங்கள் அடித்துள்ளார். 2014ஆம் நடந்த டெஸ்ட் போட்டிகளில் 115 மற்றும் 141 ரன்கள் எடுத்து தனது ஆதிக்கத்தை நிலைநிறுத்தினார்.
டி20 போட்டிகள்: அடிலெய்டு மைதானத்தில் 3 டி20 போட்டிகளில் 204 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். இதில் 3 அரைசதங்கள் அடங்கும். இது அனைத்து வடிவங்களிலும் அவரது தகவமைப்புத் திறனை வெளிப்படுத்துகிறது. இந்த மைதானத்தில் மூன்று வடிவ கிரிக்கெட்டிலும் சேர்த்து அவர் 975 ரன்களை குவித்திருக்கிறார்.
2015 உலகக் கோப்பை; 2015 உலகக் கோப்பையில், பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக கோலி எடுத்த 107 (126) ரன்கள் கிரிக்கெட்டின் மிகப்பெரிய போட்டிகளில் ஒரு முக்கிய இன்னிங்ஸாகும்.
அடிலெய்டு குறித்து கோலி: இந்த மைதானத்திற்கு வருவது எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும். அது ஏன் என்று தெரியவில்லை. ஆனால் நான் இங்கே மிகவும் நன்றாக உணர்கிறேன் என தெரிவித்தார்.
அடுத்த போட்டி: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி நாளை (அக்டோபர் 23) அடிலெய்டு மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. விராட் கோலி கடந்த போட்டியில் டக் அவுட் ஆகிய நிலையில், இப்போட்டியில் அவர் மீது பல எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக அவர் அடிலெய்டில் விளையாடுவதால், அவர் பெரிய ரன்களை அடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.