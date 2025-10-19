ஆஸ்திரேலியாவுடன் தோல்வி! இந்திய அணி செய்த ஒரே தவறு இது தான்!

இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையே நடைபெற்ற முதல் ஒருநாள் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி இன்று பெர்த் மைதானத்தில் நடைபெற்றது டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலியா அணி முதலில் பவுலின் தேர்வு செய்தது.
எதிர்பார்த்தது போல இன்றைய போட்டியில் மழை அதிகளவு குறிக்கிறது இதனால் பேட்டிங் செய்வது மிகவும் கடினமாக மாறியது.
இந்திய அணியின் டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன்கள் முதல் 15 ஓவர்களுக்குள் ஆட்டம் இழந்தனர். மழையின் காரணமாக போற்றி 26 ஓவராக குறைக்கப்பட்டது.
DLS Method படி ஆஸ்திரேலியா அணி வெற்றி பெறுவதற்கு 1306 ரன்கள் இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இதனை ஆஸ்திரேலியா அணி 22 ஓவர்லயே அடித்து வெற்றி பெற்றது.
நிலையில் இந்திய அணியின் தோல்விக்கு குளிதி யாதவை அணியில் எடுக்காததும் ஒரு முக்கிய காரணமாக அமைந்துள்ளது இந்த முதல் ஒருநாள் போட்டியில் அக்சர்பட்டில் சிறப்பாக பந்து வீசி இருந்தார் நிலையில் அவருடன் குளிதி யாதும் இருந்திருந்தால் கூடுதல் பலமாக இருந்திருக்கும்.
மறுபுறம் ஹர்திக் பாண்டியா போன்ற ஒரு சரியான ஆள்ரவுண்டர் இல்லாததும் இந்திய அணியின் தோல்விக்கு காரணமாக அமைந்தது முதல் பொடியில் செய்த தவறுகளை இரண்டாவது போட்டியில் இந்திய அணி திருத்திக் கொள்ளும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.