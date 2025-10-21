IND vs AUS: சிறப்பாக விளையாடியும் இந்த 2 வீரர்கள் நீக்கம் - ஏன் தெரியுமா?

India vs Australia: இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு எதிரான முதல் போட்டியில் சிறப்பாக விளையாடிய 2வீரர்கள் 2வது ஒருநாள் போட்டியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.
India vs Australia Playing XI Changes: இந்திய அணி மட்டுமின்றி ஆஸ்திரேலிய அணியும் அதன் பிளேயிங் லெவனில் மாற்றத்தை கொண்டு வரும். இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.
இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான ஒருநாள் தொடர் நேற்று முன்தினம் (அக். 19) தொடங்கியது. முதல் ஓடிஐ போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா டிஎல்எஸ் முறைப்படி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இந்தியாவை வீழ்த்தியது.
ஒருநாள் தொடரில் 1-0 என்ற கணக்கில் ஆஸ்திரேலியா முன்னிலை பெற்றிருக்கும் நிலையில், இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி நாளை மறுநாள் (அக். 23) அடிலெய்ட் ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. இந்த போட்டி இந்திய அணிக்கு வாழ்வா, சாவா போட்டியாக அமைந்துள்ளது.
முக்கியமான இந்த போட்டியில் இந்திய அணி பிளேயிங் லெவனில் என்ன மாற்றம் செய்யும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அனைவரிடத்திலும் இருக்கிறது. குல்தீப் யாதவிற்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமா?, ஹர்ஷித் ராணாவுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுமா?, பிரசித் கிருஷ்ணா வருவாரா? என பல கேள்விகள் கில் - கம்பீர் ஜோடியை நோக்கி எழுகின்றன.
இது ஒருபுறம் இருக்க, விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா ஆகியோரில் ஒருவராவது பெரிய ஸ்கோரை அடிக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது. ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் இந்தியாவுக்கு வெளியே தனது திறமையை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளார். கில்லுக்கு இருக்கும் அதே நெருக்கடி இந்த மூவரின் மேலும் தற்போது உள்ளது.
இந்நிலையில் வெற்றி பெற்ற ஆஸ்திரேலிய அணியின் பிளேயிங் லெவனிலும் நிச்சயம் மாற்றம் இருக்கும். முதல் போட்டியில் மட்டும் விலகியிருந்த இரண்டு முக்கிய வீரர்கள், தற்போது 2வது போட்டியில் இணைவார்கள். இதனால் சிறப்பாக செயல்பட்ட வீரர்களும் ஸ்குவாடில் இருந்து நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
ஆடம் ஸாம்பா அணிக்குள் வருவதால் மேத்யூ குஹ்னேமன் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளார். அவர் முதல் போட்டியில் சிறப்பாக பந்துவீசியிருந்தார். இடதுகை சுழற்பந்துவீச்சாளரான அவர் 4 ஓவர்களில் 26 ரன்களை மட்டும் கொடுத்து 2 விக்கெட்டை கைப்பற்றினார். அதுவும் முதல் 3 ஓவர்களில் 13 ரன்களை மட்டும் கொடுத்து நெருக்கடி அளித்திருந்தார்.
மறுபுறம், அலெக்ஸ் கேரி அணிக்குள் வருவதால் ஜாஷ் பிலிப் நீக்கப்பட்டுள்ளார். இவரும் கடந்த போட்டியில் கீப்பிங்கிலும், பேட்டிங்கிலும் மிரட்டினார். மூன்று கேட்ச்களை பிடித்த பிலிப், பேட்டிங்கில் 29 பந்துகளில் 3 பவுண்டரி, 2 சிக்ஸர் என 37 ரன்களை அடித்திருந்தார். விக்கெட் சரிந்தபோது, கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷ் உடன் சேர்ந்து ஆஸ்திரேலியாவை நெருக்கடியின்றி வெற்றிப் பாதைக்கு அழைத்துச் சென்றார்.
இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா அணிகளில் பிளேயிங் லெவன் மாற்றம் நிச்சயம் இருக்கும் எனலாம். அந்த வகையில், 2வது ஓடிஐ போட்டி அடிலெய்ட் மைதானத்தில் வரும் அக். 23ஆம் தேதி இந்திய நேரப்படி காலை 9 மணிக்கு தொடங்கும். ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல் மூலம் தொலைக்காட்சியிலும், ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்திலும் சந்தா செலுத்தி நீங்கள் போட்டியை கண்டுகளிக்கலாம். டிடி நேஷ்னல் சேனல் மூலம் தொலைக்காட்சியில் இலவசமாக போட்டியை காணலாம்.